Yili Group meldet für das Geschäftsjahr 2025 ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn; seit dem Börsengang vor 30 Jahren ist der Umsatz um das 500-Fache gestiegen

HOHHOT, China, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. April 2026 veröffentlichte die Yili Group ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und meldete dabei eine Rekordleistung. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 115,931 Milliarden RMB und einen den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbaren Nettogewinn von 11,565 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 36,82 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als diversifizierter Molkereikonzern verzeichnete Yili damit sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ein starkes, sogenanntes „doppeltes Wachstum“. Im ersten Quartal 2026 erreichten sowohl der Umsatz des Unternehmens als auch der bereinigte, den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbare Nettogewinn neue Höchststände.

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Im Jahr 2025 war Yili in allen Produktkategorien weiterhin Branchenführer. Das wichtigste Segment, die Flüssigmilch, behauptete seine Spitzenposition und konnte den Abstand zur Konkurrenz weiter ausbauen. Im ersten Quartal 2026 gelang es dem Unternehmen trotz schwieriger Marktbedingungen, ein positives Wachstum zu erzielen und eine führende Position zu behaupten. Bemerkenswert ist, dass führende Marken in einzelnen Produktkategorien wie Satine und AMBPOMIAL weiterhin eine Vorreiterrolle in der Branche einnahmen und ihre Spitzenpositionen klar behaupteten.

Als zweiter Wachstumstreiber erreichte das Milchpulver-Geschäft des Unternehmens im Jahr 2025 den ersten Platz auf dem chinesischen Markt gemessen am Gesamtumsatz. Das Segment Säuglingsmilchnahrung erzielte einen historischen Durchbruch und sicherte sich erstmals den größten Marktanteil in China. Gleichzeitig verzeichnete das Geschäft mit Säuglingsnahrung ein zweistelliges Umsatzwachstum. Auch das Segment der Eiscreme entwickelte sich stark und erzielte mit einem Umsatz von nahezu 10 Milliarden RMB ein zweistelliges Wachstum. Damit festigte das Segment seine Position als Branchenführer bereits im 31. Jahr in Folge.

Während Yili im Inlandsgeschäft zahlreiche Durchbrüche erzielte, verzeichnete auch das Auslandsgeschäft ein starkes Wachstum. Im Jahr 2025 stieg der Auslandsumsatz im Eiscreme-Segment – einer wichtigen internationalen Produktkategorie – um 10,2 %, während der Auslandsumsatz mit Ziegenmilch-Säuglingsnahrung um 50,7 % zulegte. Die Produktionsstandorte von Yili in Neuseeland und den Niederlanden haben ihre Strategien für Produkte und Zutaten mit hoher Wertschöpfung weiter ausgebaut und ihre spezifischen Wettbewerbsvorteile in der Weiterverarbeitung kontinuierlich gestärkt. Yili hat zudem ein mehrstufiges internationales Vertriebsnetz aufgebaut und damit seine Marktpräsenz sowie Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten wichtiger globaler Regionen wie Nordamerika, Europa, Ozeanien und dem Nahen Osten weiter gestärkt. Derzeit verfügt Yili weltweit über 77 Produktionsstätten; die Produkte des Unternehmens werden in über 80 Länder und Regionen vertrieben.

Als Branchenführer erzielt Yili nicht nur ein kontinuierliches Wachstum der Geschäftsentwicklung, sondern richtet seinen Fokus auch konsequent auf eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen hat bereits 2012 den Höchststand bei seinen CO₂-Emissionen erreicht und sich verpflichtet, bis 2050 entlang der gesamten Wertschöpfungskette CO₂-Neutralität herzustellen. Bis heute hat Yili 45 national anerkannte „grüne Fabriken“, eine CO₂-neutrale Weide sowie vier kohlenstoffarme Weiden aufgebaut. Im Rahmen der „Yili Homeland Initiative“ hat das Unternehmen zudem verschiedene gemeinnützige Programme ins Leben gerufen, darunter Projekte zum Schutz asiatischer Elefanten und zur Aufforstung mit Saxaul-Sträuchern.

In diesem Jahr feiert Yili sein 30-jähriges Börsenjubiläum. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen von einer kleinen lokalen Molkerei zum führenden Molkereiunternehmen Asiens und zu einem wichtigen Akteur in der ersten Reihe der globalen Milchindustrie entwickelt. Dabei ist der Umsatz um mehr als das 500-Fache, der Gewinn um mehr als das 700-Fache und die Marktkapitalisierung um nahezu das 400-Fache gestiegen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Yili seine langfristigen strategischen Ziele konsequent verfolgen. Wie Pan Gang, der Vorsitzende der Yili Group, betont, bleibt das Unternehmen seiner Kernphilosophie der „Verbraucherorientierung“ treu. Yili wird weiterhin hochwertige Milchprodukte herstellen und so zur Gesundheit und zum Wohlbefinden von Hunderten Millionen Familien beitragen.

Quelle: Yili Group