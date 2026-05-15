Assemblée Générale Annuelle et Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2026

SOLUTIONS 30 SE (la Société) informe ses actionnaires que son assemblée générale annuelle (l’Assemblée Générale Annuelle) ainsi que son assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée Générale Extraordinaire et, avec l’Assemblée Générale Annuelle, les Assemblées Générales), se tiendront le 17 juin 2026 à 14h00 (heure de Luxembourg) et 15h00 respectivement, au siège social de la Société sis au 21, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Ces Assemblées Générales seront retransmises en direct par vidéo, via le site Internet de la Société.



L’avis de convocation (l’Avis de Convocation) détaillant l’ordre du jour de l’Assemblée Générale a été publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) et dans le Tageblatt, le 15 mai 2026. Les modalités de vote aux Assemblées Générales sont détaillées dans cet Avis de Convocation.

Cet Avis de Convocation ainsi que tous les documents et renseignements préparatoires relatifs aux Assemblées Générales sont mis à disposition des actionnaires sur le site internet de la Société à l’adresse https://www.solutions30.com/investisseurs/assemblee-generale/?lang=fr où ils peuvent être consultés et téléchargés.

Pour toute information supplémentaire, les actionnaires sont invités à :

◼ consulter le site internet : https://www.solutions30.com Rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. L’ensemble des documents soumis au vote des actionnaires y sont disponibles ; ou

◼ contacter la société par email à l’adresse suivante : investor.relations@solutions30.com

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 9 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

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