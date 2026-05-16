Renforcement de l’arbitrage commercial international : la Commission d’arbitrage de Guangzhou lance un appel à candidatures international pour son panel d’arbitres

GUANGZHOU, Chine, 16 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Guangzhou Arbitration Commission (Commission d’arbitrage de Guangzhou - GZAC) lance un appel à candidatures international pour constituer son panel d’arbitres. Elle recherche des professionnels possédant une expérience en modes alternatifs de règlement des différends (MARD) transfrontaliers, notamment dans les domaines du droit, du commerce international et des affaires commerciales.

Les candidatures sont soumises exclusivement en ligne via la plateforme officielle https://zcyselect.gziac.cn et sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2026. La priorité sera accordée aux professionnels justifiant d’une solide expérience en droit et en affaires commerciales, en droit maritime, en sciences et technologies, et en MARD. La Commission s’intéresse particulièrement aux candidats habilités à exercer dans plusieurs juridictions, jouissant d’une réputation professionnelle reconnue, d’une expérience significative en matière de procédures arbitrales transfrontalières et maîtrisant au moins l’une des langues suivantes : anglais, français, espagnol, arabe, russe ou italien. Conformément au Regulations on the Construction of Guangzhou International Commercial Arbitration Center (Règlement relatif à la construction du Centre d’arbitrage commercial international de Guangzhou), entré en vigueur en mai 2026, la GZAC mettra en place un système offrant aux arbitres étrangers une rémunération alignée sur les pratiques du marché international et correspondant à leur contribution et leur expertise professionnelle.

Selon l’Enquête internationale sur l’arbitrage 2025, Guangzhou figure parmi les sièges d’arbitrage les plus prisés au monde, et le règlement d’arbitrage de la GZAC est reconnu comme l’un des plus utilisés. À ce jour, la Commission a traité des affaires impliquant des parties originaires de 67 pays et juridictions, portant sur le commerce international, les investissements transfrontaliers, la propriété intellectuelle, ainsi que les litiges maritimes et commerciaux. Ses sentences arbitrales ont été reconnues et exécutées par les tribunaux de nombreuses juridictions, notamment aux États-Unis et en Malaisie.

L’organe décisionnel de la GZAC est composé de membres de six juridictions, réunissant d’éminents juristes et experts issus de juridictions représentatives de droit civil et de common law, des pays partenaires de la Belt and Road Initiative (Initiative « Une ceinture, une route »), des États membres des BRICS, de la RAS de Hong Kong et de la Chine continentale. Son organe exécutif est dirigé par le professeur Mark Feldman, expert américain, ce qui constitue la première nomination d’un ressortissant étranger à la tête de l’organe exécutif d’une institution d’arbitrage chinoise.

La GZAC a mis en place un processus d’arbitrage entièrement en ligne. Ses normes recommandées pour l’arbitrage en ligne, une première mondiale, ont été approuvées par 102 institutions et organisations d’arbitrage étrangères. Par ailleurs, la Commission a créé la Plateforme de règlement des litiges en ligne de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Plateforme de Règlement des différends en ligne de l’APEC - APEC ODR Platform) et inauguré le Centre d’audiences de Londres au sein de l’International Dispute Resolution Centre (Centre international de règlement des différends - IDRC), au Royaume-Uni. Cette initiative ouvre la voie à un modèle d’arbitrage novateur, comme en témoigne son premier cas : Guangzhou étant le siège de l’arbitrage et Londres le lieu de l’audience, l’intégralité de la procédure s’est déroulée en ligne.

En 2025, la GZAC a enregistré un nombre record de 27 000 dossiers, représentant un montant total en litige de 92,1 milliards de RMB. Son registre international comprenait notamment 877 affaires impliquant des parties étrangères, pour une valeur totale de 12,3 milliards de RMB. Avec des arbitres étrangers désignés dans 610 de ces procédures, la GZAC continue de consolider sa position de centre d’arbitrage de référence en Chine pour les litiges internationaux, en termes de volume d’affaires impliquant des intérêts étrangers.

Source : Guangzhou Arbitration Commission