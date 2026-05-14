Aduro Clean Technologies rejoint l’Utah Petroleum Association

LONDON, Ontario, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au 21e siècle, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait rejoint l’Utah Petroleum Association (« UPA »), l’association professionnelle de l’État représentant les entreprises actives dans tous les domaines du secteur pétrolier et gazier de l’Utah. Cette adhésion soutient le programme en pleine expansion d’Aduro dans le domaine des applications pétrolières, axé sur la valorisation du pétrole brut paraffinique, un secteur d’application directement lié aux matières premières spécifiques du bassin d’Uinta, la « cire jaune » et la « cire noire ».

Le bassin d’Uinta est l’une des régions les plus réputées d’Amérique du Nord pour la production de pétrole brut paraffinique ; en raison de la forte teneur en cire de cette matière première, son transport nécessite aujourd’hui des moyens de transport isolés, des infrastructures de réchauffage et une sélection rigoureuse des raffineries prêtes à le traiter. Fondée en 1958, l’UPA représente les producteurs, les raffineurs, les opérateurs du secteur intermédiaire et les prestataires de services de l’ensemble de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz naturel dans l’Utah. Cette adhésion offre à Aduro l’occasion d’échanger directement avec les parties prenantes, notamment les sociétés d’exploitation dont les connaissances permettront de déterminer comment la technologie HCT pourrait être intégrée au sein de l’écosystème du bassin d’Uinta.

« Notre adhésion à l’Utah Petroleum Association soutient nos efforts visant à faire passer notre programme d’applications pétrolières de la phase de validation en laboratoire à une collaboration structurée à l’échelle pilote avec le secteur », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Les membres de l’UPA représentent l’ensemble de la chaîne de valeur du bassin d’Uinta et offrent à Aduro l’occasion de présenter les avantages potentiels de la technologie HCT pour la valorisation du pétrole brut paraffinique, tout en approfondissant notre compréhension des enjeux liés au transport, à la manutention et à la compatibilité avec les raffineries des flux de brut cireux. En consolidant ses relations avec le secteur, Aduro est désormais en mesure d’évaluer, en collaboration avec les opérateurs, dans quels domaines la technologie HCT peut avoir le plus grand impact commercial. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Aduro Clean Technologies au sein de l’UPA », a affirmé Rikki Hrenko-Browning, présidente de l’Utah Petroleum Association. « Les innovations dans le transport et le traitement des bruts cireux de l’Utah ont des répercussions concrètes sur la compétitivité de notre bassin. Nous sommes ravis qu’Aduro envisage de mener des projets pilotes chez nous, dans l’Utah. »

L’adhésion d’Aduro à l’UPA fait suite à plusieurs avancées récentes dans le programme d’applications pétrolières de la société. Elles comprennent une demande de brevet de continuation en partie déposée auprès du United States Patent and Trademark Office (Office américain des brevets et des marques) visant à étendre la protection de la propriété intellectuelle de la technologie Hydrochemolytic™ à la valorisation des pétroles bruts à forte teneur en paraffine, ainsi que la nomination de Scott Smith, M.A.Sc., P.Eng., au poste de directeur de programme, Solutions technologiques pétrolières. Des essais récents à l’échelle du laboratoire sur des matières premières de type « cire jaune » et « cire noire » provenant du bassin d’Uinta ont démontré que le traitement par la technologie HCT réduisait la teneur en cire du pétrole brut traité et que ce dernier restait stable dans des conditions ambiantes, un résultat qui, s’il était reproduit à grande échelle, permettrait de résoudre directement les problématiques de transport et de compatibilité avec les raffineries qui sont depuis longtemps associées à la production de pétrole brut cireux.

La valorisation du pétrole brut paraffinique démontre une fois de plus la polyvalence de la technologie HCT, qui s’applique à des matières premières chimiques très différentes, parallèlement aux programmes actuels de la Société dans les domaines de la valorisation des déchets plastiques, de la valorisation du bitume lourd et des huiles renouvelables. Par le biais de son adhésion à l’UPA, Aduro entend collaborer avec les opérateurs du bassin d’Uinta et de l’ensemble de l’Utah afin d’évaluer comment la technologie HCT peut s’intégrer dans les infrastructures de production, de transport et de traitement actuelles, notamment en explorant des solutions susceptibles de réduire la dépendance vis-à-vis des systèmes logistiques chauffés et d’élargir l’accès aux raffineries pour les flux de pétrole brut paraffinique.

À propos de l’Utah Petroleum Association

L’Utah Petroleum Association (UPA) est une association professionnelle du secteur pétrolier implantée dans l’Utah et couvrant l’ensemble de l’État, qui représente les entreprises actives dans tous les domaines du secteur pétrolier et gazier de l’Utah. Fondée en 1958, l’UPA a pour mission de soutenir ses entreprises membres et de promouvoir l’exploitation responsable des ressources naturelles de l’Utah, ainsi que la production des carburants qui nourrissent l’économie de l’État. Les activités de l’UPA couvrent les questions réglementaires, les relations avec les pouvoirs publics, la communication avec le grand public, la mise en réseau des membres et la diffusion d’informations sur le secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.utahpetroleum.org

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures et à des coûts relativement bas. Cette approche novatrice permet de convertir des matières premières à faible valeur ajoutée en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Jon Ekstrom, responsable de la communication

jekstrom@utahpetroleum.org

+1 720 936 2393

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans toutefois s’y limiter : les déclarations concernant le programme d’applications pétrolières d’Aduro ; l’application potentielle de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») pour la valorisation du pétrole brut paraffinique ; la collaboration prévue avec les membres de l’Utah Petroleum Association ; l’évaluation des opportunités de projets pilotes et des collaborations avec le secteur ; la capacité de HCT à s’intégrer dans les infrastructures de production, de transport, de raffinage et de traitement actuelles ; le potentiel de réduction de la dépendance vis-à-vis des systèmes logistiques chauffés et d’élargissement de l’accès aux raffineries pour les flux de pétrole brut paraffinique ; l’interprétation et les implications des résultats récents des essais à l’échelle pilote en laboratoire ; l’évolution du portefeuille de propriété intellectuelle de la Société ; et la poursuite du développement, de la validation, de la mise à l’échelle et de la commercialisation de HCT.

Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, notamment en ce qui concerne : les performances techniques et l’évolutivité de HCT ; la possibilité d’appliquer les résultats obtenus à l’échelle du laboratoire à de futures opérations pilotes ou commerciales ; la disponibilité continue de partenaires industriels et d’opportunités de collaboration ; la capacité de la Société à développer son programme d’applications pétrolières ; la capacité à obtenir de futures opportunités commerciales et à nouer des relations stratégiques ; le développement et la protection continus du portefeuille de propriété intellectuelle de la Société ; et la stabilité des conditions réglementaires, de marché et économiques favorisant les activités de développement et de commercialisation.

Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, notamment, sans toutefois s’y limiter : le risque que les résultats obtenus à l’échelle du laboratoire ne puissent être reproduits à l’échelle pilote ou commerciale ; les défis liés à la mise à l’échelle de la technologie de la Société ; les risques opérationnels et techniques ; l’évolution des conditions du marché, des prix des matières premières ou de l’adoption par le secteur ; la disponibilité des financements et des ressources ; la capacité à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ; la disponibilité et la volonté de partenaires de participer à de futures collaborations ou à des programmes pilotes ; les changements législatifs et réglementaires applicables ; et d’autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca , et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles à l’adresse www.sec.gov . Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Aduro décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si la loi l’exige.

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