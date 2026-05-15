Information relative à un franchissement de seuil

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, informe avoir reçu, une déclaration de franchissement de seuil de la part de VMO INVEST.

Selon cette déclaration effectuée conformément aux dispositions de l’article L.233-7 du Code de commerce et de l’article 223-14 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, VMO INVEST, société civile au capital de 45 361 075 euros, dont le siège social est situé 9 ruelle des Sœurs 59420 Mouvaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 104 280 227 a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de Voltalia et détient au 6 mai 2026 :

6 575 000 actions, représentant 5,007% du capital social

6 575 000 droits de vote, représentant 2,943% des droits de vote

De plus, la société VMO INVEST qui agit seule, ne détient (i) aucun titre donnant accès à terme à des actions à émettre et aux droits de vote qui y seront attachés, ni (ii) aucune action déjà émise qu’elle pourrait acquérir en vertu d’un accord ou d’un instrument financier à dénouement physique ou en espèces, lorsque les conditions posées à l’article L. 233-9 I 4° et 4° bis ne sont pas remplies.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026, le 23 juillet 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

Email: invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse SEITOSEI.ACTIFIN – Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 85 36 85 11

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