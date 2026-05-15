Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 31 mars 2026

MONTRĖAL, 15 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de (48,8 M$) ou (20,13 $) par action pour les trois mois terminés le 31 mars 2026. Pour la période correspondante de 2025, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de (332,0 M$) ou (136,14 $) par action.

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS (non vérifié) (en millions de dollars, sauf les données par action) Pour les trois mois terminés les 31/03/2026 31/03/2025 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires (48,8 M $) (332,0 M $) Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires (20,13 $) (136,14 $)



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