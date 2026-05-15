Nexans reçoit l’autorisation des autorités de la concurrence américaines dans le cadre de l’acquisition de Republic Wire

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris La Défense, le 15 mai 2026 – Nexans annonce aujourd’hui avoir reçu notification du Bureau des notifications préalables à la Fusion de la Commission Fédérale du Commerce américaine concernant la levée anticipée du délai d’attente prévu par la loi Hart-Scott-Rodino pour son projet d’acquisition de Republic Wire Inc. Cette levée anticipée permet à Nexans de procéder à l’acquisition proposée de 100% du capital social de Republic Wire Inc.

« L'obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence marque une étape décisive vers la finalisation de cette acquisition très stratégique. L'intégration de Republic Wire Inc. au sein du groupe Nexans va considérablement accélérer notre expansion aux États-Unis et créer une valeur significative à long terme tant pour nos actionnaires que pour l'ensemble de nos parties prenantes. » a déclaré Julien Hueber, Directeur Général de Nexans.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone. Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable. Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être. Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025. Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

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