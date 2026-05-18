Experteam nomme sa Responsable des Ressources Humaines

Experteam fait évoluer son équipe de direction en annonçant la promotion d’Adèle ORTELIO au poste de Responsable des Ressources Humaines. Cette nomination intervient dans un contexte de fort développement de l’entreprise et s’inscrit dans la volonté d’Experteam de s’appuyer sur une gouvernance RH adaptée à ses enjeux stratégiques et opérationnels.





Dans le cadre de ses fonctions, Adèle ORTELIO aura pour principales responsabilités de piloter et de structurer la gestion des parcours professionnels, d’animer le dialogue social au sein d’Experteam, de gérer les relations individuelles et collectives, ainsi que d’accompagner les managers et les collaborateurs sur l’ensemble des sujets RH.





Rattachée à Sébastien MARCHÉ, Directeur général d’Experteam, elle occupe un poste clé au service de la performance et de l’engagement des équipes, contribuant activement à la mise en œuvre du plan stratégique de l’ESN pour les prochaines années.

Pour mener à bien sa mission, Adèle ORTELIO s’appuie sur une parfaite connaissance d’Experteam, qu’elle a intégrée en alternance dans le cadre de ses études en qualité d’apprentie RH. Elle a ensuite poursuivi son parcours au sein de l’entreprise en occupant le poste de Chargée de ressources humaines en CDI pendant un peu plus d’un an, confirmant ainsi son évolution progressive au sein du groupe.





Sébastien MARCHÉ, Directeur général d’Experteam, précise :

« L’apprentissage nous permet de former et de faire grandir nos talents. La promotion d’Adèle ORTELIO au poste de Responsable des Ressources Humaines s’inscrit pleinement dans cette dynamique et démontre notre engagement à investir durablement pour nous entourer d’équipes désireuses d’évoluer à long terme au sein du groupe. »





Chaque année, Experteam mène une politique volontariste de partenariats avec les écoles afin d’accueillir plus de dix alternants, aussi bien sur des fonctions techniques que support.





Adèle ORTELIO, Responsable des Ressources Humaines d’Experteam, conclut :

« Je remercie l’équipe de direction pour sa confiance et cette promotion, qui marque une étape importante de mon parcours chez Experteam. Nous allons poursuivre l’évolution de notre politique RH afin d’offrir à nos talents une expérience collaborateur et des conditions de travail attractives, leur permettant de s’épanouir durablement dans leur environnement professionnel. »