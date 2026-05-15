Communication du groupe Casino

Harmonisation du cadre procédural

pour les discussions relatives à l’adaptation et au renforcement

de la structure financière du groupe Casino

Paris, le 15 mai 2026

Dans la continuité des précédentes communications du Groupe relatives au projet de renforcement et d’adaptation de sa structure financière, les discussions se poursuivent avec les créanciers financiers au niveau de différentes entités du Groupe.

La formalisation d’un accord global étant facilitée par l’existence d’un cadre homogène, le Groupe sollicite l’ouverture de procédures de conciliation au bénéfice de plusieurs de ses sociétés1 auprès du Président du Tribunal des activités économiques de Paris, pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d’un mois. Dans ce cadre, la désignation de la SCP BTSG (Maître Marc Sénéchal) en qualité de conciliateur est envisagée pour certaines de ces entités, tandis que la désignation de la SCP CBF Associés (Maître Lou Fréchard) est sollicitée en qualité de conciliateur pour la société Quatrim.

Le Groupe va solliciter l’accord des porteurs d’obligations high yield Quatrim sur l’ouverture des procédures de conciliation de Quatrim et de Monoprix SAS, qui sont respectivement emprunteuse et garante de ces obligations.

Ces procédures de conciliation, cohérentes avec celles ouvertes début mars2, concernent uniquement la dette financière des sociétés concernées et n’auront aucune incidence sur les relations du Groupe avec ses partenaires opérationnels (en particulier ses fournisseurs) et pour les salariés. Les activités opérationnelles seront poursuivies normalement, conformément aux priorités stratégiques du Groupe.

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1 Casino Guichard Perrachon, Naturalia France, Monoprix SAS, Monop’ SAS, Samada, Aux Galeries de la Croisette, Monop’Station, O’Monoprix, OLogistique, C- Logistics, C-Technology, CLR, CLV, CShield, Cnova France, IGC Services, Cnova Pay, Casino Finance, Franprix Leader Price Holding et Quatrim

2 Communiqué de presse du 9 mars 2026 : procédures de conciliation ouvertes au bénéfice de Maas, Sédifrais, ExtenC, Monoprix Holding, Monoprix Exploitation, Distribution Franprix, Franprix-Leader Price Finances, Achats Marchandises Casino et Cdiscount

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