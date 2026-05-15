Communiqué de presse

15 mai 2026

Mise en œuvre du programme de rachat d’actions

Boulogne-Billancourt, le 15 mai 2026

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, Renault Group a confié à un prestataire de services d’investissement (PSI) un mandat portant sur l’acquisition d’un nombre maximum de 1 360 000 actions Renault, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant le 15 mai 2026 et pouvant s’étendre jusqu’au 26 mai 2026 inclus.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Renault Group à l’égard des bénéficiaires d’actions de performance ou de tout plan d’intéressement à long-terme mis en œuvre au profit du Directeur général et des cadres dirigeants du Groupe.

Le descriptif du programme de rachat d’actions, tel qu’autorisé par l’Assemblée générale du 30 avril 2025 au titre de la 24ème résolution, est détaillé en page 568 du Document d’enregistrement universel 2025 de Renault Group.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de

100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

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