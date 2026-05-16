Kulturelle Integration an der Grenze zwischen Guangxi und Vietnam: Veranstaltungen in Baise schlagen eine Brücke für die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen China und Vietnam

BAISE, China, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baise in Guangxi im Süden Chinas teilt sich mit Vietnam gemeinsame Gebirgs- und Flusslandschaften sowie ein miteinander verflochtenes kulturelles Erbe und volkstümliche Bräuche. Es dient als wichtiges Tor für den Austausch zwischen den Menschen und für freundschaftliche nachbarschaftliche Beziehungen entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze. Anlässlich der jüngsten Veranstaltungen Guangxi 3. März · Bagui-Karneval 2026 nutzte die Publicity Department of Baise City (Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Baise) ihre geografischen Vorteile als Grenzstadt und organisierte eine Reihe von grenzüberschreitenden Veranstaltungen in den Bereichen Sport, immaterielles Kulturerbe (ICH), Lesen und volkstümliche Bräuche. Dank vielfältiger kultureller Aktivitäten stärkt die Stadt den kulturellen Austausch und die zwischenmenschlichen Beziehungen in den Grenzgebieten und festigt damit das Ansehen der Grenze als Ort der guten Nachbarschaft zwischen China und Vietnam sowie der grenzüberschreitenden kulturellen Integration.

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Sport als Medium: Aufbau einer herzlichen Verbindung über die Grenze hinweg

Am 23. April fiel im Kreis Napo in Baise der Startschuss für das Einladungsfußballturnier der Grenzbeamten aus China und Vietnam. Mannschaften aus vietnamesischen Grenzprovinzen und Sportler aus chinesischen Grenzbezirken traten auf dem Spielfeld gegeneinander an und tauschten ihre Fähigkeiten aus, wodurch durch den freundschaftlichen Wettkampf eine tiefere Freundschaft und ein größeres Einvernehmen entstanden. Am 25. April fand in der Jingxi-Sporthalle das Freundschaftsspiel zwischen China und Vietnam im Basketball statt.

Diese Reihe grenzüberschreitender Sportveranstaltungen, die Wettkampfcharakter mit breiter Beteiligung verbindet, bereichert nicht nur das kulturelle und sportliche Leben der Grenzbewohner und fördert die nationale Fitness entlang der Grenze. Sie nutzt zudem die integrative Kraft des Sports, um geografische Barrieren zu überwinden und die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen chinesischen und vietnamesischen Grenzbewohnern zu festigen.

Das immaterielle Kulturerbe strahlt Charme aus: Eine Interpretation gemeinsamer Volkstraditionen zweier Nationen

Am 23. April fand in Jingxi die Gala zum Austausch über das immaterielle Kulturerbe Chinas und Vietnams mit dem Titel „Melodien des Südens – Resonanz zwischen zwei Nationen“ statt. An der Gala nahmen Künstler aus Jingxi, Debao und Napo sowie die Trà-Lĩnh-Kunstgruppe aus der vietnamesischen Provinz Cao Bang teil, wobei die besten Vertreter der Volkskunst beider Länder zusammenkamen.

Auf der Bühne wurden nacheinander Stücke der südlichen Zhuang-Oper und Zhuang-Molun-Balladen aufgeführt, begleitet von Live-Vorführungen der exquisiten Kunstfertigkeit bei der Herstellung von Zhuang-Brokat sowie authentischen Folklorevorführungen aus den Grenzregionen. Künstler aus China und Vietnam traten gemeinsam auf und präsentierten den Glanz des immateriellen Kulturerbes. Die gemeinsamen Volkstraditionen überschreiten nationale Grenzen und zeugen von einer lebendigen Praxis der zwischenmenschlichen Kommunikation und des kulturellen Zusammenlebens entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze.

Der Geist der Wissenschaft verbreitet sich weit: Förderung grenzüberschreitender Jugendfreundschaften

Am 25. April fand im Buchladen Jingxi National Gate die Austauschveranstaltung unter dem Motto Bücher verbinden China und Vietnam, Jugendliche teilen die Freude am Lesen statt. Im Rahmen der Veranstaltung überreichte die Guangxi Publishing & Media Group dem Veranstaltungsort die Plakette „Gemeinsamer Leseort China-Vietnam“ und schuf damit eine neue dauerhafte Plattform für den regelmäßigen kulturellen Austausch zwischen China und Vietnam in Baise sowie eine solide Grundlage für eine langfristige grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit.

Chinesische und vietnamesische Schriftsteller sowie Gäste aus der Kulturszene kamen zusammen, um Ideen und Erkenntnisse zum literarischen Schaffen auszutauschen. Jugendvertreter aus beiden Ländern empfahlen einander herausragende lokale literarische Werke. Mit Büchern als Bindeglied und Worten als Brücke fördert die Veranstaltung den kulturellen Austausch und das gemeinsame Engagement junger Menschen über die Grenze hinweg.

Melodien vermitteln Zuneigung: Ein Lied über die Freundschaft der Jugend an der Grenze

Am Abend des 25. April wurde in der historischen Altstadt von Jingxi das chinesisch-vietnamesische Jugendkonzert „3. März“ mit neuen Volksliedern eröffnet. Junge Sänger aus beiden Ländern betraten gemeinsam die Bühne. Mit ihren Wurzeln in der traditionsreichen Volkskultur beider Nationen verbanden sie auf innovative Weise alte Volkslieder aus der Grenzregion mit moderner Popmusik und schufen so Musikstücke, die ethnischen Charme mit zeitgenössischem Flair verbinden.

Die melodiösen Klänge überbrücken Berge und Meere, um Herzen miteinander zu verbinden. Sie bringen die seit jeher bestehende, aufrichtige Freundschaft zwischen chinesischen und vietnamesischen Jugendlichen anschaulich zum Ausdruck und verleihen der Volkskultur der Grenzregion neue Lebenskraft.

Volksbräuche bringen Menschen zusammen: Ein Bild gemeinsamer Freude für die Bewohner der Grenzregion

Am 26. April fand im Naturpark Jingxi Equan die Kultur-, Sport- und Volksbräuche-Veranstaltung „3. März“ für die Bewohner der chinesisch-vietnamesischen Grenzregion statt. Am Veranstaltungsort herrschte eine ausgeprägte Volksfeststimmung. Volkstrachtvorführungen und grenzüberschreitender antiphonaler Volksgesang brachten die Schönheit der kulturellen Integration entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze voll zur Geltung. Volkskunstvorführungen wie das Werfen bestickter Bälle und Tänze der Feldzwerge brachten den einzigartigen Charme der traditionellen Zhuang-Kultur zur Geltung.

In den Erlebnis- und Spezialitätenbereichen der ICH stellten chinesische und vietnamesische Grenzbewohner gemeinsam bestickte Bälle her, probierten sich im Batikverfahren und kosteten fünffarbigen Klebreis. Dieses immersive interaktive Erlebnis brachte die Menschen beider Nationen einander näher.

Die Reihe grenzüberschreitender Austauschveranstaltungen in Baise, die Themen wie Sport, immaterielles Kulturerbe, Literatur, Musik und Volksbräuche abdeckt, zeichnet sich durch eine große Bandbreite und vielfältige Formen aus und prägt so ein vielschichtiges, dreidimensionales und etabliertes Muster des zwischenmenschlichen Austauschs entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze.

Baise wird auch weiterhin seine Grenzlage und seine kulturellen Ressourcen nutzen, den grenzüberschreitenden Austausch zwischen den Menschen vertiefen, unverwechselbare Marken für den kulturellen Austausch an der Grenze etablieren und regelmäßig grenzüberschreitende interaktive Aktivitäten in den Bereichen Kultur, Sport und Volkskunst veranstalten. Die Stadt wird die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen China und Vietnam entlang der Grenze weiter festigen und ein neues Kapitel der kulturellen Koexistenz, der zwischenmenschlichen Verbindungen und der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern über die Grenze hinweg aufschlagen.

Quelle: The Publicity Department of Baise City