Le groupe Yili annonce pour l’exercice 2025 une double croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, marquant ainsi une multiplication par 500 de son chiffre d’affaires en 30 ans depuis son introduction en bourse

HOHHOT, Chine, 16 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 29 avril 2026, le groupe Yili a publié son rapport annuel pour l’exercice 2025 et son rapport du premier trimestre de l’exercice 2026, faisant état de résultats records. En 2025, la société a enregistré un chiffre d’affaires total de 115,931 milliards de RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 11,565 milliards de RMB, en hausse de 36,82 % en glissement annuel. En tant qu’entreprise laitière intégrée, Yili a réalisé une « double croissance » tant au niveau de son chiffre d’affaires que de ses bénéfices. Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires et le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société mère ont tous deux atteint de nouveaux records.

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En 2025, les activités du groupe Yili dans toutes les catégories ont continué à dominer le secteur. Le segment clé du lait liquide a fermement conservé sa première place, creusant même son avance. Au premier trimestre 2026, il a été le premier à afficher une croissance positive malgré un contexte de marché défavorable. Fait notable, des marques phares de sous-catégories telles que Satine et AMBPOMIAL ont continué à jouer un rôle de premier plan dans le secteur, conservant fermement leur première place.

Devenu le deuxième moteur de croissance du groupe, les ventes globales de lait en poudre du groupe se sont solidement classées en tête sur le marché chinois en 2025. Le lait maternisé a connu une percée historique en se hissant au premier rang des parts de marché en Chine. En parallèle, l’activité de nutrition infantile a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires. De plus, le segment des glaces a connu une croissance à deux chiffres, avec un chiffre d’affaires avoisinant les 10 milliards de RMB, se positionnant ainsi en tête du secteur pour la 31e année consécutive.

Tout en réalisant de nombreuses avancées dans ses activités sur le marché intérieur, les opérations internationales du groupe Yili ont également connu une croissance rapide. En 2025, le chiffre d’affaires à l’international du segment des glaces, une catégorie importante à l’étranger, a progressé de 10,2 %, tandis que celui des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre a bondi de 50,7 %. Les sites de production du groupe Yili en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas ont continué à développer leurs stratégies en matière de produits et d’ingrédients à forte valeur ajoutée, renforçant continuellement leurs avantages concurrentiels dans le domaine de la transformation de pointe. Yili a également mis en place un réseau de vente international à plusieurs niveaux, consolidant ainsi sa présence et sa compétitivité sur les marchés mondiaux, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Océanie et au Moyen-Orient. À l’heure actuelle, le groupe Yili dispose de 77 sites de production à travers le monde et commercialise ses produits dans plus de 80 pays et régions.

En tant que leader du secteur, Yili affiche non seulement une croissance régulière de ses performances commerciales, mais s’engage également en faveur d’un avenir durable. Yili a atteint son pic d’émissions de carbone en 2012 et s’est engagé à atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de sa chaîne industrielle d’ici 2050. À ce jour, Yili a construit 45 « usines vertes » au niveau national, un pâturage neutre en carbone et quatre pâturages à faibles émissions de carbone. L’entreprise a également lancé divers programmes d’intérêt public dans le cadre de l’« Initiative Yili Homeland », tels que la protection des éléphants d’Asie et la plantation d’arbres Haloxylon.

Cette année marque le 30e anniversaire de l’introduction en bourse du groupe Yili. Petite usine locale à ses débuts, Yili s’est développée au cours des trois dernières décennies pour devenir le numéro un des produits laitiers en Asie et un acteur de premier plan dans l’industrie laitière mondiale, avec un chiffre d’affaires multiplié par plus de 500, un bénéfice multiplié par plus de 700 et une capitalisation boursière multipliée par près de 400.

Guidée par la philosophie fondamentale de « l’orientation client » mise en avant par Pan Gang, président du groupe Yili, l’entreprise entend à l’avenir consolider ses objectifs stratégiques à long terme, s’engager à produire du lait de qualité supérieure et veiller à la santé et au bien-être de centaines de millions de familles.

Source : Groupe Yili