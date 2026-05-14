Placements AGF annonce les résultats d’une assemblée extraordinaire d’actionnaires

TORONTO, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite d'une assemblée extraordinaire d’actionnaires qui a eu lieu aujourd'hui, Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») (TSX:AGF.B) a annoncé que les actionnaires ont approuvé la proposition de fusion de la Catégorie Direction Chine AGF dans la Catégorie Marchés émergents AGF, dans un contexte imposable.

La fusion aura lieu le 22 mai 2026 ou autour de cette date.

Des renseignements supplémentaires sur la fusion se trouvent dans la circulaire d'information de la direction, qui peut être consultée à partir des sites Web www.AGF.com et www.sedarplus.ca.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Le Groupe mondial Avantage fiscal AGF est une société d’investissement à capital variable (SICAV) offrant actuellement environ 20 catégories de titres. En plus d’une gamme de fonds diversifiés en matière de style de gestion, de région géographique et de capitalisation boursière, l’un des avantages clés de l’investissement dans l’une ou l’autre des catégories de ce groupe est la possibilité de répartir les charges (et pertes) encourues dans le cadre de la structure, afin de potentiellement compenser le revenu réalisé et ainsi réduire au minimum la déclaration de dividendes. Pour une explication plus détaillée, visitez le site AGF.com/denis .

Le 15 mai 2020, la Catégorie Croissance asiatique AGF a fusionné avec la Catégorie Marchés émergents AGF. Au 5 juillet 2023, la Catégorie Marchés émergents AGF est fermée aux nouveaux investisseurs. Ce fonds restera accessible aux investisseurs existants, y compris ceux qui ont souscrit à un programme d’investissements systématiques.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 61 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

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