Quantexa wurde von der britischen Steuerbehörde HMRC für ein wegweisendes Projekt zur Transformation staatlicher Daten und KI im Umfang von 175 Millionen Pfund ausgewählt

LONDON, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa hat vom britischen Finanz- und Zollamt (HMRC) einen Auftrag im Wert von 175 Millionen Pfund für eine zehnjährige Partnerschaft erhalten, um dessen Dateninfrastruktur zu modernisieren und eine souveräne, regulierte KI auf nationaler Ebene im Rahmen einer der größten „Decision Intelligence“-Implementierungen im öffentlichen Sektor zu ermöglichen. Die Initiative wird die Effizienz in wichtigen Arbeitsabläufen steigern, öffentliche Gelder schützen und das Kundenerlebnis für die britischen Steuerzahler verbessern.

Dieses Programm wird die Modernisierung der zentralen Dateninfrastruktur der HMRC unterstützen und der britischen Steuerbehörde einen klareren, vernetzten Überblick über ihre Daten verschaffen, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, potenzielle Steuerausfälle zu erkennen und die Kontrollen zu stärken. Zudem schafft es die Voraussetzungen für fortschrittliche KI-Fähigkeiten und unterstützt umfassendere Transformationsbemühungen – von der Schließung der Steuerlücke bis hin zu einem schnelleren und nahtloseren Kundenservice.

Organisationen des öffentlichen Sektors treiben die digitale Transformation voran und müssen dabei gleichzeitig Souveränität, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle gewährleisten. Die Decision-Intelligence-Plattform von Quantexa löst dieses Problem, indem sie fragmentierte Daten zu einer vertrauenswürdigen, geregelten Grundlage für fortschrittliche Analysen und den sicheren Einsatz von KI in großem Maßstab zusammenführt, um eine erweiterte und automatisierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Während Regierungen sich mit Datenhoheit, KI-Governance, Erklärbarkeit und veralteter Infrastruktur auseinandersetzen, setzt die HMRC neue Maßstäbe dafür, was einheitliche Daten und vertrauenswürdige KI leisten können.

Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa: „Regierungen auf der ganzen Welt stehen vor einer gemeinsamen Herausforderung: Wie lassen sich komplexe, fragmentierte Daten in fundierte und zeitnahe Entscheidungen umsetzen? Indem wir aus Daten Zusammenhänge ableiten und vertrauenswürdige, regulierte KI integrieren, unterstützen wir die HMRC dabei, die Entscheidungsfindung in Organisationen des öffentlichen Sektors zu verbessern, sodass diese fundierte und sichere Entscheidungen treffen können. Dies ist ein Leitfaden dafür, wie die britische Regierung KI in großem Maßstab einsetzt.“

Quantexa arbeitet weltweit mit Organisationen des öffentlichen Sektors bei Initiativen in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Risikomanagement, Compliance und Datenmodernisierung zusammen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Quantexa Behörden bei der Transformation unterstützt, besuchen Sie: https://www.quantexa.com/industries/public-sector/.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu treffen. Die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa wandelt fragmentierte Daten in verlässliche, kontextbezogene Erkenntnisse um, die bessere Entscheidungen, operative Agilität sowie KI-fähige Unternehmen und Behörden im öffentlichen Sektor ermöglichen. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie „Decision Intelligence“ und als Innovationsführer ausgezeichnet. Das 2016 gegründete Unternehmen Quantexa beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeiter und hat Zehntausende von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten rund um den Globus arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.