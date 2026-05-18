Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 19/2026

 | Source: Signaux Girod Signaux Girod


SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790

DECLARATION
Transactions sur actions propres réalisées en mai 2026 – Semaine 19

En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 04/05/2026 au 08/05/2026 :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4404/05/2026FR00000607903115,9XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4405/05/2026FR000006079015615,7859XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4406/05/2026FR0000060790//XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4407/05/2026FR000006079012516XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4408/05/2026FR000006079011515,84522XPAR

Le détail des transactions est disponible sur notre site : www.girod-group.com

 

Pièce jointe


Attachments

Signaux Girod - Déclaration rachat d'actions propres S19.2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 