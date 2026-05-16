AutoFull nouveau partenaire officiel de l’ESL Pro Tour et fournisseur de chaises gaming référencé pour 2026-2027

BERLIN, 16 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AutoFull intègre le réseau de l’ESL Pro Tour comme partenaire officiel 2026 et 2027 du jeu Counter-Strike 2 avec ses chaises gaming.

Dans le cadre de cette alliance, AutoFull mettra les sièges en question à disposition dans les espaces dédiés aux compétitions et aux entraînements lors d’une sélection d’événements organisés pendant l’ESL Pro Tour.

Le partenariat se rapporte à plusieurs compétitions majeures du circuit ESL Pro Tour, dont l’Intel Extreme Masters, l’ESL Pro League et l’ESL Challenger League.

Deux modèles de chaises gaming ergonomiques signés AutoFull, à savoir les références M6 Ultra+ 2.0 Shiatsu et M6 Ultra 2.0, seront disponibles tout au long des tournois et lors des sessions d’entraînement quotidiennes des joueurs.

Conçues pour passer de longues périodes en position assise, ces chaises intègrent différentes fonctionnalités spécifiques au maintien du confort et de la concentration des utilisateurs pendant les séances de jeu prolongées, notamment un mécanisme de massage lombaire intégré, le système de soutien lombaire dynamique 6-Way AdaptTech Dynamic Lumbar Support, des fonctions de refroidissement et de chauffage, ou encore une technologie de massage vibratoire ciblée sur les jambes et destinée à stimuler la circulation sanguine tout en limitant les engourdissements liés à une longue station assise.

La conception ergonomique de ces sièges est également adaptée aux sessions prolongées pour répondre à un besoin essentiel des joueurs professionnels qui passent de longues heures dans les salles d’entraînement, les espaces de tournoi ou les environnements de compétition où s’exerce une forte pression.

À l’heure où l’esport poursuit sa trajectoire de croissance à l’échelle mondiale, les équipements favorisant la posture, le confort et l’endurance des joueurs s’imposent comme des critères clés de l’environnement compétitif des joueurs et des équipes.

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à ESL FACEIT Group pour les saisons 2026 et 2027 » indique Anna DING, fondatrice d’AutoFull. « Le jeu Counter-Strike exige un niveau maximal de concentration et d’endurance physique. »

La présence d’AutoFull sur les événements ESL Pro Tour et Intel Extreme Masters devrait aussi bien profiter aux joueurs professionnels confirmés qu’aux joueurs émergents évoluant au sein de l’écosystème ESL. Fans et partenaires pourront retrouver les chaises AutoFull dans tous les événements ponctuant la saison de compétition 2026-2027.

À propos d’AutoFull

Fondée en 2014, AutoFull est une marque de référence dans l’univers de l’esport qui se spécialise dans les équipements gaming haute performance, notamment les chaises esport, bureaux et installations immersives.

Présente dans près de 2 000 tournois et auprès de centaines d’équipes à travers le monde, AutoFull propose des expériences gaming de niveau professionnel aux joueurs comme aux collectifs esportifs. L’entreprise continue d’encourager une culture de la passion, de l’audace et du plaisir à travers un design et une innovation pensés pour l’univers du gaming.

Société : AutoFull

Contact : Heikong

E-mail : heikong@autofull.com

Site Internet : https://www.autofull.eu

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