Pas de retail performant sans infrastructure numérique industrielle

En profonde transformation, le secteur du retail se modernise pour offrir une expérience d’achat fluide et fidélisante. Dans ce contexte, au-delà des produits, le différenciateur majeur réside désormais dans les services et l’infrastructure de gestion. C’est ici que l’IT, véritable colonne vertébrale, occupe un rôle stratégique dans le succès des points de vente.



Répondre aux défis de la transition technologique



L’heure est à la fin du réseau cuivre (RTC) et à la migration vers le tout-IP. Pour les retailers, bénéficier d’informations exactes en temps réel est vital, particulièrement avec l’essor du multicanal (Click & Collect, stocks unifiés). Cette transition ne doit pas être subie, mais perçue comme un levier de performance pour garantir des réseaux haut débit, sécurisés et toujours disponibles.



L'enjeu est de connecter efficacement chaque point de vente — du magasin de proximité à l’hypermarché — avec son écosystème (SI central, centrales d’achats…). Cela permet aux équipes de se concentrer sur l’essentiel : la vente et l’engagement client, portés par des outils numériques fiables.



S’appuyer sur une architecture sur mesure et auditable



Il n’existe pas de solution unique pour un réseau hétérogène. Une infrastructure robuste repose d'abord sur une démarche de conseil et un audit terrain précis. C'est cette approche "sur mesure" qui permet de déployer les briques adaptées : connectivité haute disponibilité, Wi-Fi managé, cybersécurité, mais aussi outils collaboratifs interconnectés.



Qu’elles reposent sur le Cloud ou sur des architectures sur site (iPBX), la modernisation de la téléphonie et la convergence des outils métiers transforment le point de vente en un espace de travail agile. S’y ajoutent les services essentiels au quotidien : étiquettes digitales, tablettes vendeurs, vidéosurveillance et paiements multi-devices.



Le numérique est le point central d'un fonctionnement optimal. Avec la montée en puissance de services toujours plus digitalisés (boutiques autonomes, vitrines dynamiques), s'appuyer sur un "activateur numérique" capable de proposer des architectures évolutives est fondamental. C’est la condition sine qua non pour permettre aux équipes de mener à bien leurs tâches et aux clients de vivre une expérience d’achat moderne et attractive.



Par Ludovic Moukoukenoff, Directeur Développement Marché Grands Comptes et Offre sur Mesure chez Paritel