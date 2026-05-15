À l'approche de la fin de semaine de la fête de Victoria, MADD Canada incite à signaler les cas de conduite avec capacités affaiblies dans le cadre de la Campagne 911

OAKVILLE, Ontario, 15 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche de la longue fin de semaine de la fête de Victoria, alors que les routes, les voies navigables et les sentiers s'annoncent bien plus fréquentés, MADD Canada incite les Canadiennes et les Canadiens à aider à prévenir les décès et les blessures en composant le 911 pour signaler tout conducteur ou plaisancier dont les capacités semblent être affaiblies.

La Campagne 911 est lancée chaque printemps, avant la longue fin de semaine de la fête de Victoria, période durant laquelle les déplacements se multiplient et où le risque de collisions liées à la conduite avec capacités affaiblies augmente. Cette campagne rappelle aux Canadiennes et Canadiens que la conduite avec capacités affaiblies constitue un crime en cours, et que de composer le 911 peut aider à prévenir une tragédie avant qu’elle ne se produise.

Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues. En 2021, la police a prononcé près de 80 000 inculpations pour conduite avec capacités affaiblies et des suspensions de permis de courte durée. Des données plus récentes provenant de la Fondation de recherche sur les blessures de la route révèlent également que les décès liés à la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ont augmenté de 14 % entre 2021 et 2022, grimpant ainsi de 457 à 521 décès. Ces chiffres en hausse suscitent à juste titre l'inquiétude du public. Un récent sondage de MADD Canada mené par Ipsos a révélé que plus de 90 % des Canadiennes et Canadiens considèrent la conduite avec capacités affaiblies comme un grave problème de sécurité publique.

« Beaucoup trop de Canadiennes et de Canadiens sont tués ou blessés dans des collisions entièrement évitables », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée dans une collision attribuable à la conduite avec capacités affaiblies en 1999. « Nous sommes tout à fait en mesure de prévenir ces tragédies grâce à des programmes de sensibilisation comme la Campagne 911, ainsi qu’à un renforcement de l’application de la loi et à la mise en place de technologies contre la conduite avec capacités affaiblies dans tous les véhicules neufs dès qu’elles seront disponibles. »

La Campagne 911 a été lancée pour la première fois par MADD Canada en 2007, à une époque où de nombreuses personnes hésitaient à appeler le 911 pour signaler les conducteurs soupçonnés d’avoir les capacités affaiblies, ne sachant pas si la situation constituait une urgence. Depuis lors, la campagne a contribué à faire évoluer la perception du public en renforçant le message selon lequel la conduite avec capacités affaiblies constitue un grave danger de sécurité publique et que composer le 911 est la bonne chose à faire.

Partout au pays, près de 100 sections locales de MADD Canada uniront leurs efforts à ceux des services de police locaux, des municipalités, des ports de plaisance et d’autres partenaires communautaires afin de sensibiliser le public et de véhiculer le message essentiel de la campagne visant à sauver des vies. Grâce à des panneaux routiers, des panneaux d’affichage, des messages d’intérêt public et des événements communautaires, la Campagne 911 rappelle avec force que la sécurité est une responsabilité collective.

MADD Canada tient à remercier son commanditaire national, Maritime-Ontario, dont le soutien généreux et constant contribue à véhiculer avec force le message de la conduite sobre et ce, dans les communautés partout au pays.

Pour que chacun puisse rentrer chez soi en toute sécurité pendant cette longue fin de semaine de la fête de Victoria et tout au long de l'année, nous avons tous un rôle à jouer :

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT, ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.





Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un seul clic avec Uber, l’Appli officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

Pour plus d’informations sur la Campagne 911, y compris des outils éducatifs et des ressources en sécurité, consultez madd.ca.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca