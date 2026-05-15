ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

15.5.2026 KLO 9.00



105 950 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi

Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla on muunnettu 105 950 A-osaketta 105 950 B-osakkeeksi. Muuntaminen on merkitty kaupparekisteriin 15.5.2026.

Orion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 141 134 278 kpl. Muuntamisen jälkeen A-osakkeita on 31 418 790 kpl ja B-osakkeita 109 715 488 kpl. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä muunnon jälkeen on yhteensä 738 091 288.

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Mikko Kemppainen

General Counsel

Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, Head of Investor Relations, puh. +358 10 426 2721

Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.