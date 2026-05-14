Travaux, inspections et études au pont de Québec : mise à jour des activités de PJCCI

QUÉBEC, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce matin, dans le cadre d’un breffage média à Québec, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a résumé l’état d’avancement des travaux, inspections et études qu’elle réalise depuis 2025 au pont de Québec, en plus d’annoncer ce qu’elle prévoit en 2026. La Société a tenu à réitérer que les éléments principaux de la structure du pont sont généralement dans un état acceptable, et qu’elle n’entrevoit pas d’enjeu pouvant compromettre son exploitation actuelle.

Parmi les activités tenues en 2025, en plus des inspections et études, un contrat de construction visant la réparation d’acier et des travaux de peinture, cédé par le CN à PJCCI, a permis la réalisation de travaux totalisant 14,9 M$. En 2026, un contrat de l’ordre de 20 M$ s’est amorcé ce printemps et comprend des travaux de renforcement et de réparation de la structure d’acier, du nettoyage ainsi que des travaux de peinture.

« La dernière année nous a permis d’en connaître davantage sur la structure du pont de Québec. En 2026, en plus de travaux de réhabilitation, la collecte d’information se poursuit sur plusieurs fronts afin d’avoir un portrait complet de l’état de ce grand ouvrage. En ce sens, je tiens à souligner la collaboration essentielle de nos deux partenaires que sont le CN et le gouvernement du Québec », a indiqué Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI. « En plus des contrats et travaux d’infrastructure, notre équipe continue également de déployer plusieurs initiatives auprès de la collectivité, incluant des échanges avec des acteurs clés dont huit Premières Nations ainsi que le Groupe consultatif pour la réhabilitation du pont de Québec. Par ailleurs, nos outils de communication permettent au public de nous suivre. Toutes ces activités témoignent de notre engagement ferme à élaborer et mener à bien le plan de réhabilitation du pont de Québec, afin de maximiser sa pérennité », a-t-elle conclu.

Bien connaître l’état du pont pour mieux le réhabiliter

En 2026, plusieurs inspections et études entamées l’an dernier se poursuivront et sont essentielles pour que l’équipe de PJCCI puisse faire un diagnostic complet de l’état de la structure du pont. En 2025, l’inspection détaillée a débuté et une douzaine d’ingénieurs-cordistes ont escaladé la structure du pont pour inspecter 56 % de l’ouvrage, doté d’une superficie totale de plus de 500 000 m2 ou l’équivalent d’environ 92 terrains de football.

D’autres études incluant l’évaluation de la capacité portante du pont, des essais en soufflerie et des relevés par drones ont aussi été réalisés. Par exemple, l’évaluation de la capacité portante permet de déterminer l’ensemble des charges et sollicitations auxquelles le pont est soumis. Ceci comprend trois calculs :

le poids propre du pont , soit le poids du pont lui-même, qui totalise environ 60 310 tonnes métriques d’acier ou 132,7 millions de livres, ou l’équivalent de 6 tours Eiffel;

, soit le poids du pont lui-même, qui totalise environ 60 310 tonnes métriques d’acier ou 132,7 millions de livres, ou l’équivalent de 6 tours Eiffel; les charges vives sont liées à l'utilisation du pont incluant les trains, les véhicules, les personnes, et aux effets de leurs mouvements, freinages et accélérations.

sont liées à l'utilisation du pont incluant les trains, les véhicules, les personnes, et aux effets de leurs mouvements, freinages et accélérations. les sollicitations environnementales se résument aux effets de la nature (vent, neige, glace, courant d'eau, variations de température) qui font dilater ou se contracter les éléments d’acier. L’effet du vent est évalué en laboratoire à l’aide de maquettes du pont sur lesquelles on simule les conditions réelles pour déterminer les effets du vent sur la structure, pour optimiser la sécurité et la performance du pont.



Ces calculs complexes permettent à PJCCI de déterminer la capacité résiduelle du pont, soit le poids supplémentaire que le pont peut supporter de façon sécuritaire, notamment pour la réalisation des travaux d’entretien (équipements, travailleurs et enceintes de confinement). La capacité résiduelle est une donnée cruciale, puisque les trois partenaires (CN, gouvernement du Québec et PJCCI) ont des travaux à réaliser sur le pont.

À la fin de 2027, une fois que l’inspection détaillée du pont et les études afférentes seront complétées, PJCCI aura en main toutes les informations sur l’état de la structure et pourra poser les bons diagnostics, prévoir et prioriser les travaux dans le cadre du plan de réhabilitation de 25 ans. Ces travaux de l’ordre d’un milliard de dollars, viseront principalement la réparation, le renforcement et des travaux de peinture de l’acier afin de protéger le pont contre la corrosion et améliorer son apparence générale. Les travaux pourront éventuellement toucher également les piles et les semelles.

Communication et démarche participative

Afin de mieux connaître la grande région de Québec et se faire connaître, PJCCI a organisé plusieurs rencontres et échanges avec des acteurs clés du milieu. De plus, le Groupe consultatif pour la réhabilitation du pont de Québec, formé de représentants d’une douzaine d’organisations et de deux citoyens, a tenu trois rencontres depuis sa création au printemps 2025. L’équipe de PJCCI a par ailleurs engagé des échanges ou tenu plusieurs rencontres avec les représentants de huit Premières Nations.

De plus, des outils de communication qui facilitent le suivi des activités de la Société, ont également été mis en place. Le public est invité à consulter la section dédiée au pont de Québec sur le site Internet corporatif, les comptes sur les médias sociaux, ou à s’abonner à l’infolettre, dont quatre numéros ont été publiés au cours de la dernière année.

Rappelons enfin que PJCCI est responsable de la structure du pont de Québec depuis le 12 novembre 2024.

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À propos de PJCCI

Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier, de la structure du pont de Québec, de l’Estacade, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures, en plus de veiller à ce qu’elles demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain.

Pour de plus amples renseignements :

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