Volatus Aerospace présente les résultats financiers du premier trimestre 2026 et enregistre les marges brutes les plus élevées au premier trimestre de l'histoire de l'entreprise

Marge brute record au premier trimestre de 35%, la plus élevée au premier trimestre de l'histoire de la société

Chiffre d'affaires de 5,6 millions de dollars, reflétant les tendances saisonnières typiques et globalement cohérent avec le premier trimestre 2025

Fonds de roulement de 36,4 millions de dollars, reflétant une position solide et stable au bilan

Diplôme à la Bourse de Toronto (TSX : FLT) complété le 20 mars 2026

Lancement de SKYDRA™, la première plateforme SaaS propriétaire C-UAS de l'entreprise

Acquisition complète de la participation minoritaire de Synergy Aviation complétée; Actions privilégiées entièrement rachetées

Pipeline de défense élargi : contrat de formation des opérateurs RPAS de l'OTAN; La livraison initiale du système de formation ISR de 9 millions de dollars a été transférée au deuxième trimestre 2026

Après la fin du trimestre : contrat de formation spécialisée de plusieurs années avec un ministère gouvernemental allié à l'OTAN attribué

MONTRÉAL, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (FSE : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise mondiale de l'aérospatiale et de la défense contrôlée par le Canada, a publié aujourd'hui ses résultats financiers consolidés intérimaires condensés non audités pour les trois mois se terminant le 31 mars 2026.

Le premier trimestre de l'exercice 2026 a été une période d'avancées stratégiques et structurelles significatives pour Volatus Aerospace, marquée par l'intégration de la société à la Bourse de Toronto, le lancement de sa première plateforme propriétaire Software-as-a-Service, la consolidation de la pleine propriété de Synergy Aviation et le positionnement continu de l'entreprise dans le contexte de la toute première stratégie industrielle de défense du Canada. Ce trimestre a vu Volatus enregistrer ses marges brutes les plus élevées au premier trimestre de l'histoire de l'entreprise, continuer à bâtir sur la base opérationnelle établie jusqu'à l'exercice 2025, convertir les vents favorables politiques, l'élan contractuel aligné sur l'OTAN et le développement de technologies propriétaires en progrès mesurables vers une croissance durable de la défense et des entreprises commerciales.

APERÇU FINANCIER

Revenus. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 était de 5 630 559 $, globalement cohérent avec le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 de 5 713 158 $. La stabilité d'une année à l'autre reflète une forte demande sous-jacente dans les secteurs commercial et de formation de la société, partiellement compensée par le calendrier des livraisons d'équipements de défense. La tranche initiale de 4,5 millions de dollars du contrat du système de formation ISR de l'OTAN de décembre 2025, initialement prévue pour le premier trimestre 2026, a maintenant été intégrée aux calendriers de livraison du deuxième trimestre 2026 suite à la résolution des contraintes de la chaîne d'approvisionnement. La répartition des revenus au premier trimestre 2026 était de 46% d'équipement et 54% de services et de formation, conformément à la plage cible normalisée à long terme déclarée par la société.

Marge brute. Le bénéfice brut pour le premier trimestre 2026 était de 1 969 675 $, soit une marge brute de 35%, comparativement à 1 829 973 $ et 32% au premier trimestre 2025. Cette amélioration de 300 points de base constitue le moment opérationnel le plus important du trimestre, réalisée sur un chiffre d'affaires globalement équivalent, et représente la plus forte marge brute au premier trimestre enregistrée par la société en tant qu'entité consolidée. L'amélioration a été portée par un mélange favorable des revenus pondéré par les services et une discipline des coûts directs, les coûts directs ayant diminué de 222 301 $ d'une année à l'autre. L'objectif déclaré de la direction demeure de faire avancer les marges brutes consolidées vers la fourchette de 35 à 40% à long terme, à mesure que les revenus de la défense augmentent et que la composition des services se renforce.

EBITDA ajusté. La perte EBITDA ajustée était de 3 153 627 $, comparativement à 1 908 262 $, au premier trimestre 2025. La variation d'environ 1,2 million de dollars est principalement attribuable à l'investissement accéléré de la société dans son secteur de défense et à la croissance de ses infrastructures au cours du premier trimestre 2026, incluant l'augmentation des dépenses de marketing et de développement de la marque associées à la graduation TSX et au positionnement dans le secteur de la défense, des coûts de déplacement élevés correspondant à l'engagement direct avec les responsables des achats alliés à l'OTAN et les parties prenantes gouvernementales, ainsi que des coûts de personnel plus élevés soutenant les secteurs axés sur la défense et la technique main-d'œuvre, et un investissement en R&D de 289 714 $ (T1 2025 : 11 756 $) dans la plateforme d'autonomie IA V-Cortex™ et le programme Condor XL. La direction prévoit que l'EBITDA ajusté s'améliorera progressivement d'ici 2026 à mesure que les opportunités de pipeline de défense se transformeront en revenus.

Bilan et liquidité. Le total des actifs au 31 mars 2026 était de 89 397 368 $, comparativement à 92 655 765 $ au 31 décembre 2025. La liquidité à la fin du trimestre était de 31 668 646 $. Le fonds de roulement est resté essentiellement inchangé à 36 391 477 $ (31 décembre 2025 : 36 482 718 $), démontrant la stabilité de la situation financière à court terme de la société. Un jalon important du bilan a été atteint au cours du trimestre avec la reclassification du prêt à terme de l'EDC de 6 750 000 $ des emprunts courants vers des emprunts à long terme, suite à la réception d'une renonciation formelle au contrat d'Exportation Développement Canada. Au 31 mars 2026, la Société respectait toutes les clauses applicables en vertu de l'installation EDC. Toutes les actions privilégiées ont été rachetées, simplifiant ainsi la structure du capital.

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2026 EN UN COUP D'ŒIL

Finances

Revenus de 5 630 559 $, globalement conformes au premier trimestre 2025 (5 713 158 $), conformément aux normes saisonnières pour les opérations de la société au Canada et dans le nord des États-Unis

Bénéfice brut de 1 969 675 $ à une marge brute de 35%, comparativement à 32% au premier trimestre 2025 – la marge brute la plus élevée de la société au premier trimestre en tant qu'entité consolidée

Perte EBITDA ajustée de 3 153 627 $, comparativement à 1 908 262 $ au premier trimestre 2025; variance attribuable à des investissements concentrés en phase de croissance dans le développement des affaires de la défense, la R&D, le marketing et les talents

Perte nette de 6 593 160 $, comparativement à 4 285 320 $ au premier trimestre 2025

Liquidité de 31 668 646 $ au 31 mars 2026 (31 décembre 2025 : 41 114 832 $)

Fonds de roulement de 36 391 477 $, essentiellement inchangé par rapport à 36 482 718 $ au 31 décembre 2025

Actifs totaux de 89 397 368 $; Capitaux propres des actionnaires de 62 089 974 $





Jalons stratégiques et corporatifs

Admis à la Bourse de Toronto (TSX : FLT) le 20 mars 2026, reflétant la maturation de la plateforme opérationnelle de la société et offrant un accès au capital institutionnel et international

Reconnue comme l'une des entreprises les plus performantes du TSX Venture 50 2026 (avant l'obtention de son diplôme TSX), se classant 16e au classement général et dans le top 3 dans la catégorie technologie

Remboursement de toutes les actions privilégiées restantes; structure du capital simplifiée sans actions privilégiées en circulation au 31 mars 2026

Acquisition complète de la participation minoritaire restante de 41,53% dans Volatus Aerospace (Alberta) Ltd (anciennement connue sous le nom de Synergy Aviation Ltd.) le 13 mars 2026

Défense et gouvernement

A obtenu un contrat de formation d'opérateur RPAS de l'OTAN en février 2026 pour une formation avancée d'opérateur de drones à travers des profils de mission, incluant la réponse d'urgence, la patrouille, la surveillance, la recherche et le sauvetage et la reconnaissance

Système de formation ISR (décembre 2025, contrat jusqu'à 9 millions de dollars) : la livraison initiale de 4,5 millions de dollars a été transférée au deuxième trimestre 2026 à la suite de perturbations temporaires de la chaîne d'approvisionnement; Les activités de livraison ont maintenant commencé; aucun changement dans la valeur globale du contrat, la portée ou la relation avec le client

Protocole d'entente avec Sentinel R&D Inc. pour collaborer au développement d'une plateforme d'intercepteurs UAV développée au Canada, alignée sur les priorités de capacités de la Stratégie industrielle de défense du Canada

Renforcement du leadership consultatif multinational en défense avec la nomination du major-général (retraité) Gary Deakin CBE (armée britannique/OTAN), complétant les nominations précédemment annoncées du major-général (retraité) Andrew Leslie et du lieutenant-général (retraité) Christopher J. Coates

Après la fin du trimestre : a obtenu un contrat de formation spécialisée pluriannuel avec un ministère allié à l'OTAN (avril 2026), d'une valeur totale pouvant atteindre environ 2,1 millions de dollars canadiens sur une période de 2+2 ans





Technologie et innovation

A lancé SKYDRA™, la première plateforme SaaS propriétaire C-UAS de la société, le 2 mars 2026; soutenue par une propriété intellectuelle en instance de brevet et ciblant les forces armées, les agences de sécurité publique et les opérateurs d'infrastructures sensibles

A obtenu un financement non dilutif du NRC-IRAP jusqu'à 320 000 $ pour l'avionique RPAS lourde Condor XL et le développement de l'autonomie jusqu'au début de 2027

Développement continu de la plateforme d'autonomie d'IA V-Cortex™ qui soutient le portefeuille propriétaire de la société

Confirmation de l'installation du simulateur hybride eVTOL de Dufour Aerospace au Centre de contrôle des opérations de la Compagnie à Toronto, soutenant les capacités de formation en logistique arctique, à distance et militaire

Fabrication souveraine et infrastructures

A obtenu une installation de fabrication de défense indépendante basée au Québec à Mirabel dans le cadre d'un bail de dix ans (26 février 2026), dédiée à la fabrication, à l'intégration et à la sécurité de la défense

Engagé à investir plus de 10 millions de dollars à court terme pour accroître la capacité de production et d'intégration au campus Mirabel, ancrant ainsi la capacité souveraine canadienne de fabrication de drones

Commercial et formation

A signé un contrat avec une grande compagnie d'énergie éolienne offshore pour commercialiser des opérations de livraison de drones en mer lourdes (transferts de cargaison jusqu'à 100 kg entre navires et nacelles de turbines)

Annonce d'un partenariat stratégique avec l'Université de technologie de la Jamaïque pour offrir des programmes avancés de formation aux drones à partir d'avril 2026, élargissant ainsi la présence mondiale de formation de l'entreprise dans les Caraïbes

COMMENTAIRE DE LA GESTION

« Bien que les revenus du premier trimestre aient été globalement cohérents avec l'année précédente, nous croyons que le trimestre doit être considéré dans le contexte des impacts temporaires sur le calendrier de livraison affectant certains programmes liés à la défense », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace Inc.

« Plusieurs contrats initialement prévus pour générer des revenus au premier trimestre ont été affectés par des perturbations à court terme de la chaîne d'approvisionnement liées à l'évolution des conditions géopolitiques et d'approvisionnement transfrontalier plus tôt dans l'année. Il est important de noter que ces programmes demeurent actifs, que les relations clients demeurent solides, et que les livraisons associées à ces contrats ont maintenant commencé à passer au deuxième trimestre. »

« Nous continuons de constater un fort élan dans nos opérations de défense, de formation et d'infrastructure, soutenues par la Stratégie industrielle de défense du Canada, l'élargissement des opportunités alignées sur l'OTAN et la commercialisation continue de nos plateformes et technologies logicielles propriétaires. En conséquence, la direction demeure confiante dans les perspectives de croissance significative de la société jusqu'à l'exercice 2026. »

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES

(En CAO) T1 2026 T1 2025 Revenus 5,630,559

5,713,158

Coûts directs 3,660,884

3,883,185

Bénéfice brut 1,969,675

1,829,973

Marge brute 35%

32%

Dépenses d'exploitation totales 7,652,220

5,408,402

Perte des opérations (5,682,545)

(3,578,429)

Perte nette (6,593,160)

(4,285,320)

Perte nette et perte globale (6,604,998)

(4,285,320)

EBITDA ajusté (perte) (3,153,627)

(1,908,262)

Perte par action (de base et diluée) (0.01)

(0.01)







Bilan (en CAD) 31 mars 2026 31 décembre 2025 Actifs totaux 89,397,368 92,655,765 Cash 31,668,646 41,114,832 Fonds de roulement 36,391,477 36,482,718 Capitaux propres des actionnaires 62,089,974 67,703,873



RAPPROCHEMENT DE L'EBITDA AJUSTÉ AVEC LA PERTE NETTE (en CAD)

T1 2026 T1 2025 EBITDA ajusté (perte) (3,153,627)

(1,908,262)

Intérêt 1,012,658

645,685

Amortissement 1,449,275

1,496,425

Paiements basés sur des actions 380,032

165,454

(Gagne) ou perte lors de la cession de biens et d'équipements 45,509

—

Traduction des devises étrangères 72,825

(1,225)

R&D (exclue de l'EBITDA ajusté) 289,714

11,756

Coûts ponctuels (partenaire externe et personnel) 189,520

—

Perte nette (6,593,160)

(4,285,320)





RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS (en CAO)

Revenus T1 2026 Q4 2025 T3 2025 T2 2025 T1 2025 Q4 2024 T3 2024 T2 2024 Revenus 5,630,559

7,298,364

10,605,438

10,587,075

5,713,158

6,783,176

6,618,504

7,121,993

Bénéfice brut 1,969,675

2,424,952

3,470,611

3,375,420

1,829,973

2,573,599

2,252,397

2,504,546

Marge brute 35%

33%

33%

32%

32%

38%

34%

35%

Perte des opérations (5,682,545)

(5,737,790)

(2,849,412)

(2,508,166)

(3,578,429)

(2,160,462)

(4,192,648)

(1,935,656)

Perte nette (6,593,160)

(6,466,451)

(4,539,732)

(6,524,387)

(4,285,320)

(2,744,568)

(5,491,822)

(2,082,615)





Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 de 5 630 559 $ a été globalement cohérent avec celui du premier trimestre 2025 (5 713 158 $), reflétant une demande sous-jacente stable malgré la période saisonnièrement faible. La marge brute de 35% au premier trimestre 2026 représente une amélioration significative par rapport au premier trimestre 2025 (32%), poursuivant la tendance pluriannuelle d'expansion de la marge et plaçant la société à la borne inférieure de sa fourchette cible annoncée de 35 à 40%. La baisse séquentielle des revenus du troisième au quatrième trimestre 2025 au premier trimestre 2026 est cohérente avec le schéma saisonnier historique de la société.

DÉFENSE ET ENGAGEMENT À L'OTAN

La Défense a continué de croître en tant que secteur à la croissance la plus rapide de l'entreprise au premier trimestre 2026, soutenue par des contrats alignés sur l'OTAN, des ajouts de leadership consultatif et le développement de plateformes propriétaires. Les principaux développements durant et après le trimestre incluent :

Contrat de formation d'opérateur RPAS de l'OTAN (février 2026) : Attribution d'un contrat avec une organisation de défense de l'OTAN pour offrir une formation avancée d'opérateur RPAS pour des missions dans des environnements éloignés et extrêmes, couvrant la réponse d'urgence, la patrouille, la surveillance, la recherche et le sauvetage, ainsi que la reconnaissance. Le contrat doit être rempli au cours de l'exercice 2026.

d'un contrat avec une organisation de défense de l'OTAN pour offrir une formation avancée d'opérateur RPAS pour des missions dans des environnements éloignés et extrêmes, couvrant la réponse d'urgence, la patrouille, la surveillance, la recherche et le sauvetage, ainsi que la reconnaissance. Le contrat doit être rempli au cours de l'exercice 2026. Système de formation ISR — Contrat décembre 2025 (jusqu'à 9 millions de dollars) : La tranche initiale de 4,5 millions de dollars, initialement prévue pour la livraison au premier trimestre 2026, a été affectée par des perturbations temporaires de la chaîne d'approvisionnement dues à l'augmentation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à l'évolution des conditions de contrôle des exportations américaines. Les activités de livraison ont maintenant commencé avec la normalisation des conditions de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise ne prévoit aucun changement dans la valeur globale du contrat, la portée, la relation client ou l'économie à long terme du programme. La deuxième tranche reste exercable jusqu'à la fin de 2027.

La tranche initiale de 4,5 millions de dollars, initialement prévue pour la livraison au premier trimestre 2026, a été affectée par des perturbations temporaires de la chaîne d'approvisionnement dues à l'augmentation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à l'évolution des conditions de contrôle des exportations américaines. Les activités de livraison ont maintenant commencé avec la normalisation des conditions de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise ne prévoit aucun changement dans la valeur globale du contrat, la portée, la relation client ou l'économie à long terme du programme. La deuxième tranche reste exercable jusqu'à la fin de 2027. Contrat pluriannuel de formation spécialisée — Après la fin du trimestre (avril 2026) : Attribution d'un contrat pluriannuel avec un ministère gouvernemental allié à l'OTAN pour la formation spécialisée et les services de conseil. Le contrat a une durée initiale de deux ans avec des options de renouvellement qui pourraient porter l'engagement total à environ 2,1 millions de dollars canadiens en valeur agrégée.

Attribution d'un contrat pluriannuel avec un ministère gouvernemental allié à l'OTAN pour la formation spécialisée et les services de conseil. Le contrat a une durée initiale de deux ans avec des options de renouvellement qui pourraient porter l'engagement total à environ 2,1 millions de dollars canadiens en valeur agrégée. Leadership consultatif en défense : Nomination du major-général (retraité) Gary Deakin, CBE (ancien haut dirigé de l'armée britannique et de l'OTAN) au conseil consultatif, complétant le major-général (retraité) Andrew Leslie et le lieutenant-général (retraité) Christopher J. Coates. Après la fin du trimestre, le major-général (retraité) Peter M. Fesler (United States Air Force, ancien directeur adjoint des opérations du NORAD) a été nommé, avec le lieutenant-général (retraité) Andrew Leslie confirmé comme président.

Nomination du major-général (retraité) Gary Deakin, CBE (ancien haut dirigé de l'armée britannique et de l'OTAN) au conseil consultatif, complétant le major-général (retraité) Andrew Leslie et le lieutenant-général (retraité) Christopher J. Coates. Après la fin du trimestre, le major-général (retraité) Peter M. Fesler (United States Air Force, ancien directeur adjoint des opérations du NORAD) a été nommé, avec le lieutenant-général (retraité) Andrew Leslie confirmé comme président. UAV Intercepteur Souverain : Protocole d'entente avec Sentinel R&D Inc. pour collaborer sur une plateforme UAV d'interception développée au Canada, alignée sur les priorités de capacités de la Stratégie industrielle de défense du Canada.





La stratégie industrielle de défense du Canada. Le 17 février 2026, le gouvernement du Canada a lancé sa toute première Stratégie industrielle de défense (« DIS »), s'engageant à hauteur de 6,6 milliards de dollars dans le cadre d'un réinvestissement plus large de 81,8 milliards de dollars dans les Forces armées canadiennes. Le DIS établit un cadre d'approvisionnement Build–Partner–Buy ciblant 70% des acquisitions de la défense pour des entreprises canadiennes et identifie explicitement les systèmes autonomes et non habités, les plateformes aérospatiales, les capteurs, la formation et la simulation, ainsi que les systèmes numériques comme domaines prioritaires de capacité souveraine. Volatus est bien positionné à chaque niveau du cadre grâce à son infrastructure souveraine de fabrication chez Mirabel, à sa plateforme multinationale de partenariat et de conseil, ainsi qu'à son offre nationale active avec le gouvernement du Canada dans les cinq volets de service fédéral.

EXPLOITATION COMMERCIALE

Éolien en mer : A signé un contrat avec une grande entreprise d'énergie éolienne en mer pour développer et commercialiser des opérations de livraison de drones en mer gérées à distance et de transport lourd, soutenant des transferts de cargaisons allant jusqu'à 100 kg entre navires en mer et nacelles d'éoliennes. Le programme ouvre un nouveau marché pour Volatus dans la logistique énergétique offshore et complète la feuille de route de commercialisation du Condor XL.

A signé un contrat avec une grande entreprise d'énergie éolienne en mer pour développer et commercialiser des opérations de livraison de drones en mer gérées à distance et de transport lourd, soutenant des transferts de cargaisons allant jusqu'à 100 kg entre navires en mer et nacelles d'éoliennes. Le programme ouvre un nouveau marché pour Volatus dans la logistique énergétique offshore et complète la feuille de route de commercialisation du Condor XL. Synergy Aviation : L 'acquisition complète des 41,53% restants de participation minoritaire dans Synergy Aviation Ltd. a été conclue le 13 mars 2026, permettant la consolidation complète des opérations d'avions commerciaux sous la marque Volatus Aerospace, y compris la base aérienne en expansion à Tulsa, Oklahoma, soutenant le secteur pétrolier et gazier américain.

'acquisition complète des 41,53% restants de participation minoritaire dans Synergy Aviation Ltd. a été conclue le 13 mars 2026, permettant la consolidation complète des opérations d'avions commerciaux sous la marque Volatus Aerospace, y compris la base aérienne en expansion à Tulsa, Oklahoma, soutenant le secteur pétrolier et gazier américain. Formation mondiale : Partenariat stratégique avec l'Université de technologie de la Jamaïque (UTech, Jamaïque) pour offrir des formations avancées aux drones et des programmes de technologie appliquée à partir d'avril 2026, élargissant ainsi la présence mondiale de formation de l'entreprise dans les Caraïbes.

Partenariat stratégique avec l'Université de technologie de la Jamaïque (UTech, Jamaïque) pour offrir des formations avancées aux drones et des programmes de technologie appliquée à partir d'avril 2026, élargissant ainsi la présence mondiale de formation de l'entreprise dans les Caraïbes. Secteurs principaux : L'entente pluriannuelle de la société avec l'un des plus grands services publics de transport et de distribution d'électricité d'Amérique du Nord demeure actif, couvrant les services d'inspection et de données RPAS sur environ 100 000 milles de lignes de transport et de distribution jusqu'en août 2028. Les opérations d'intégrité du pipeline continuent de s'accumuler sur 75 000+ heures de vol cumulées.

PERSPECTIVES D'AFFAIRES

La direction estime que le premier trimestre 2026 doit être vu dans le contexte d'impacts temporaires sur les délais de livraison, plutôt que comme un reflet des conditions de demande sous-jacentes. La tranche initiale de 4,5 millions de dollars du contrat du système de formation ISR de l'OTAN de décembre 2025, initialement prévue pour le premier trimestre, a maintenant été intégrée aux calendriers de livraison du deuxième trimestre 2026 suite à la résolution des contraintes de la chaîne d'approvisionnement. Avec ces livraisons désormais en cours, combinées à un élan continu dans la formation en défense, la commercialisation de logiciels propriétaires, les services d'inspection des infrastructures et les initiatives souveraines de fabrication, la direction continue d'anticiper que les revenus de l'exercice 2026 démontreront une croissance significative par rapport à 2025.

Le pipeline de défense en expansion de la société comprend le contrat de formation ISR de l'OTAN jusqu'à 9 millions de dollars (livraison initiale en tranche au deuxième trimestre 2026), le contrat de formation des opérateurs RPAS de l'OTAN attribué en février 2026, ainsi que le contrat de formation spécialisée pluriannuel avec un ministère allié de l'OTAN attribué après la fin du trimestre. Le lancement de la plateforme SaaS C-UAS SKYDRA™ établit la première source de revenus logicielles récurrents de l'entreprise, et le développement de plateformes propriétaires à travers la famille Condor XL, la série V, les UAS et Canary RPAS progresse vers un déploiement commercial.

La société a entamé le deuxième trimestre 2026 avec 31,7 millions de dollars de trésorerie et un fonds de roulement de 36,4 millions de dollars, offrant la solidité du bilan et la marge de manœuvre pour exécuter ses priorités en matière de défense, de technologie et de croissance commerciale sans dépendre des flux de trésorerie d'exploitation. Le parcours de la société vers l'équilibre EBITDA ajusté repose sur la croissance des revenus plutôt que sur une réduction supplémentaire des coûts, et la direction reste concentrée sur l'exécution selon le pipeline qui rend cette trajectoire réalisable.

MISE À JOUR DE L'ENTREPRISE

Volatus Aerospace a fait appel à Apaton Finance GmbH (« Apaton »), une société allemande de relations avec les investisseurs, pour soutenir la présence de la société sur les marchés financiers et la sensibilisation des investisseurs sur les marchés européens.

À PROPOS DE VOLATUS AEROSPACE INC.

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise canadienne intégrée de l'aérospatiale offrant des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions avancées de formation soutenant les marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense. Grâce à sa combinaison de fabrication, d'opérations et de développement technologique, Volatus Aerospace fait progresser l'adoption de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

NOTE CONCERNANT LES MESURES NON-GAAP

Dans ce communiqué de presse, nous décrivons certains éléments de revenus et de dépenses qui sont inhabituels ou non récurrents. Il existe des termes non définis par les Normes internationales d'information financière (IFRS). Notre utilisation de ces termes peut différer de celle adoptée par d'autres compagnies. Plus précisément, le bénéfice brut, la marge brute, l'EBITDA ajusté ou EBITDA normalisé, et l'endettement d'exploitation sont des termes non définis par les IFRS qui peuvent être référencés ici. Nous fournissons ces détails afin que les lecteurs comprennent mieux les événements et transactions importants qui ont eu un impact sur nos résultats.

Tout au long de ce communiqué, il est fait référence au « bénéfice brut », à la « marge brute », au « EBITDA ajusté » et au « levier d'exploitation », qui sont des mesures non IFRS. La direction estime que le profit brut, défini comme le revenu moins les coûts directs, est une mesure supplémentaire utile des opérations. Le profit brut aide à mieux comprendre le niveau des coûts nécessaires pour générer des revenus. La marge brute illustre le bénéfice brut en pourcentage des revenus. Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement (« EBITDA ajusté »). La Société définit l'EBITDA ajusté comme la perte globale des IFRS excluant les frais d'intérêts, les charges d'amortissement et d'amortiment, les paiements basés sur les actions, les charges d'impôt sur le revenu, les coûts d'intégration et de diligence raisonnable, les profits ou pertes ponctuels (non récurrents), ainsi que l'affaiblissement des fonds de fond, des biens, des installations, des équipements et des actifs de droit d'usage (ROU). La Société considère que l'EBITDA ajusté est une métrique financière significative, car elle mesure la trésorerie générée par les opérations que la Société peut utiliser pour financer les besoins en fonds de roulement, couvrir les paiements futurs d'intérêts et de capital, et financer des initiatives de croissance futures. De plus, la société fait référence à « levier opérationnel ». L'effet de levier d'exploitation mesure la sensibilité avec laquelle le revenu d'exploitation réagit aux variations du chiffre d'affaires, en fonction de la proportion des coûts fixes versus variables dans la structure des coûts de la société. Une entreprise avec un fort endettement opérationnel connaît généralement une augmentation plus que proportionnelle de son revenu lorsque le chiffre d'affaires augmente, tandis que des baisses de revenus peuvent avoir un effet négatif amplifié. La direction surveille l'effet de levier opérationnel afin d'évaluer l'évolutivité des marges, de comprendre la dynamique de la structure des coûts et d'évaluer l'impact potentiel des variations de volume sur la rentabilité. Les lecteurs sont avertis que ces mesures non IFRS pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Il est également conseillé aux lecteurs de ne pas considérer ces mesures financières non IFRS comme une alternative aux mesures financières calculées conformément aux Normes internationales de reporting financier (« IFRS »). L'EBITDA ajusté n'a aucune signification standardisée selon les IFRS et peut donc ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs, et ne doit pas être interprété comme une alternative à la perte globale ou au revenu déterminé conformément aux IFRS. Pour plus d'informations concernant les mesures financières qui n'ont pas été définies par les PCGR, y compris les rapprochements avec la mesure GAAP comparable la plus proche, consultez la section « Mesures non-PCGR et mesures additionnelles des PCGR » du plus récent MD&A de la société, disponible sur SEDAR.

DÉCLARATION PROSPECTIVE

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévoit », « anticipe », « croit » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses matériels incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour l'entreprise; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. La Bourse de Toronto n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.

SOURCE : Volatus Aerospace Inc.

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