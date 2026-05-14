Crakmedia nommée parmi les 100 meilleurs employeurs PME au Canada pour 2026

QUÉBEC, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crakmedia est fière d’annoncer qu’elle figure parmi les 100 meilleurs employeurs PME au Canada pour 2026, une reconnaissance nationale présentée par The Globe and Mail. Cette distinction met en lumière les entreprises de moins de 500 employés qui se démarquent par leur culture de travail, leurs pratiques RH innovantes et l’expérience globale offerte à leurs équipes.

Pour sa 13e édition, le concours Canada’s Top Small & Medium Employers célèbre les organisations qui redéfinissent les standards d’un milieu de travail de qualité partout au pays. Les employeurs sont évalués selon huit critères clés, dont l’environnement de travail, la communication, les avantages sociaux, les congés, la formation et le développement, ainsi que l’implication communautaire.

Chez Crakmedia, cette reconnaissance met en lumière l’essentiel: les personnes derrière l’entreprise. Créer un environnement où les employés peuvent évoluer, connecter et donner le meilleur d’eux-mêmes a toujours été une priorité. Au fil des années, l’entreprise a mis en place plusieurs initiatives pour soutenir à la fois le développement professionnel et le bien-être personnel, allant de programmes de soutien à la parentalité à une offre d’activités sportives et culturelles variées, des déjeuners et collations, mais aussi des programmes de formation en ligne accessibles en tout temps par les employés et des cours de langues, mettant un point d’honneur à favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

« Cette reconnaissance reflète directement notre équipe, » souligne Nicolas Chrétien, Président de Crakmedia. « Leur énergie, leur collaboration et leur engagement sont au cœur de notre succès au quotidien. Nous avons toujours cru que l’investissement dans les talents est la base de la performance, et ce prix vient renforcer cette vision. »

Crakmedia soutient tous les parcours vers la parentalité en offrant une couverture pour l’adoption et la gestation pour autrui, ainsi qu’un complément salarial pour le congé de maternité pouvant atteindre 100% du salaire pendant un maximum de 18 semaines. L’entreprise mise également sur la cohésion d’équipe, notamment grâce à un voyage annuel et à des activités organisées régulièrement tout au long de l’année. De plus, les employés bénéficient d’une politique de vacances bonifiée, avec quatre semaines après trois ans, ainsi que de cinq journées personnelles payées par année.

À propos de Crakmedia

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