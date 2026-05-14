Velan Inc. publie les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice 2026

MONTRÉAL, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société »), un chef de file mondial de la fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 28 février 2026. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.

FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (sauf indication contraire)

MESURES IFRS, INCLUANT LES TRANSACTIONS IMPORTANTES (voir les détails ci-dessous)

Chiffre d’affaires de 296,4 millions de dollars, en hausse de 1,2 million de dollars, soit 0,4 %, par rapport à l’exercice précédent.

Marge brute de 81,1 millions de dollars, soit 27,4 % du chiffre d’affaires, contre 84,9 millions de dollars, ou 28,8 % du chiffre d’affaires l’an dernier.

Résultat d’exploitation de 1,6 million de dollars, comparativement à une perte d’exploitation de 82,3 millions de dollars un an plus tôt.

Résultat net de 15,3 millions de dollars, soit 0,71 $ par action, comparativement à une perte nette de 67,2 millions de dollars, ou une perte de 3,12 $ par action, un an auparavant.

En incluant les activités abandonnées, le résultat net s’est chiffré à 73,9 millions de dollars, , soit 3,42 $ par action, comparativement à une perte nette de 75,5 millions de dollars, ou 3,50 $ par action, lors du précédent exercice.





MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Nouvelles commandes de 295,0 millions de dollars, en hausse de 2,5 millions de dollars par rapport à 292,5 millions de dollars l’an dernier.

Résultat net ajusté de 0,9 million de dollars, contre un résultat net ajusté de 6,6 millions de dollars lors du précédent exercice.BAIIA ajusté de 20,7 millions de dollars pour l’exercice 2026, contre 27,5 millions de dollars un an plus tôt.





FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (sauf indication contraire)

MESURES IFRS

Chiffre d’affaires de 84,9 millions de dollars, en hausse de 1,7 million de dollars, soit 2,1 %, par rapport au trimestre correspondant du précédent exercice.

Marge brute de 17,6 millions de dollars, soit 20,7 % du chiffre d’affaires, contre 19,8 millions de dollars, ou 23,8 % du chiffre d’affaires, l’an dernier.

Perte d’exploitation de 0,8 million de dollars, comparativement à une perte d’exploitation de 18,6 millions de dollars un an plus tôt.

Perte nette de 3,9 millions de dollars, soit 0,18 $ par action, contre une perte nette de 16,1 millions de dollars, ou 0,74 $ par action, lors du précédent exercice.

Perte nette de 3,9 millions de dollars, soit 0,18 $ par action, comparativement à une perte de 12,4 millions de dollars, en incluant les activités abandonnées, ou une perte de 0,57 $ par action, un an plus tôt.

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 53,4 millions de dollars à la clôture de l’exercice 2026, contre 34,9 millions de dollars douze mois plus tôt.





MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Carnet de commandes de 283,3 millions de dollars, en hausse de 8,4 millions de dollars par rapport à 274,9 millions de dollars à la clôture du précédent exercice.

Nouvelles commandes de 73,7 millions de dollars, en hausse par rapport à 62,0 millions de dollars un an auparavant.

Perte nette ajustée de 2,0 millions de dollars, comparativement à une perte nette ajustée de 4,9 millions de dollars l’an dernier.

BAIIA ajusté de 4,0 millions de dollars, en hausse par rapport à 3,6 millions de dollars lors du précédent exercice.





« Velan a enregistré des résultats financiers adéquats pour l’exercice 2026 en dépit d’un environnement économique difficile marqué par une volatilité persistante en matière de tarifs douaniers et par le conflit en cours au Moyen-Orient qui ont pesé sur les prises de commandes, les livraisons et la rentabilité, » a déclaré James A. Mannebach, président du Conseil et chef de la direction de Velan. « Malgré ce contexte, notre chiffre d’affaires annuel a légèrement progressé par rapport à l’exercice précédent, soutenu par la portée mondiale de notre réseau de vente, de nos activités manufacturières et de la notoriété de notre marque. Notre carnet de commandes a affiché une croissance de 3,1 % pour atteindre 283,3 millions de dollars à la clôture de l’exercice, et dont plus de 76 % de ces commandes devraient être livrées au cours des 12 prochains mois. Par conséquent, nous croyons que Velan se trouve dans une position idéale pour renforcer son leadership dans les applications exigeantes au service d’un large éventail de marchés industriels. »

« En ce qui concerne nos projets futurs, nous attendons l’approbation des autorités réglementaires restantes concernant la proposition de vente de la participation majoritaire de Velan Holding dans la Société à Birch Hill Equity Partners Management. Forte de sa vaste expérience des affaires et de son accès privilégié aux capitaux, Birch Hill devrait permettre à Velan d’accélérer sa stratégie de croissance et de renforcer sa création de valeur. Nous prévoyons que la clôture de cette transaction devrait avoir lieu d'ici la fin du premier semestre de 2026, » a ajouté M. Mannebach.

« Velan a clos l’exercice 2026 avec une situation financière solide, » a affirmé Rishi Sharma, chef de la direction financière et administrative de Velan. « Reflétant les initiatives déployées en matière de fonds de roulement visant à renforcer la gestion des flux de trésorerie, notre trésorerie et nos équivalents de trésorerie ont augmenté pour atteindre 53,4 millions de dollars à la clôture de l’exercice, tandis que la dette à long terme ne s’élevait qu’à 18,2 millions de dollars. Cette solide position de trésorerie, jumelée aux facilités de crédit disponibles, porte nos liquidités totales disponibles à 102,6 millions de dollars, ce qui nous procure la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre notre stratégie en investissant dans nos opérations et la technologie pour soutenir une croissance rentable. »

RÉSULTATS FINANCIERS

(en milliers de dollars américains, sauf les montants par

action)

Trimestres clos les Exercices clos les 28 février

2026 28 février

2025 28 février

2026 28 février

2025 Des activités poursuivies Chiffre d’affaires 84 905 $ 83 198 $ 296 405 $ 295 196 $ Marge brute 17 614 $ 19 830 $ 81 092 $ 84 917 $ Marge brute en % du chiffre d’affaires 20,7 % 23,8 % 27,4 % 28,8 % Frais d’administration 18 856 $ 20 255 $ 69 003 $ 68 603 $ Frais de restructuration 2 245 $ 19 111 $ 9 614 $ 100 412 $ Autres charges (produits) (2 679 $) (957 $) 841 $ (1 833 $) Résultat (perte) d’exploitation (808 $) (18 579 $) 1 634 $ (82 265 $) Résultat net (perte nette) (3 852 $) (16 056 $) 15 310 $ (67 246 $) Résultat net (perte nette) des activités

abandonnées - 3 636 $ 58 599 $ (8 254 $) Résultat net (perte nette) (3 852 $) (12 420 $) 73 909 $ (75 500 $) (en dollars par action – de base et dilué(e)) Résultat net (perte nette) des activités

poursuivies (0,18 $) (0,74 $) 0,71 $ (3,12 $) Résultat net (perte nette) des activités

abandonnées - 0,17 $ 2,71 $ (0,38 $) Résultat net (perte nette) (0,18 $) (0,57 $) 3,42 $ (3,50 $)





MESURES HORS IFRS ET MESURES

FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES (des activités

poursuivies, en milliers de dollars américains, sauf les

montants par action)

Trimestres clos les Exercices clos les 28 février

2026 28 février

2025 28 février

2026 28 février

2025 BAIIA ajusté 3 994 $ 3 620 $ 20 674 $ 27 470 $ Résultat net (perte nette) ajusté(e) (2 002 $) (4 899 $) 890 $ 6 600 $ par action - de base et dilué(e) (0,09 $) (0,23 $) 0,04 $ 0,31 $



CARNET DE COMMANDES ET NOUVELLES COMMANDES

CARNET DE COMMANDES

(en milliers de dollars américains)

Aux 28 février 2026 28 février 2025 Carnet de commandes 283 290 $ 274 877 $ livrable au cours des 12 prochains mois 216 709 $ 225 662 $





NOUVELLES COMMANDES

(en milliers de dollars américains)

Trimestres clos les Exercices clos les 28 février 2026 28 février 2025 28 février 2026 28 février 2025 Nouvelles commandes 73 713 $ 62 032 $ 295 039 $ 292 505 $



Au 28 février 2026, le carnet de commandes des activités poursuivies s’élevait à 283,3 millions de dollars, en hausse de 8,4 millions de dollars, soit 3,1 %, par rapport à 274,9 millions de dollars un an plus tôt. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 10,1 millions de dollars sur la valeur du carnet de commandes au cours de l’exercice, en raison principalement de l’appréciation de l’euro par rapport au dollar américain. En excluant les fluctuations des taux de change, le carnet de commandes est demeuré relativement stable, ce qui reflète de nouvelles commandes d’une valeur globalement comparable à celle des expéditions de robinetterie effectuées au cours de l’exercice. Au 28 février 2026, 76,5 % du carnet de commandes, représentant des commandes d’une valeur de 216,7 millions de dollars, était livrable au cours des 12 prochains mois, contre 82,1 % du carnet de commandes lors du précédent exercice. Cette évolution du calendrier de livraison s’explique par l’obtention d’un nombre croissant de contrats à long terme pour les secteurs du nucléaire et de la défense.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2026, les nouvelles commandes des activités poursuivies se sont chiffrées à 73,7 millions de dollars, comparativement à de nouvelles commandes de 62,0 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2025. La variation est attribuable à une hausse des nouvelles commandes en Amérique du Nord dans le secteur du nucléaire et de celles générées par les activités d’entretien, de réparation et de révision, de même qu’à une hausse des nouvelles commandes enregistrées par les opérations de la Société en Inde. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une réduction des nouvelles commandes des opérations allemandes. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact négligeable sur la valeur des nouvelles commandes pour le trimestre.

Pour l’ensemble de l’exercice 2026, les nouvelles commandes des activités poursuivies ont atteint 295,0 millions de dollars, en progression de 2,5 millions de dollars, soit 0,9 %, par rapport à l’exercice précédent. La progression reflète une hausse des nouvelles commandes des activités italiennes, en partie contrebalancée par une baisse des nouvelles commandes des opérations allemandes et chinoises après avoir obtenu un flux de commandes robustes lors du précédent exercice. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 2,2 millions de dollars sur la valeur des nouvelles commandes pour l’exercice.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies a atteint 84,9 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2026, une progression de 1,7 million de dollars, soit 2,1 %, par rapport à la même période l’an dernier. La variation traduit une augmentation des expéditions des opérations nord-américaines, chinoises et indiennes, en partie contrebalancée par une baisse des expéditions des opérations italiennes en raison de changements aux calendriers de livraison de clients. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 3,0 millions de dollars sur le chiffre d’affaires du trimestre.

La marge brute des activités poursuivies s’est établie à 17,6 millions de dollars, comparativement à 19,8 millions de dollars un an auparavant. La variation est attribuable à une composition du chiffre d’affaires moins avantageuse cette année par rapport à l’an dernier. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,5 million de dollars sur la marge brute du trimestre. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute s’est établie à 20,7 %, contre 23,8 % douze mois plus tôt.

Les frais d’administration des activités poursuivies ont totalisé 18,9 millions de dollars, soit 22,2 % du chiffre d’affaires, comparativement à 20,3 millions de dollars, ou 24,3 % du chiffre d’affaires, l’an dernier. La baisse est principalement attribuable à une diminution de la charge de rémunération et à l’incidence hors trésorerie l’an dernier d’une hausse importante de la valeur boursière des actions de la Société sur son régime de rémunération incitative à long terme.

La Société a engagé des frais de restructuration de 2,2 millions de dollars, dont 1,5 million de dollars de coûts liés aux transactions dans le cadre de la vente proposée des actions de Holding Velan à Birch Hill Equity Partners Management Inc. (« Birch Hill »), ainsi qu’un ajustement final des coûts liés à l’amiante. L’an dernier, les frais de restructuration s’étaient élevés à 19,1 millions de dollars, dont 2,5 millions de dollars de coûts liés à l’amiante et 16,6 millions de dollars de coûts liés aux transactions.

Le BAIIA ajusté des activités poursuivies, en excluant les éléments non récurrents, s’est élevé à 4,0 millions de dollars, comparativement à 3,6 millions de dollars un an plus tôt. Cette augmentation reflète une hausse des autres produits, principalement attribuable à des fluctuations favorables des devises, et une baisse des frais d’administration, en partie contrebalancées par une diminution de la marge brute.

La perte nette des activités poursuivies s’est établie à 3,9 millions de dollars, soit 0,18 $ par action, comparativement à une perte nette de 16,1 millions de dollars, ou 0,74 $ par action, l’an dernier. Le résultat net des activités abandonnées au quatrième trimestre du précédent exercice s’était chiffré à 3,6 millions de dollars, soit un résultat net de 0,17 $ par action. Par conséquent, la perte nette s’est établie à 3,9 millions de dollars, soit une perte de 0,18 $ par action, comparativement à une perte nette de 12,4 millions de dollars, ou une perte de 0,57 $ par action, un an auparavant.

En excluant les éléments non récurrents, la perte nette des activités poursuivies s’élève à 2,0 millions de dollars, soit une perte de 0,09 $ par action, contre une perte nette ajustée de 4,9 millions de dollars, ou une perte de 0,23 $ par action, un an plus tôt.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2026

Pour l’ensemble de l’exercice 2026, le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 296,4 millions de dollars, en hausse de 1,2 million de dollars, ou 0,4 %, par rapport à l’exercice précédent. La variation traduit principalement une augmentation des expéditions des opérations indiennes, chinoises et coréennes, en partie contrebalancée par la constatation, lors de l’exercice 2025, de revenus non récurrents de 5,2 millions de dollars des opérations allemandes. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 5,2 millions de dollars sur le chiffre d’affaires de l’exercice.

La marge brute des activités poursuivies s’est chiffrée à 81,1 millions de dollars, contre 84,9 millions de dollars lors du précédent exercice. La variation est principalement attribuable aux facteurs susmentionnés. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 1,0 million de dollars sur la marge brute de l’exercice. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute s’est établie à 27,4 %, comparativement à 28,8 % lors du précédent exercice.

Les frais d’administration des activités poursuivies se sont élevés à 69,0 millions de dollars, soit 23,3 % du chiffre d’affaires, comparativement à 68,6 millions de dollars, ou 23,2 % du chiffre d’affaires, lors de l’exercice 2025. La légère augmentation est attribuable à une hausse des honoraires professionnels et des commissions de vente, en partie contrebalancée par des initiatives de réduction de coûts et à l’incidence hors trésorerie l’an dernier d’une hausse importante de la valeur boursière des actions de la Société sur son régime de rémunération incitative à long terme.

La Société a engagé des frais de restructuration de 9,6 millions de dollars constitués de coûts liés aux transactions. Lors de l’exercice 2025, la Société avait engagé des frais de restructuration de 100,4 millions de dollars, dont 76,2 millions de dollars de coûts liés à l’amiante et 24,2 millions de dollars de coûts liés aux transactions.

Le BAIIA ajusté des activités poursuivies, en excluant les éléments non récurrents, s’est établi à 20,7 millions de dollars, contre 27,5 millions de dollars lors de l’exercice 2025. Le recul est attribuable à une diminution de la marge brute et une hausse des frais d’administration.

Le résultat net des activités poursuivies s’est élevé à 15,3 millions de dollars, soit un résultat net de 0,71 $ par action, comparativement à une perte nette de 67,2 millions de dollars, ou une perte de 3,12 $ par action, lors de l’exercice 2025. Le résultat net des activités abandonnées s’est chiffré à 58,6 millions de dollars, soit un résultat net de 2,71 $ par action, comparativement à une perte nette des activités abandonnées de 8,3 millions de dollars, ou une perte de 0,38 $ par action, lors de l’exercice 2025. Par conséquent, le résultat net s’élève à 73,9 millions de dollars, soit un résultat net de 3,42 $ par action, comparativement à une perte nette de 75,5 millions de dollars, ou une perte de 3,50 $ par action, lors du précédent exercice.

Le résultat net ajusté des activités poursuivies, en excluant les éléments non récurrents ainsi que les impacts fiscaux des transactions, se chiffre à 0,9 million de dollars, soit un résultat net de 0,04 $ par action, contre un résultat net ajusté de 6,6 millions de dollars, ou un résultat net de 0,31 $ par action, lors de l’exercice 2025. La variation est attribuable à une diminution du BAIIA ajusté.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 28 février 2026, la Société détenait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 53,4 millions de dollars, ainsi que des placements à court terme de 0,4 million de dollars. La dette bancaire s’élevait à 11,9 millions de dollars, tandis que la dette à long terme, incluant la partie courante, se chiffrait à 18,2 millions de dollars. Avec des facilités de crédit disponibles de 49,2 millions de dollars, le montant total des liquidités dont dispose la Société pour financer ses objectifs de croissance et d’investissement s’élève à 102,6 millions de dollars.

PERSPECTIVES

Compte tenu des commandes de 216,7 millions de dollars devant être livrées au cours des 12 prochains mois, représentant 76,5 % d’un carnet de commandes total de 283,3 millions de dollars, et malgré l’incertitude actuelle sur les plans géopolitique et commercial, la Société s’attend à générer une meilleure performance opérationnelle pour l’exercice 2027, appuyée par des efforts plus ciblés et une maîtrise des coûts.

TRANSACTIONS IMPORTANTES

Le 14 janvier 2026, la Société a annoncé que son actionnaire majoritaire, Velan Holding Co. Ltd. (« Velan Holding »), unique porteur des actions à droit de vote multiple de la Société, a convenu de vendre ses 15 566 567 actions à droit de vote multiple (qui représentent environ 72,1 % des actions en circulation de la Société et 92,8 % de l’ensemble des droits de vote qui y sont rattachés) et une action à droit de vote subalterne à des fonds gérés par Birch Hill, au prix de 13,10 $ CA par action, pour un produit brut total revenant à Holding Velan et à deux autres entités ayant des liens avec des actionnaires de Holding Velan de 203 922 040,80 $ CA (l’« Opération Holding Velan »). Dans le cadre d’une restructuration préalable à la clôture, Holding Velan, entre autres choses, convertira 2 290 075 actions à droit de vote multiple en un nombre identique d’actions à droit de vote subalterne. Par conséquent, compte tenu de cette restructuration préalable à la clôture, 13 276 492 actions à droit de vote multiple et 2 290 076 actions à droit de vote subalterne seront vendues à Birch Hill à la clôture de l’Opération Holding Velan (ce qui représente environ 72,1 % des actions en circulation de la Société et 91,9 % de l’ensemble des droits de vote qui y sont rattachés) (collectivement, les « Actions visées par l’Opération Holding Velan »).

La clôture de l’Opération Holding Velan devrait avoir lieu au cours du premier semestre de 2026, sous réserve de l’obtention de certaines approbations réglementaires ainsi que de la satisfaction d’autres conditions de clôture usuelles. La réalisation de l’Opération Holding Velan n’est pas assujettie à une condition de financement ni à l’approbation des actionnaires de la Société.

Tel qu’annoncé, la Société a accepté de suspendre la déclaration des paiements de dividendes jusqu’à la clôture, les dividendes ordinaires devant ensuite reprendre, dans la mesure où, si et quand ils seront déclarés par le conseil d’administration.

Le 31 mars 2025, la Société a annoncé la finalisation de la vente de ses filiales françaises Velan S.A.S. et Segault S.A.S. pour une contrepartie totale de 208,2 millions de dollars (192,5 millions d’euros) et une contrepartie nette de 183,1 millions de dollars. Sur la base de la valeur comptable nette à la clôture de la transaction et des coûts connexes, un gain de 95,8 millions de dollars a été comptabilisé au premier trimestre de l’exercice 2026. La vente a également donné lieu à la constatation d’un écart de conversion cumulé de 12,5 millions de dollars. Ces montants ont été comptabilisés dans les résultats des activités abandonnées.

Parallèlement à la vente de ses filiales françaises, la Société a conclu un accord pour la vente de ses obligations actuelles et futures relatives aux litiges liés à l’amiante aux États-Unis. Une partie du produit tiré de la vente des actifs français a été utilisée le 3 avril 2025 pour verser un montant de 143,0 millions de dollars pour régler ces litiges.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre qui aura lieu le vendredi 15 mai 2026 à 8 h (HAE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-990-4777 ou RapidConnect URL : https://emportal.ink/47PJTxV. Les documents auxquels il sera fait référence lors de cette conférence téléphonique seront disponibles peu de temps avant l’événement sur le site Web de la Société sous la rubrique intitulée « Relations avec les investisseurs » (https://velan.com/fr/company/investor_relations). Un enregistrement de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-289-819-1450 ou 1-888-660-6345, code d’accès 28882.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde. La Société, dont le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 296,4 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice complété, compte 1 296 employés et exploite des usines de fabrication dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

ÉNONCÉ D’EXONÉRATION

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer », ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriés dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être considéré comme sûr et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés aux présentes. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’ensemble des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS »). Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer avec des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Les rapprochements et définitions sont présentés ci-après.

Résultat net (perte nette) ajusté(e), Résultat net (perte nette) ajusté(e) par action, Bénéfice avant intérêts, impôts et

amortissement (« BAIIA ») et BAIIA ajusté

Trimestres clos les Exercices clos les (en milliers, sauf les montants par action; les montants

étant arrondis, il se peut que des sommes ne

correspondant pas aux totaux indiqués) 28 février

2026

$ 28 février

2025

$ 28 février

2026

$ 28 février

2025

$ Rapprochement du résultat net (perte nette) des

activités poursuivies avec le résultat net (perte nette)

ajusté(e) des activités poursuivies et le résultat net

(perte nette) ajusté(e) des activités poursuivies par

action Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (3 852) (16 056) 15 310 (67 246) Ajustements au titre des éléments suivants : Coûts liés à l’amiante 754 2 466 - 76 211 Coûts liés aux transactions 1 096 12 234 8 690 17 788 Autres frais de restructuration - - - 89 Actifs d’impôt différé liés aux transactions - (3 543) - (20 242) Recouvrement d’impôt ponctuel sur la transaction

réalisée en France - - (23 110) - Résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités

poursuivies (2 002) (4 899) 890 6 600 par action – de base et dilué(e) (0,09 ) (0,23 ) 0,04 0,31 Rapprochement du résultat net (perte nette) des

activités poursuivies avec le BAIIA ajusté des activités

poursuivies Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (3 852) (16 056) 15 310 (67 246) Ajustements au titre des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 1 815 1 775 6 899 6 864 Amortissement des immobilisations incorporelles et

coûts de financement 621 577 2 276 2 133 Charges financières – montant net 734 (1 229) 1 627 (263 ) Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 2 431 (558 ) (15 052) (14 551) BAIIA 1 749 (15 491) 11 060 (73 064) Ajustements au titre des éléments suivants : Coûts liés à l’amiante 754 2 466 - 76 211 Coûts liés aux transactions 1 491 16 645

9 614 24 201 Autres frais de restructuration - - - 121 BAIIA ajusté 3 994 3 620 20 674 27 470



Les termes « résultat net ajusté » et « perte nette ajustée » s’entendent du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré(e) d’ajustements, déduction faite de l’impôt sur le résultat, pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par action s’obtient en divisant le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ajusté majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du BAIIA majoré d’ajustements pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles commandes nettes » et « nouvelles commandes » s’entendent des commandes fermes, déduction faite des annulations, comptabilisées par la Société au cours d’une période déterminée. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant des nouvelles commandes au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication de la performance des activités de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles commandes prises en charge par la Société et restant à livrer. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant du carnet de commandes de la Société au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société devra faire face et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.