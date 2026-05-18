FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 11 au 15 mai 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 11/05/2026 au 15/05/2026

Publication du 18/05/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2711/05/2026FR000007475926822XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2713/05/2026FR000007475928522,28947XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2714/05/2026FR000007475928122,15338XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2715/05/2026FR000007475923022,13478XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 09:02:12FR000007475922EUR27XPAR1110447-2561b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 09:02:38FR000007475922EUR36XPAR1110447-3073b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 09:03:18FR000007475922EUR5XPAR1110447-3329b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 10:20:13FR000007475922EUR43XPAR1110447-3585b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 10:20:44FR000007475922EUR7XPAR1110447-3841b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 15:08:23FR000007475922EUR50XPAR1110447-8961b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 16:26:15FR000007475922EUR50XPAR1110447-11265b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 17:28:29FR000007475922EUR6XPAR1110447-13057b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 17:28:29FR000007475922EUR44XPAR1110447-13313b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 10:16:31FR000007475922,3EUR4XPAR1110447-1537b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 10:16:34FR000007475922,3EUR46XPAR1110447-1793b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 13:11:38FR000007475922,3EUR5XPAR1110447-2561b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 13:11:41FR000007475922,3EUR45XPAR1110447-2817b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 14:33:00FR000007475922,3EUR19XPAR1110447-3329b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 14:33:04FR000007475922,3EUR31XPAR1110447-3585b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 15:23:42FR000007475922,3EUR20XPAR1110447-3841b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 15:40:53FR000007475922,2EUR30XPAR1110447-4353b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 17:18:18FR000007475922,3EUR2XPAR1110447-5377b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 10:22:37FR000007475922,2EUR37XPAR1110447-1537b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 10:22:40FR000007475922,2EUR13XPAR1110447-1793b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 11:33:52FR000007475922,2EUR41XPAR1110447-3585b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 13:55:49FR000007475922,2EUR14XPAR1110447-4609b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 14:19:32FR000007475922,1EUR50XPAR1110447-5889b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 16:49:10FR000007475922,2EUR4XPAR1110447-8705b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 16:49:10FR000007475922,2EUR19XPAR1110447-8961b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 16:49:13FR000007475922,2EUR7XPAR1110447-9217b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 

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Déclaration hebdo Transactions du 11 au 15 mai 2026
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