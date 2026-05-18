Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-05-11
|FR0010483768
|EUR
|1767
|33,651180
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-05-12
|FR0010483768
|EUR
|1750
|33,272166
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-05-13
|FR0010483768
|EUR
|2612
|34,979906
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-05-14
|FR0010483768
|EUR
|1950
|34,704528
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-05-15
|FR0010483768
|EUR
|1949
|34,764813
|XPAR
