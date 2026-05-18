Sampo Oyj, pörssitiedote, 18.5.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 20/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 20 (11.5.2026 - 15.5.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 11.5.2026 12.5.2026 13.5.2026 14.5.2026 15.5.2026 Viikko 20/2026, yhteensä AQEU Volyymi 3 335 4 248 2 850 0 3 786 14 219 Keskihinta 8,87 8,87 8,89 0,00 9,00 8,91 CEUX Volyymi 159 670 150 727 144 078 0 142 487 596 962 Keskihinta 8,89 8,91 8,90 0,00 8,99 8,92 TQEX Volyymi 47 523 46 885 40 441 0 32 934 167 783 Keskihinta 8,89 8,92 8,90 0,00 9,00 8,92 XHEL Volyymi 252 296 241 206 263 784 0 194 711 951 997 Keskihinta 8,88 8,91 8,90 0,00 8,99 8,92 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 462 824 443 066 451 153 0 373 918 1 730 961 Keskihinta 8,88 8,91 8,90 0,00 8,99 8,92

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 2 635 415 Sammon A-osaketta, mikä on 0,1 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Liite