Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 31 mars 2026

 | Source: Senvest Capital Inc. Senvest Capital Inc.

MONTRĖAL, 15 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de (48,8 M$) ou (20,13 $) par action pour les trois mois terminés le 31 mars 2026. Pour la période correspondante de 2025, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de (332,0 M$) ou (136,14 $) par action.  

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

 ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
 (non vérifié)
 (en millions de dollars, sauf les données par action)
 Pour les trois mois terminés les
 31/03/2026 31/03/2025
    
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires(48,8 M$) (332,0 M$)
    
Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires(20,13$) (136,14$)


Contact: George Malikotsis, CDF
Tel: (514) 281-8082


GlobeNewswire

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