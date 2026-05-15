Bera hf.: Verkaskipting stjórnar í kjölfar aðalfundar

Að loknum aðalfundi Beru hf., sem haldinn var þann 13. maí 2026, hélt nýkjörin stjórn sinn fyrsta stjórnarfund og skipti með sér verkum. Andri Þór Guðmundsson var kjörinn formaður stjórnar og Rannveig Eir Einarsdóttir varaformaður.
May 13, 2026 14:44 ET | Source: Bera hf.
Aðalfundur Beru var haldinn 13. maí 2026 í höfuðstöðvum félagsins að Grjóthálsi 7-11, 110 Reykjavík. Meðfylgjandi eru helstu niðurstöður fundarins.
May 11, 2026 11:52 ET | Source: Bera hf.
Aðalfundur Beru hf. verður haldinn miðvikudaginn 13. maí 2026, kl. 16:00, í höfuðstöðvum félagsins að Grjóthálsi 7-11 í Reykjavík. Framboðsfrestur til stjórnar rann út þann 8. maí 2026, kl. 16:00. ...Read More