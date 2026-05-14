Quantexa choisie par le HMRC pour un projet historique de transformation des données souveraines et de l’IA d’un montant de 175 millions de livres sterling

LONDRES, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa a remporté un contrat de partenariat de 175 millions de livres sterling sur 10 ans avec HM Revenue and Customs (HMRC) pour moderniser son infrastructure de données et mettre en œuvre une IA souveraine et gouvernée à l’échelle nationale, pour l’un des plus importants déploiements d’intelligence décisionnelle du secteur public. Cette initiative permettra d’améliorer l’efficacité des principaux flux de travail, de protéger les fonds publics et d’améliorer l’expérience client des contribuables britanniques.

Ce programme contribuera à la modernisation de l’infrastructure centrale de données du HMRC, offrant à l’administration fiscale britannique une vision plus claire et connectée de ses données qui lui permettra d’améliorer ses performances, d’identifier les risques fiscaux et de renforcer les contrôles. Il pose également les fondations pour des capacités avancées d’IA et soutient des initiatives de transformation à grande échelle, allant de la réduction du déficit fiscal à la mise en place d’un service client plus rapide et plus fluide.

Les organismes du secteur public accélèrent leur transformation numérique tout en devant préserver la souveraineté, la traçabilité et le contrôle. La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa répond à ce besoin en unifiant des données fragmentées au sein d’un socle fiable et gouverné, destinée à l’analyse avancée et au déploiement sécurisé de l’IA à grande échelle, pour permettre une prise de décision augmentée et automatisée.

Alors que les gouvernements font face aux défis posés par la souveraineté des données, la gouvernance de l’IA, la traçabilité et le vieillissement des infrastructures, le HMRC définit une nouvelle norme en démontrant ce que peuvent accomplir des données unifiées et une IA fiable.

Vishal Marria, fondateur et PDG de Quantexa : « Les gouvernements du monde entier sont confrontés à un défi commun : comment transformer des données complexes et fragmentées en décisions fiables et rapides. En créant un contexte à partir des données et en y intégrant une IA fiable et gouvernée, nous aidons le HMRC à améliorer la manière dont les organismes du secteur public prennent des décisions éclairées en toute confiance. C’est une feuille de route pour le déploiement à grande échelle de l’IA par le gouvernement britannique. »

Quantexa travaille avec des organismes du secteur public du monde entier sur des initiatives liées à la lutte contre la fraude, à la gestion des risques, à la conformité et à la modernisation des données. Pour en savoir plus sur la manière dont Quantexa aide les agences gouvernementales à se transformer, consultez le site https://www.quantexa.com/industries/public-sector/

À propos de Quantexa

Quantexa est une société internationale spécialisée dans les données, l’analyse et les logiciels d’IA, pionnière dans le domaine de l’intelligence décisionnelle, qui aide les organisations à prendre des décisions en toute confiance grâce à des données contextuelles. La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa transforme des données fragmentées en informations fiables et contextualisées qui améliorent la prise de décision, renforcent l’agilité opérationnelle et qui préparent les entreprises et les organismes du secteur public à l’IA. Nos clients utilisent la technologie Quantexa pour garantir leur protection, leur optimisation et leur croissance en relevant des défis majeurs à l’échelle de l’organisation en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière et économique, les risques, la fraude et la sécurité.

L’entreprise a été désignée comme leader en intelligence décisionnelle et en tant que leader de l’innovation par tous les principaux cabinets d’analystes du secteur. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 800 collaborateurs et des dizaines de milliers d’utilisateurs travaillant sur des milliards de points de données à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn.