



MONTRÉAL, 17 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada accumule de lourdes pertes d’emplois depuis le début de l’année 2026, l’entrepreneur et investisseur québécois Yanik Guillemette affirme que le pays entre dans une phase de détérioration économique et sociale inquiétante. Selon lui, la disparition rapide des postes à temps plein, l’augmentation des vols alimentaires et la montée de la criminalité urbaine signalent une perte de contrôle sur les indicateurs de stabilité de la société.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, plus de 112 000 emplois ont été perdus au pays depuis le début de 2026. Le Québec figure parmi les provinces les plus durement touchées, enregistrant environ 91 000 pertes nettes d’emplois depuis janvier, dont près de 43 000 pour le seul mois d’avril.

La précarisation frappe de plein fouet les emplois stables à temps plein, tandis que le chômage chez les jeunes de moins de 25 ans atteint des sommets préoccupants à travers la province.

Yanik Guillemette dénonce le décalage entre les discours officiels et la réalité du terrain

« La situation ne fait plus de sens », affirme sans détour Yanik Guillemette. « On assiste à une détérioration extrêmement rapide des conditions du marché du travail pendant que les discours officiels tentent encore de présenter l’économie canadienne comme étant stable et résiliente. Ce que vivent les citoyens sur le terrain raconte une histoire complètement différente. »

Pour l’investisseur stratégique Yanik Guillemette, les difficultés actuelles ne se limitent plus à de simples fluctuations de l'inflation ou des taux d’intérêt : elles menacent directement le tissu social québécois.

Crise du logement : Des loyers qui explosent et des taux hypothécaires qui étranglent le budget des familles.

Des loyers qui explosent et des taux hypothécaires qui étranglent le budget des familles. Insécurité alimentaire : Un coût de la vie à l'épicerie qui pousse une partie de la population vers la détresse.

Un coût de la vie à l'épicerie qui pousse une partie de la population vers la détresse. Banalisation des délits : Une augmentation marquée des vols de nécessité et de la criminalité de proximité.



« Les prix à l’épicerie demeurent absurdes et les emplois disparaissent », ajoute Yanik Guillemette. « Pendant ce temps, les commerçants rapportent une hausse généralisée des vols, incluant des vols alimentaires de base. Lorsqu’une société commence à normaliser le vol de nourriture, c’est le signe d’une rupture profonde du contrat social. »

Une crise de confiance généralisée qui menace la compétitivité du Québec

Plusieurs détaillants et experts en sécurité publique confirment les observations de Yanik Guillemette, rapportant une augmentation importante des vols à l’étalage et des actes criminels motivés par la précarité financière. Pour l'entrepreneur, le Canada franchit un seuil critique où les indicateurs économiques et les indices de criminalité se dégradent en simultané.

« Quand les citoyens perdent confiance à la fois dans l’économie, l’accès au logement, la sécurité publique et leur capacité à simplement vivre décemment, on ne parle plus seulement d’un ralentissement passager », explique Yanik Guillemette. « On parle d’une crise de confiance structurelle envers nos institutions. »

Mettre fin aux relations publiques pour revenir à la réalité économique

L’entrepreneur critique vivement le recours systématique aux outils de communication politique pour masquer les failles structurelles de la productivité canadienne.

« Une économie ne peut pas survivre éternellement à coups de statistiques maquillées, d’endettement public et de relations publiques », conclut Yanik Guillemette. « Les travailleurs ont besoin d’emplois stables, de sécurité dans les rues et d’un avenir crédible. Aujourd’hui, beaucoup de Québécois ont l’impression que cet horizon s’efface sous leurs yeux. »

Selon Yanik Guillemette, le Québec et le Canada doivent impérativement réorienter leurs priorités vers la relance de l'investissement privé, l’allègement du coût de la vie et le soutien direct aux piliers de la classe moyenne pour éviter une stagnation durable.

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur technologique, investisseur et commentateur économique québécois spécialisé dans les infrastructures numériques, les tendances du marché du travail, l’intelligence artificielle et la compétitivité canadienne. Basé au Québec, il intervient régulièrement dans l'espace public sur les enjeux liés au coût de la vie, aux politiques économiques et aux transformations industrielles.



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