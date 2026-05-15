Amex Exploration fait le point sur le placement principal et le placement privé concomitant annoncés précédemment

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS

NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, Québec, 15 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (« Amex » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a reçu le consentement sous condition de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») relativement au placement privé selon le principe de « meilleurs efforts » (le « Placement principal ») et au placement privé concomitant (le « Placement privé concomitant ») annoncés précédemment le 5 et le 11 mai 2026.

Par conséquent, la Société prévoit réaliser le Placement principal et une première tranche du Placement privé concomitant le 21 mai 2026 (la « Date de clôture ») pour un produit brut global de 52 547 548,50 $ CA, composé : (i) du Placement principal de 9 661 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») au prix de 4,50 $ CA par Action ordinaire (le « Prix de souscription ») pour un produit brut de 43 474 500 $ CA ; (ii) de la portion du Placement privé concomitant sans l’entremise de courtiers de 1 622 222 Actions ordinaires au Prix de souscription pour un produit brut de 7 299 999 $ CA ; et (iii) d’une première tranche de la portion du Placement privé concomitant avec l’entremise de courtiers de 394 011 Actions ordinaires au Prix de souscription pour un produit brut de 1 773 049,50 $ CA.

Financière Banque Nationale Inc. et MDCP Securities Limited, à titre de co-teneurs de livres et co-chefs de file, pour le compte d’un syndicat de placeurs pour compte, se sont également vu accorder une option, pouvant être exercée en totalité ou en partie jusqu’à 48 heures avant la Date de clôture, leur permettant de vendre jusqu’à 1 449 150 Actions ordinaires additionnelles au Prix de souscription, pour un produit brut additionnel pouvant atteindre 6 521 175 $.

L’investisseur stratégique Eldorado Gold Corporation (« Eldorado ») a manifesté son intérêt à acquérir jusqu’à 15 000 000 $ US d’Actions ordinaires dans le cadre de la portion du Placement privé concomitant avec l’entremise de courtiers et a le droit d’acquérir jusqu’à 4 864 923 Actions ordinaires au Prix de souscription conformément à la convention relative aux droits de l’investisseur datée du 16 janvier 2024 entre la Société et Eldorado (l’« Investissement d’Eldorado »). La réalisation de l’Investissement d’Eldorado demeure assujettie à la réception de toutes les approbations requises, y compris l’approbation des actionnaires désintéressés de la Société de l’émergence d’Eldorado en tant qu’« actionnaire dominant » de la Société (tel que défini dans les politiques de la Bourse et conformément à celles-ci) lors de la prochaine assemblée générale et extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 16 juin 2026 (l’« Assemblée »), telle qu’exigée par la Bourse avant l’émission de valeurs mobilières additionnelles à Eldorado. Sous réserve de l’obtention de l’approbation des actionnaires désintéressés à l’Assemblée, il est prévu que l’Investissement d’Eldorado sera réalisé en tant que deuxième tranche du Placement privé concomitant avec l’entremise de courtiers après l’Assemblée.

Toutes les autres modalités du Placement principal et du Placement privé concomitant sont celles décrites dans le communiqué de presse de la Société daté du 11 mai 2026.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris tout titre aux États-Unis d’Amérique. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou leur bénéfice, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières ») et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense de ces exigences d’inscription est disponible. Les termes « États-Unis » et « personnes des États-Unis » ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement S pris en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières.

À propos d’Amex

Amex Exploration Inc. a réalisé d’importantes découvertes aurifères à haute teneur, ainsi que des zones de sulfures massifs volcanogènes (SMV) riches en cuivre, sur son projet aurifère Perron détenu à 100 % et situé à environ 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda (Québec). Le projet Perron comprend 183 claims contigus couvrant une superficie de 65,75 km². Le projet comprend plusieurs zones de minéralisation aurifère à haute teneur, de minéralisation SMV et de minéralisation SMV « hybride » riche en or.

Combiné aux projets adjacents et contigus Perron Ouest, Abbotsford et Hepburn (y compris des claims supplémentaires acquis par jalonnement) en Ontario, l’ensemble foncier consolidé couvre 570,94 km² à l’échelle du district. Cette vaste propriété se situe dans une zone géologique très prometteuse, favorable à la fois à la présence de minéralisation aurifère à haute teneur et de minéralisation SMV.

Le projet bénéficie d’excellentes infrastructures : accès routier à l’année, situé à 30 minutes d’un aéroport et à environ 6,5 km de la ville de Normétal. Il est également situé à proximité de plusieurs usines de traitement appartenant à d’importants producteurs d’or.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Victor Cantore

Président et chef de la direction

Amex Exploration Inc.

Téléphone: +1-514-866-8209

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué comprennent des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les « informations prospectives » comprennent, sans s’y limiter, les énoncés concernant les activités, événements ou développements qui, selon la Société se produiront ou pourraient se produire dans le futur, y compris, sans s’y limiter, les énoncés concernant la réalisation du Placement principal et du Placement privé concomitant, y compris la participation d’Eldorado et de M. Victor Cantore dans le cadre du Placement privé concomitant; le produit brut prévu du Placement principal et du Placement privé concomitant; l’utilisation prévue du produit du Placement principal et du Placement privé concomitant; les dates prévues pour la réalisation du Placement principal et du Placement privé concomitant, y compris la deuxième tranche de la portion du Placement privé concomitant avec l’entremise de courtiers; l’obtention de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris le consentement définitif de la Bourse. En règle générale, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « planifie », « s’attend », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « croit », ou leur connotation négative, ou des variantes de ces termes et expressions, ou indiquent que certaines actions, ou certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « auraient », « seraient susceptibles » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou leur connotation négative.

Ces informations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses, y compris, entre autres, que les résultats des activités d’exploration planifiées sont tels qu’anticipés, que le prix de l’or et d’autres produits de base, le coût anticipé des activités d’exploration planifiées et la conjoncture commerciale et économique générale ne changeront pas de manière défavorable importante, que du financement sera disponible si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables, que les entrepreneurs tiers, l’équipement et les fournitures ainsi que les approbations gouvernementales et autres requises pour mener les activités d’exploration planifiées de la Société seront disponibles à des conditions raisonnables et en temps opportun. Bien que les hypothèses faites par la Société dans la présentation d’informations prospectives soient considérées comme raisonnables par la direction au moment où ces hypothèses ont été faites, rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes.

Les informations et énoncés prospectifs comportent également des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels dans les périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection d’événements ou de résultats futurs exprimée ou implicite dans ces informations ou énoncés prospectifs, y compris, entre autres : les variations du cours de l’action de la Société, les changements sur les marchés mondiaux de l'or, les flux de trésorerie d’exploitation négatifs et la dépendance au financement par des tiers; l’incertitude quant à la capacité d’obtenir du financement supplémentaire si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables; les questions relatives aux titres et à la consultation autochtones; la dépendance envers des membres de la direction et d’autres membres du personnel clés; les résultats réels des activités d’exploration qui diffèrent de ceux anticipés; les modifications aux programmes d’exploration en fonction des résultats; la disponibilité d’entrepreneurs tiers; la disponibilité d’équipement et de fournitures; le défaut de l’équipement de fonctionner comme prévu; les accidents; les effets des conditions météorologiques et d’autres phénomènes naturels et d’autres risques associés à l’industrie de l’exploration minière; les incertitudes générales commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques environnementaux; les modifications aux lois et règlements; les relations avec les communautés et les retards dans l’obtention d’approbations gouvernementales ou autres, ainsi que les facteurs de risque concernant la Société énoncés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponibles sous le profil de l’émetteur de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.