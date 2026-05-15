Technip Energies reçoit l’autorisation définitive pour l’exécution d’un contrat EPC majeur avec Commonwealth LNG aux États-Unis

Technip Energies (PARIS : TE) a reçu la notification complète du client pour le contrat majeur1 d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) avec Commonwealth LNG, une société du groupe Caturus, pour son projet d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) d’une capacité de 9,5 Mtpa2, situé à Cameron Parish, en Louisiane (États-Unis).

Cette annonce fait suite à la décision finale d’investissement (FID) du projet et permet à Technip Energies de passer des activités initiales à la phase d’exécution complète.

Le périmètre du contrat comprend la livraison de six trains de liquéfaction identiques, reposant sur la solution modulaire et standardisée SnapLNG by T.EN™ de Technip Energies. En s’appuyant sur une conception unique répliquée sur l’ensemble des trains, SnapLNG by T.EN™ permet d’accélérer le calendrier d’exécution du projet et d’optimiser les coûts, tout en renforçant la prévisibilité et la fiabilité à grande échelle.

Cette étape renforce la position de Technip Energies en tant que leader mondial du GNL, ayant contribué à plus de 20 % de la capacité mondiale de liquéfaction en opération. L’entreprise continue de développer son modèle d’exécution de projets modulaires et innovants dans l’ensemble du secteur.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « La décision finale d’investissement prise par Commonwealth LNG constitue une étape déterminante pour ce projet stratégique. Nous sommes heureux d’entrer dans la phase d’exécution et de mettre à profit notre expertise de premier plan en matière de solutions GNL modulaires au service de Commonwealth LNG. En nous appuyant sur notre solution industrialisée SnapLNG by T.EN™, nous prévoyons de livrer une installation hautement performante, contribuant à un approvisionnement fiable en GNL et au renforcement de la sécurité énergétique mondiale. »

1) Un contrat « majeur » pour Technip Energies est un contrat représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ce contrat a été enregistré au deuxième trimestre 2026 dans le segment Livraison de projet.

2) Mtpa : million de tonnes par an.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

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