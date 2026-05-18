Sampo Oyj, pörssitiedote, 18.5.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 20/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 20 (11.5.2026 - 15.5.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|11.5.2026
|12.5.2026
|13.5.2026
|14.5.2026
|15.5.2026
|Viikko 20/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|3 335
|4 248
|2 850
|0
|3 786
|14 219
|Keskihinta
|8,87
|8,87
|8,89
|0,00
|9,00
|8,91
|CEUX
|Volyymi
|159 670
|150 727
|144 078
|0
|142 487
|596 962
|Keskihinta
|8,89
|8,91
|8,90
|0,00
|8,99
|8,92
|TQEX
|Volyymi
|47 523
|46 885
|40 441
|0
|32 934
|167 783
|Keskihinta
|8,89
|8,92
|8,90
|0,00
|9,00
|8,92
|XHEL
|Volyymi
|252 296
|241 206
|263 784
|0
|194 711
|951 997
|Keskihinta
|8,88
|8,91
|8,90
|0,00
|8,99
|8,92
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|462 824
|443 066
|451 153
|0
|373 918
|1 730 961
|Keskihinta
|8,88
|8,91
|8,90
|0,00
|8,99
|8,92
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 2 635 415 Sammon A-osaketta, mikä on 0,1 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Liite