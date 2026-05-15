Des leaders canadiens de l’IA et du milieu des affaires rencontrent le ministre Evan Solomon à Web Summit Vancouver

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que Web Summit attirait à Vancouver des leaders mondiaux de la technologie, des investisseurs et des innovateurs, DIGITAL, la grappe d’innovation mondiale du Canada pour les technologies numériques, était au cœur des conversations sur la façon dont l’innovation canadienne peut passer de l’ambition à l’impact. Dans le cadre d’une série d’événements réunissant des leaders, DIGITAL a rassemblé des acteurs des milieux des affaires, de la technologie, du gouvernement et de l’écosystème afin de se pencher sur un défi national crucial : comment le Canada peut transformer une innovation de calibre mondial en croissance commerciale, en succès à l’exportation et en valeur économique durable.

Le Canada se trouve à un point tournant où le leadership en IA sera moins déterminé par la force de la recherche que par la rapidité avec laquelle les entreprises et les institutions publiques adoptent, achètent et déploient à grande échelle des solutions canadiennes fiables. Pour contribuer à faire avancer ce passage du potentiel à l’impact concret, DIGITAL a organisé une série d’événements réunissant des leaders gouvernementaux, des innovateurs et des partenaires de l’écosystème.

Une table ronde sur l’IA avec l’honorable Evan Solomon, ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, et Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire à l’Intelligence artificielle et à l’Innovation numérique, a réuni des leaders canadiens de l’IA et du milieu des affaires pour discuter des obstacles qui ralentissent le déploiement concret des solutions, qu’il s’agisse de l’approvisionnement, des voies de commercialisation, du talent ou des infrastructures. La discussion a porté sur les mesures pratiques à prendre pour transformer l’avantage du Canada en IA en gains de productivité et en une plus grande résilience économique.

« DIGITAL, qui est l’une des grappes d’innovation mondiales du Canada, a démontré une fois de plus lors de la conférence Web Summit Vancouver, qu’elle est un véritable pilier de notre écosystème national des technologies », a déclaré la ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l’honorable Mélanie Joly. « La table ronde sur l’intelligence artificielle organisée par DIGITAL a permis à des fondateurs et à des innovateurs de premier plan de discuter de manière approfondie de la capacité des entreprises canadiennes de déployer l’IA et des technologies de pointe dans des secteurs clés. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à stimuler les progrès technologiques et à forger des liens concrets qui permettront au Canada de se tailler une place de choix sur la scène technologique mondiale en constante évolution. »

« La tenue d’événements comme la conférence Web Summit Vancouver est essentielle pour renforcer les partenariats dans le secteur de l’IA et pour créer des liens avec des visionnaires qui façonnent l’avenir des technologies », a affirmé le ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, l’honorable Evan Solomon. « Ce sont des chefs de file comme DIGITAL qui facilitent ce genre de discussions et permettent l’établissement de liens qui transforment l’avantage du Canada dans le domaine de l’IA en retombées concrètes pour les Canadiens. J’ai eu l’immense plaisir de participer à cet événement marquant et j’en ai profité pour souligner les mesures prises par le gouvernement pour favoriser le type de collaboration qui stimule l’innovation mondiale et permet au Canada de demeurer à l’avant-garde des changements technologiques transformateurs. »

« Avec notre partenaire AI Network of BC (AInBC), nous avons été ravis d’accueillir le ministre Solomon à la table avec des entrepreneurs et des leaders de l’IA de la Colombie-Britannique à un moment aussi important pour l’avenir de l’IA au Canada », a déclaré Elysa Darling, cheffe de l’exploitation de DIGITAL. « Les entreprises de la C.-B. développent et déploient des solutions d’IA qui améliorent la productivité, renforcent les industries et créent des possibilités économiques. Cette table ronde a permis d’apporter une expérience et une perspective d’affaires concrètes à la conversation nationale, afin que le Canada puisse faire croître ses entreprises d’IA, bâtir la confiance et faire en sorte que l’IA crée une valeur durable pour les Canadiennes et les Canadiens. »

Depuis 2018, DIGITAL et son réseau national de partenaires industriels et universitaires ont investi plus de 240 millions de dollars pour accélérer la commercialisation de l’IA partout au Canada, en mobilisant 370 millions de dollars additionnels provenant de l’industrie privée. Ces travaux touchent des secteurs essentiels à la croissance économique et à la souveraineté du Canada, notamment le logement, la défense et les technologies à double usage, les mines et l’énergie, la santé, ainsi que le développement de la main-d’œuvre. Les résultats comprennent plus de 200 solutions d’IA prêtes pour le marché maintenant actives sur les marchés mondiaux, 126 actifs de propriété intellectuelle souveraine protégés, et des technologies qui devraient générer plus de 2 milliards de dollars de revenus d’ici 2030.

« La C.-B. possède les ingrédients nécessaires pour devenir un chef de file national et mondial en IA : un bassin profond de talents techniques, de solides entrepreneurs, une capacité reconnue en recherche appliquée et un réseau grandissant d’entreprises qui développent des solutions d’IA concrètes ayant un impact commercial », a déclaré Rob Goehring, directeur général d’AInBC. « La prochaine étape consiste à faire croître cette capacité grâce à des liens plus solides entre l’industrie, le gouvernement, le capital et les clients. Cette table ronde a été une occasion importante de se concentrer sur ce qu’il faudra pour transformer le potentiel de l’IA en adoption et en croissance. »

DIGITAL a également organisé une table ronde de leadership avec Exportation et développement Canada et des leaders du milieu des affaires afin de déterminer où une meilleure harmonisation, des ressources partagées et des voies plus claires peuvent aider les fondateurs à croître, à commercialiser leurs solutions et à accéder aux marchés internationaux. Pour lancer la semaine, DIGITAL a aussi organisé un événement de réseautage ciblé avec BMO, la British Columbia Securities Commission et le Vancouver Tech Journal, réunissant des dirigeants, des fondateurs et des bailleurs de fonds des secteurs de la technologie financière, de l’IA, de l’énergie propre, des technologies de la santé et d’autres secteurs à forte croissance.

À propos de DIGITAL

DIGITAL est le partenaire de commercialisation du Canada. L’organisation met en relation les bâtisseurs et les acheteurs de technologies afin d’accélérer l’adoption et la commercialisation de solutions technologiques canadiennes.

Établie en 2018 dans le cadre de l’Initiative des grappes d’innovation du gouvernement du Canada, DIGITAL rassemble des chefs de file de l’industrie, des PME et des établissements postsecondaires pour collaborer à des projets d’envergure qui stimulent l’innovation et le développement de solutions technologiques dans des secteurs essentiels au Canada, notamment les mines et l’énergie, le logement, le développement de la main-d’œuvre et la santé.

Depuis sa création, DIGITAL a généré des milliards de dollars en revenus projetés pour des entreprises canadiennes, permis de conserver de la propriété intellectuelle souveraine, lancé des centaines de produits commerciaux et aidé des dizaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens à acquérir les compétences nécessaires à l’économie numérique.

C’est ainsi que nous faisons croître le Canada.

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Personne-ressource

Gabrielle Landry

Deputy Director, Media Relations

Office of the Minister of Industry and Minister responsible for Canada Economic Development for Quebec Regions

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media@ised-isde.gc.ca

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DIGITAL

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Rob Goehring

Executive Director, AInBC

rob@ainbc.ai

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