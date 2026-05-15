Les priorités de la COP31 discutées lors des réunions du G7 à Paris

PARIS, 15 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président de la Zero Waste Foundation et champion climatique de haut niveau de la COP31 , Samed Ağırbaş, a tenu des réunions à Paris dans le cadre des événements du G7 avant la COP31 qui sera accueillie à Antalya, Türkiye, du 9 au 20 novembre 2026. Les événements du G7 ont fourni une occasion importante de s'engager avec les principales économies et les parties prenantes internationales sur les questions climatiques prioritaires, tout en maintenant les préparatifs de la COP31 au centre des discussions.

Les discussions se sont concentrées sur les domaines de coopération pratique liés aux préparatifs de la COP31, notamment la gestion des déchets, les politiques d'économie circulaire, les émissions de méthane, le financement climatique et les mécanismes de coopération multipartites.

Travaillant sous la vision de S.E. Emine Erdoğan, fondatrice du Mouvement Zéro Déchet, présidente du Conseil consultatif de haut niveau des Nations Unies sur le zéro déchet et présidente honoraire de la Zero Waste Foundation, Ağırbaş a souligné que le processus de la COP31 devrait donner la priorité à des résultats concrets et mesurables.

Coopération internationale pour la COP31

Ağırbaş a rencontré Laurent Fabius, ancien Premier ministre de France et président de la COP21 à Paris. Lors de discussions avec le Dr. Heike Henn, directrice générale pour les politiques internationales et européennes au ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Conservation de la nature, de la Sûreté nucléaire et de la Protection des consommateurs, les parties ont discuté de l'intégration des solutions zéro déchet et d'économie circulaire dans l'agenda de la COP31.

Lors d'entretiens avec le Professeur Emily Shuckburgh, conseillère scientifique en chef au département britannique de la Sécurité énergétique et du Net Zero et directrice de Cambridge Zero, les discussions se sont concentrées sur la connexion entre la science climatique et la mise en œuvre sur le terrain.

Une réunion avec Laurence Tubiana, PDG de la Fondation européenne pour le climat, a abordé l'orientation de la politique climatique mondiale après l'Accord de Paris et les priorités pour la COP31.

Réduction du méthane et action climatique

Lors de discussions avec Marcelo Mena, PDG de Global Methane Hub, les stratégies de réduction du méthane ont été examinées.

S'exprimant lors de la session « Production de méthane à partir des déchets », Ağırbaş a déclaré que prévenir les dommages causés par les déchets et les pertes alimentaires figurait parmi les responsabilités mondiales les plus importantes et a souligné que la protection alimentaire et la durabilité environnementale resteraient des priorités lors de la COP31.

Accent sur la mise en œuvre et la participation sociale

Ağırbaş a également rencontré Benoit Faraco, conseiller Climat et Environnement auprès de la Présidence française, pour discuter des préparatifs de la COP31 et des opportunités de coopération internationale.

Après avoir prononcé les remarques de clôture lors de la session « La route vers l'avenir », Ağırbaş a assisté à une réunion avec des organisations de la société civile turque pour discuter des préparatifs de la COP31.

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