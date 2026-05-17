NANOBIOTIX ANNONCE LA PRÉSENTATION DE DONNÉES DE LA PREMIÉRE PARTIE DE L’ÉTUDE CLINIQUE RANDOMISÉE DE PHASE 2 EVALUANT JNJ-1900 (NBTXR3) DANS LES CANCERS DU POUMON DE STADE 3 INOPÉRABLE

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 17 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, a annoncé aujourd'hui la présentation de données de la première partie de l'étude CONVERGE, un essai clinique randomisé de phase 2 sponsorisé par Johnson & Johnson, évaluant le potentiel du nanoradioenhancer, premier de sa classe, JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules inopérable de stade 3 (« CPNPC »), lors de la réunion annuelle 2026 de la European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO 2026).

PRÉSENTATION #116 : Novel Intratumoral Radioenhancer (JNJ-1900) with Chemoradiation and Consolidative Immunotherapy for Stage III Unresectable Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC): Early Outcomes from the Phase II CONVERGE Study (Nouveau radioenhancer intratumoral (JNJ-1900) avec chimiothérapie et immunothérapie consolidée pour le cancer du poumon non à petites cellules non résécable de stade III (CPNPC) : résultats précoces de l'étude de phase II CONVERGE)

Benjamin T. Cooper,1 Jeffrey D. Bradley,2 Sushma Patel,3 Michael A. Pritchett,4 Steven J. Feigenberg,2 Kevin C. Ma,5 Isaac Laniado,6 Melina E. Marmarelis,7 Matthew Scarlotta,8 Joshua K. Sabari,9 Yi -Wen Ma,10 Yina Kuang,10 Kiran Devisetty,10 Balaji Laxmanan,10 David M. DiBardino5

Conclusions de l'étude :

Les premiers résultats suggèrent que l'injection intra-tumorale/intra-nodale de JNJ-1900 (NBTXR3) est réalisable et peut être effectuée en toute sécurité chez les patients atteints d'un CPNPC non résécable de stade III.

Les réponses initiales d'efficacité observées chez 7 patients ayant suivi le traitement complet de chimioradiothérapie concomitante, JNJ-1900 (NBTXR3) et la consolidation avec durvalumab sont prometteuses : Taux de réponse global (« ORR ») = 85,7 % (6/7 patients). Taux de réponse complet (« CRR ») = 57,1 % (4/7 patients). Avec le standard de soins actuel, chimioradiothérapie concomitante ± durvalumab, l’ampleur de la réponse reste limitée dans le CPNPC inopérable de stade 3, avec des taux de réponse complète très faibles (<5 %) *. Taux de contrôle de la maladie (« DCR ») = 100,0 % (7/7 patients).

L'absence de progression de la maladie et l’amélioration progressive de la réponse au fil du temps suggèrent un potentiel de durabilité à long terme.





1Radiation Oncology, NYU Langone Health, New York, USA; 2Radiation Oncology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA; 3Radiation Oncology, FirstHealth of the Carolinas, Pinehurst, USA; 4Interventional Pulmonology, FirstHealth of the Carolinas, Pinehurtst, USA; 5University of Pennsylvania, Philadelphia, USA; 6Interventional Pulmonology, NYU Langone Health, New York, USA; 7Medical Oncology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA; 8Medical Oncology, FirstHealth of the Carolinas, Pinehurst, USA; 9Medical Oncology, NYU Langone Health, New York, USA; 10Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, USA

* Antonia SJ, et al. N Engl J Med. 2017.

À propos de JNJ-1900 (NBTXR3)

JNJ-1900 (NBTXR3) est un nouveau produit en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie, composé de nanoparticules d’oxyde d’hafnium fonctionnalisé. JNJ-1900 (NBTXR3) est administré par injection intra-tumorale unique et activé par radiothérapie. La preuve de concept a été réalisée dans les sarcomes des tissus mous avec une Phase 2/3 randomisée positive terminée en 2018. Le mécanisme d’action physique du produit candidat est conçu pour induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée lorsqu’il est activé par radiothérapie, déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme. Compte tenu du mécanisme d’action physique, Nanobiotix pense que JNJ-1900 (NBTXR3) pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides pouvant être traitées par radiothérapies et à toutes les combinaisons thérapeutiques, en particulier les checkpoints inhibiteurs.

JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie est évalué dans de multiples tumeurs solides seul ou en association. Le programme le plus avancé, NANORAY-312, est une étude globale de Phase 3 randomisée dans les cancers épidermoïdes de la tête et du cou localement avancés. En février 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé la désignation réglementaire Fast Track pour l’étude de JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie, avec ou sans cetuximab, pour le traitement des patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine - la même population que celle évaluée dans l’étude de Phase 3.

Compte tenu des domaines d’intérêt de la Société, et du potentiel évolutif de JNJ-1900 (NBTXR3), Nanobiotix s’est engagée dans une stratégie de collaboration avec des partenaires de classe globale pour étendre le développement du produit candidat parallèlement à ses voies de développement prioritaires. Conformément à cette stratégie, en 2019, Nanobiotix a conclu une collaboration de recherche clinique large et complète avec le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas pour parrainer plusieurs études de Phase 1 et de Phase 2 afin d’évaluer JNJ-1900 (NBTXR3) dans différents types de tumeurs et en combinaisons avec différents agents anti-cancéreux. En 2023, Nanobiotix a annoncé un accord de licence globale pour le co-développement et la commercialisation de JNJ-1900 (NBTXR3) avec Janssen Pharmaceutica NV, une société de Johnson & Johnson.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient une filiale à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions « safe habor » du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 incluant notamment des déclarations concernant le potentiel bénéfice thérapeutique de l’approche Nanobiotix nanothérapeutique, la faisabilité et l’innocuité de JnJ-1900, et la potentielle efficacité et la durabilité long-terme. Les mots tels que « peut », « s’attend », « a l’intention », « planifie », « potentiel », « devrait » et « sera » ou la négative de ces expressions et des expressions similaires visent à indiquer des déclarations ou énoncés prospectifs. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles du management de la Société et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences significatives avec les énoncés prospectifs de Nanobiotix y compris les risques liés aux risques inhérents à l’activité de recherche et développement de produits candidats, tels que le risque que les données préliminaires ne permettent pas de prédire des résultats positifs lors d'essais cliniques ultérieurs. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la Société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Nanobiotix en anglais, intitulé « Form 20-F », déposé auprès de la SEC le 31 mars 2026 à la rubrique « Item 3.D. Risk Factors », et dans le document d’enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2026 à la rubrique « Chapitre 1.5. Facteurs de Risques », et dans tout autre document que déposera Nanobiotix auprès de la SEC et de l’AMF, ces documents étant disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. et sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf.org. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la législation le requière, Nanobiotix ne sera pas tenue d’actualiser ces énoncés prospectifs.

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