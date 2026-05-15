GAUMONT : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social au 30 avril 2026

GAUMONT

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social

prévues par l'article L. 233-8-II du code de commerce

et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables 30/04/2026 3 119 923 5 898 116 5 893 267

Le 15 mai 2026

Gaumont est une société cotée sur Euronext Paris – Eurolist Compartiment B – Code ISIN FR0000034894

www.gaumont.com

Pièce jointe