Intégration culturelle le long de la frontière Guangxi-Vietnam : les événements organisés à Baise créent un pont pour renforcer les liens de voisinage entre la Chine et le Vietnam

BAISE, Chine, 16 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Située dans le sud de la Chine, Baise, dans la région du Guangxi, partage avec le Vietnam des montagnes et des rivières frontaliers, ainsi qu’un patrimoine culturel et des traditions populaires étroitement liés. La ville constitue un point de passage majeur pour les échanges humains et les relations amicales le long de la frontière sino-vietnamienne. À l’occasion du Guangxi March 3rd · Bagui Carnival 2026, récemment organisé, le Publicity Department of Baise City (Département de la communication de la ville de Baise) a mis à profit sa situation géographique stratégique pour organiser une série d’événements transfrontaliers consacrés au sport, au patrimoine culturel immatériel (PCI), à la lecture et aux traditions populaires. À travers cette diversité d’activités culturelles, Baise encourage l’apprentissage mutuel et les liens entre les populations dans les zones frontalières, consolidant ainsi l’image de marque de la bonne entente sino-vietnamienne et de l’intégration culturelle transfrontalière.

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Le sport comme vecteur : tisser des liens sincères au-delà des frontières

Le 23 avril, le tournoi amical de football des agents frontaliers Chine-Vietnam a débuté dans le comté de Napo, à Baise. Des équipes venues des provinces frontalières vietnamiennes et des athlètes des comtés chinois voisins se sont rencontrés sur le terrain, mêlant compétition sportive et échanges amicaux. Le 25 avril, un match amical de basket-ball Chine-Vietnam s’est tenu au gymnase de Jingxi.

Alliant esprit de compétition et participation populaire, cette série d’événements sportifs transfrontaliers contribue non seulement à dynamiser la vie culturelle et sportive des habitants des régions frontalières et à promouvoir le sport pour tous, mais elle exploite également le pouvoir fédérateur du sport pour dépasser les barrières géographiques et resserrer les liens de voisinage entre les habitants des zones frontalières chinoises et vietnamiennes.

Le charme du patrimoine immatériel : célébrer des traditions populaires partagées par les deux nations

Le 23 avril, le gala d’échanges sur le patrimoine culturel immatériel Chine-Vietnam, intitulé Southern Melody, Resonance Across Two Nations (Mélodies du Sud, résonance entre deux nations), s’est tenu à Jingxi. Cet événement a réuni des artistes de renom de Jingxi, Debao et Napo, ainsi que la troupe artistique de Trà Lĩnh, originaire de la province vietnamienne de Cao Bằng, mettant ainsi en valeur les richesses artistiques populaires exceptionnelles des deux pays.

Sur scène, l’Opéra Zhuang du Sud et les ballades Zhuang Molun se sont succédé, accompagnés de démonstrations en direct du savoir-faire raffiné du brocart Zhuang et de spectacles folkloriques authentiques de la région frontalière. Des artistes chinois et vietnamiens se sont produits ensemble pour mettre en valeur le charme du patrimoine culturel immatériel. Ces traditions populaires communes transcendent les frontières nationales et illustrent concrètement la communication entre les peuples et l’harmonie culturelle le long de la frontière sino-vietnamienne.

Le parfum du savoir rayonne : cultiver l’amitié de la jeunesse au-delà des frontières

Le 25 avril, l’événement d’échange thématique Books Link China and Vietnam, Youth Share the Joy of Reading (Les livres relient la Chine et le Vietnam, la jeunesse partage le plaisir de lire) s’est déroulé à la librairie Jingxi National Gate. À cette occasion, le groupe Guangxi Publishing & Media Group a remis au site la plaque de « Site conjoint de lecture Chine-Vietnam », marquant la création d’une nouvelle plateforme permanente destinée aux échanges culturels réguliers entre les deux pays à Baise et posant des bases solides pour des interactions culturelles transfrontalières durables.

Des écrivains et personnalités culturelles chinoises et vietnamiennes se sont réunis pour échanger leurs idées et leurs réflexions sur la création littéraire. Des représentants de la jeunesse des deux pays se sont mutuellement recommandé des œuvres littéraires locales remarquables. En faisant des livres un lien et des mots un pont, cet événement favorise les échanges d’idées culturelles et la participation conjointe des jeunes de part et d’autre de la frontière.

Des mélodies empreintes d’affection : chanter l’amitié de la jeunesse frontalière

Dans la soirée du 25 avril, le concert de nouvelles chansons folkloriques « March 3rd » de la jeunesse sino-vietnamienne a été inauguré dans la vieille ville pittoresque de Jingxi. De jeunes chanteurs des deux pays se sont produits ensemble sur scène. S’inspirant des riches traditions folkloriques des deux nations, ces artistes ont mêlé de façon innovante d’anciens chants populaires frontaliers à la musique pop contemporaine, offrant des créations musicales alliant charme ethnique et modernité.

Ces mélodies, franchissant montagnes et mers pour rapprocher les cœurs, ont interprété de manière vivante l’amitié sincère et séculaire entre les jeunes Chinois et Vietnamiens, insufflant une toute nouvelle vitalité à la culture folklorique frontalière.

Rassemblement autour de coutumes populaires : une scène de joie partagée pour les habitants des frontières

Le 26 avril, l’événement culturel, sportif et folklorique « March 3rd » des habitants de la frontière Chine-Vietnam s’est tenu dans la zone touristique d’Equan à Jingxi. Le site baignait dans une atmosphère folklorique très marquée. Des défilés de costumes ethniques et des chants folkloriques antiphoniques transfrontaliers ont pleinement illustré la beauté de l’intégration culturelle le long de la frontière sino-vietnamienne. Des performances traditionnelles, telles que le lancer de balles brodées et des danses folkloriques traditionnelles, ont mis en valeur le charme unique de la culture traditionnelle Zhuang.

Dans les espaces consacrés aux expériences liées au patrimoine immatériel et aux spécialités culinaires, les habitants chinois et vietnamiens de la frontière ont confectionné ensemble des balles brodées, découvert les techniques de teinture par nouage et dégusté du riz gluant aux cinq couleurs. Cette expérience immersive et interactive a rapproché davantage les populations des deux pays.

Couvrant les domaines du sport, du patrimoine culturel immatériel, de la littérature, de la musique et des traditions populaires, la série d’événements d’échanges transfrontaliers organisée par Baise se distingue par sa richesse et sa diversité, contribuant à la création d’un modèle d’échanges humains riche, structuré et durable le long de la frontière sino-vietnamienne.

Baise continuera de valoriser sa position géographique frontalière et ses ressources culturelles afin d’approfondir les échanges humains transfrontaliers, de développer des marques culturelles frontalières distinctives et d’organiser régulièrement des activités culturelles, sportives et folkloriques entre les deux pays. La ville poursuivra ainsi ses efforts pour consolider l’amitié de bon voisinage entre la Chine et le Vietnam le long de leur frontière commune et pour écrire un nouveau chapitre de coexistence culturelle, de rapprochement entre les peuples et de coopération mutuellement bénéfique entre les deux nations.

Source : The Publicity Department of Baise City