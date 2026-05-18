COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 18 mai 2026, 7h55





NEXTENSA RENFORCE SON BILAN ET ENREGISTRE DES AVANCÉES MAJEURES DANS SES DÉVELOPPEMENTS AU Q1 2026





Bruxelles, le 18 mai 2026 – Nextensa a réalisé un solide premier trimestre 2026, marqué par des transactions importantes, dont la cession du Gewerbepark Stadlau à Vienne. Après la clôture du trimestre, d’autres étapes majeures ont été franchies, avec la vente de The Rock et du B&B Hotel à Cloche d’Or, ainsi que l’obtention du permis d’urbanisme et d’environnement pour Lake Side à Tour & Taxis.





Faits marquants du Q1 2026

Vente du Gewerbepark Stadlau (Vienne) pour €35,45 millions

Dette financière nette ramenée à €571,8 millions

Poursuite des progrès significatifs dans le portefeuille de projets de développement (Cloche d’Or et Tour & Taxis)

Bénéfice net en hausse à €9,6 millions





Faits marquants postérieurs à la clôture du trimestre

Forward sale de €120 millions conclue pour le projet The Rock (Cloche d’Or)

Cession de la participation dans Sparkling 1 Sàrl (B&B Hotel à la Cloche d’Or) à sa valeur comptable

Obtention du permis pour le projet Lake Side (Tour & Taxis)





À propos de Nextensa

Nextensa est une société mixte d’investissement et de promotion immobilière.



Le portefeuille d’investissement de la société se répartit entre le Grand-Duché de Luxembourg (32 %), la Belgique (54 %) et l’Autriche (14 %) ; sa valeur totale au 31/03/2026 s’élevait à environ €1,1 milliard.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la réalisation de grands projets urbains. À Tour & Taxis (projet de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte comprenant la réhabilitation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle travaille en partenariat sur un vaste projet d’extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des immeubles résidentiels.

La société est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière de €447,53 millions (valeur au 31/03/2026).





Pour plus d'informations

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

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