Bourse Direct reconduit sa participation aux Finfluencers Awards en tant que membre du jury

Présentés par Finfluencer, la principale agence de marketing d’influence dans le domaine de la finance et en partenariat avec Amundi Investment Solutions, les Finfluencer Awards entament leur 2ᵉᵐᵉ édition et réaffirment leur rôle de référence pour récompenser les créateurs de contenu financier qui façonnent le paysage numérique. Pour la deuxième année consécutive, Bourse Direct participe au jury de cette compétition qui met à l’honneur la vulgarisation financière en France.

Un engagement renouvelé en faveur de l’éducation financière

Bourse Direct place l’éducation financière au cœur de ses priorités et soutient activement les initiatives visant à rendre la finance accessible à tous. Les Finfluencer Awards France s’inscrivent dans cette démarche en mettant en lumière les personnalités qui contribuent à vulgariser les concepts financiers.

La reconduction de Bourse Direct au sein du jury témoigne de la cohérence et de la continuité de son engagement en faveur d’une finance plus transparente et accessible.

« Nous sommes heureux de renouveler notre engagement pour cette 2ème édition des Finfluencer Awards.

Chez Bourse Direct, nous sommes convaincus que ces créateurs de contenu jouent un rôle essentiel dans la démocratisation de la finance en rendant les marchés financiers compréhensibles et accessibles au plus grand nombre » déclare Julie Ruffin, Responsable Marketing de Bourse Direct.

Les Finfluencer Awards 2026 : une compétition qui prend de l’ampleur

Pour cette 2ᵉᵐᵉ édition, les Finfluencer Awards confirment leur statut d’événement incontournable de l’influence financière en France. La compétition rassemble des créateurs de contenu issus de toutes les plateformes – YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, podcasts – et couvre un large spectre de thématiques : éducation financière, finances personnelles, analyse fondamentale, ETF, immobilier, gestion de patrimoine, ou encore économie.

L’objectif des Finfluencer Awards reste de célébrer la diversité des talents et des approches pédagogiques dans le domaine de la finance.

La sélection des gagnants : votes du public et du jury

Les gagnants sont choisis en combinant les résultats du vote public avec les évaluations des membres du jury. Cette approche hybride garantit un résultat équilibré, prenant en compte à la fois les préférences de la communauté et l’analyse experte des contenus proposés par les « Finfluenceurs ».

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.finfluencer.digital/awards/fr/finfluencer-awards

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A propos de Bourse Direct :

Depuis 30 ans, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, rend les marchés financiers accessibles à tous.

Sa mission : démocratiser l’accès à la bourse et offrir expertise, innovation et accompagnement à chaque étape. Des outils performants, des solutions adaptées à tous les profils et des coûts compétitifs permettent aux investisseurs particuliers de suivre et gérer leur portefeuille en toute simplicité.

Bourse Direct propose également des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), pour accompagner les particuliers dans la construction de leur patrimoine.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

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