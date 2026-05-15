Bombardier annonce la clôture de sa nouvelle émission de billets de premier rang 5,875 % échéant en 2035

MONTRÉAL, 15 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la clôture de son placement annoncé précédemment de billets de premier rang échéant en 2035 d’un montant en capital global de 500 000 000 $ US (« nouveaux billets »). Les nouveaux billets comportent un coupon de 5,875 % par année, viennent à échéance le 15 janvier 2035 et ont été vendus à leur valeur nominale.

Bombardier entend utiliser le produit tiré du placement des nouveaux billets, ainsi que l’encaisse disponible, i) pour financer le remboursement de sa dette en cours, y compris le rachat de tous ses billets de premier rang 7,50 % échéant en 2029 (« billets de 2029 ») en circulation, et ii) pour payer les intérêts courus et les frais connexes. À la date des présentes, sans tenir compte de ce rachat, le montant en capital global impayé à l’égard des billets de 2029 s’élève à 750 000 000 $ US.

La date du rachat pour les billets de 2029 est le 19 mai 2026, conformément à l’avis conditionnel de rachat émis le 4 mai 2026.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États‑Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont été offerts et vendus aux États‑Unis qu’à des personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés (« qualified institutional buyers ») conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act des États‑Unis et à l’extérieur des États‑Unis que conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act des États‑Unis. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada ont été effectuées sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les titres n’ont été offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

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