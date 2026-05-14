Velcan Holdings : Convocation de l'assemblée générale des actionnaires

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 14 mai 2026

VELCAN HOLDINGS :

CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE NOTARIEE LE 16 JUIN 2026

VELCAN HOLDINGS annonce que les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et en Assemblée Générale Extraordinaire Notariée le mardi 16 juin 2026 à 14h30, dans les locaux de l’Etude Tabery & Wauthier, 10 rue Pierre d’Aspelt, L‐1142 Luxembourg, à l’effet de délibérer principalement sur :

l’approbation des comptes sociaux audités 2025 et l’affection du résultat ;

le renouvellement des mandats des administrateurs ;

la mise en place d’une offre biannuelle de rachat d’actions en lieu et place de programmes de rachat d’actions ;

le renouvellement de l’autorisation accordée au Conseil d’Administration en vue de la réduction du capital par voie d’annulation d’actions rachetées dans le cadre de l’Offre Biannuelle de Rachat d’Actions ;

L’ensemble des informations et documents requis sera mis en ligne et disponible en téléchargement libre sur le site de la Société dans la fin de journée du 14 mai 2025 :

Avis de convocation des actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et à l’Assemblée Générale Extraordinaire Notariée ;

Texte des résolutions proposées ;

Formulaire unique de participation.





Le rapport annuel de gestion et le rapport d’audit sont disponibles en ligne depuis le 4 mai 2026.

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à s’informer de manière exhaustive en consultant la page :

http://www.velcan.lu/investors/reports-accounts/



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Contact Relations Investisseurs investor@velcan.lu



A propos de Velcan:

Velcan Holdings est un holding d'investissement fondé en 2005, et gérant un portefeuille mondial de participations et investissements.

La société a été lancée il y a plus de 15 ans par son actionnaire de référence, LHP SA, détenu par l'équipe dirigeante de Velcan Holdings.

Velcan Holdings est cotée sur le marché non règlementé Euro MTF au Luxembourg (Ticker VLCN / ISIN FR0010245803). Velcan Holdings n'a jamais effectué d'offre publique au sens de la directive 2003/71 / CE du Parlement européen et du Conseil.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou indirectes de bénéfice. L’attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de circonstances futures et qu’elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire, dont la survenance serait susceptible d’avoir un effet négatif sur l’activité et les performances futures du groupe.

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs qualifiés dans le cadre d’une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, ni dans aucun autre pays.

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