raddar deviendra une plateforme média de masse à portée nationale et à précision locale

MONTRÉAL, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A, TCL.B) annonce le déploiement à l’échelle nationale de raddarMD, une plateforme média de masse de propriété canadienne au coût avantageux et offrant une portée nationale alliée à une précision locale. Son expansion dans toutes les provinces canadiennes est prévue pour la semaine du 15 juin. Ce déploiement ajoutera environ 6,8 millions de foyers aux quelque 4,8 millions d’exemplaires déjà distribués chaque semaine au Québec et en Colombie-Britannique, portant la distribution hebdomadaire totale à environ 11,6 millions d’exemplaires.

raddar regroupe le contenu publicitaire et de nouvelles de clients de TC Transcontinental dans un seul produit imprimé qui est livré chaque semaine par Postes Canada. Une fois le déploiement complété, il offrira un ciblage personnalisé grâce à plus de 500 versions hebdomadaires, chacune couvrant généralement environ 20 000 foyers. Une plateforme numérique complémentaire, raddar.ca, prolonge l’expérience en ligne.

« Dans un paysage médiatique de plus en plus fragmenté, l’expansion nationale de raddar a le potentiel d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière de média de masse pour les annonceurs et les éditeurs, qu’ils souhaitent joindre 20 000 ou 11,6 millions de foyers en une seule semaine », a déclaré Sam Bendavid, chef de la direction de TC Transcontinental. « Cela fait de raddar un véhicule publicitaire attrayant non seulement pour les marques nationales, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises et les éditeurs qui souhaitent tisser des liens avec les communautés locales. »

Le nom a été choisi avec soin : tout comme un radar détecte, raddar aide les consommateurs à découvrir le contenu qui compte pour eux. Le logo reprend l’icône traditionnelle du radar tout en évoquant aussi une empreinte digitale — un clin d’œil à la personnalisation du contenu et à la plateforme numérique raddar.ca. Ses couleurs vives et intemporelles rendent le produit attrayant et facilement reconnaissable dans la boîte aux lettres. raddar est recyclable à 100 % et contribue à l’économie circulaire du papier.

Les détails sur les zones de déploiement sont accessibles au moyen de la carte interactive que l’on trouve sur raddar.ca.





Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques, l’effet de changements au sein des participants dans la distribution de journaux et d’imprimés publicitaires et les perturbations dans leurs activités découlant principalement de conflits de travail, y compris chez Postes Canada, l’effet des règlements ou lois concernant la distribution de porte en porte sur l'impression des circulaires papier ou d'imprimés publicitaires, les risques d'inflation et de récession ainsi que la conjoncture économique et l’incertitude géopolitique, les risques environnementaux ainsi que ceux découlant des modifications ou l’adoption de nouvelles réglementations et des changements aux habitudes de consommation, le risque de perturbations opérationnelles pouvant nuire à la capacité à respecter les échéanciers, l’apparition d’une maladie, d’un virus ou toute autre maladie contagieuse sur une échelle mondiale qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités opérationnelles, la capacité de la Société de générer une croissance interne à long terme et faire face à la concurrence, une hausse significative du coût des matières premières, la disponibilité de ces matières et l’énergie consommée qui pourraient avoir des effets défavorables sur les activités de la Société, la capacité de conclure des acquisitions et des cessions d'entreprise et d'intégrer les acquisitions adéquatement, la cybersécurité, la protection des données et leur entreposage et utilisation, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques sur la demande des produits imprimés autres que les circulaires, une incapacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle par des brevets, marques de commerce et accords de confidentialité, une difficulté à attirer et à retenir les employés dans les principaux secteurs exploités, la sécurité et la qualité de ses produits d’emballage utilisés dans l’industrie de l'alimentation, les mauvaises créances de certains clients, les contrôles des importations et des exportations, droits, tarifs ou taxes, les fluctuations des taux de change, la hausse des taux d'intérêt sur le marché relativement aux instruments financiers ainsi que la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les risques juridiques en lien avec ses activités et la conformité de ses activités à la réglementation applicable, l’effet de fluctuations majeures des marchés sur la solvabilité des régimes de retraite à prestations définies, des changements aux lois fiscales ainsi que des contestations d’autorités fiscales ou des modifications dans les taux d’impositions statutaires en vigueur, les résultats des tests de dépréciation sur la valeur des actifs et des conflits d’intérêts entre l’actionnaire de contrôle et les autres actionnaires. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 26 octobre 2025 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’effet potentiel d’éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d’entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncés ou conclus après la date du 13 mai 2026. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 13 mai 2026. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l’exigent.

À propos de TC Transcontinental

Fondée il y a 50 ans et forte de près de 4 500 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants.

Les revenus des activités poursuivies de la Société ont été de 1,1 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Jusqu’à la vente du secteur de l’emballage à ProAmpac conclue le 6 mars 2026, la Société était aussi un chef de file nord‑américain en emballage souple avec environ 3 600 employés, et les revenus des activités abandonnées de la Société ont été de

1,6 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025.

Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc.

Pour renseignements :

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur principal,

Relations aux investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc

Médias

Nicole Piasentini

Le cabinet de relations publiques NATIONAL

647 382-9373

npiasentini@national.ca







Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4cdfff39-7360-4054-beb8-3e3d19a08c2e/fr