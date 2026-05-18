Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 20/2026

Sampo Oyj, pörssitiedote, 18.5.2026 klo 8.30

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 20 (11.5.2026 - 15.5.2026) seuraavasti:    

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  11.5.202612.5.202613.5.202614.5.202615.5.2026Viikko 20/2026, yhteensä
AQEUVolyymi3 3354 2482 85003 78614 219
Keskihinta8,878,878,890,009,008,91
CEUXVolyymi159 670150 727144 0780142 487596 962
Keskihinta8,898,918,900,008,998,92
TQEXVolyymi47 52346 88540 441032 934167 783
Keskihinta8,898,928,900,009,008,92
XHELVolyymi252 296241 206263 7840194 711951 997
Keskihinta8,888,918,900,008,998,92
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi462 824443 066451 1530373 9181 730 961
Keskihinta8,888,918,900,008,998,92

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 2 635 415 Sammon A-osaketta, mikä on 0,1 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

Liite


