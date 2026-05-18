Denodo stärkt mit neuen Integrationen in Amazon Web Services (AWS) die zuverlässige Datengrundlage für agentische KI

PALO ALTO, Kalifornien, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement, hat neue Produktintegrationen angekündigt, die den Aufbau und die Skalierung agentischer KI in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen unterstützen und Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel, öffentlicher Sektor und weiteren Branchen zugutekommen.

Während Unternehmen die Phase des KI-Experimentierens hinter sich lassen und in den produktiven Betrieb übergehen – mit klarem Fokus auf konkrete Geschäftsergebnisse –, sehen sie sich häufig mit denselben Herausforderungen konfrontiert: KI-Agenten liefern keine zuverlässigen Ergebnisse, wenn es ihnen an Echtzeit-Kontextbewusstsein mangelt, sie auf unvollständigen oder fehlerhaften Daten basieren oder außerhalb der vorgegebenen Governance- und Compliance-Vorgaben agieren. Hierbei handelt es sich nicht um Einschränkungen der Modelle selbst, sondern um Herausforderungen auf Datenebene.

Denodo schließt diese Lücke durch die Integration mit den Daten- und KI-Diensten von Amazon Web Services (AWS) – darunter Amazon SageMaker, Amazon Bedrock AgentCore und Amazon QuickSight – und erweitert so den Zugriff auf operative und analytische Daten in On-Premises-, SaaS- und Multi-Cloud-Umgebungen. Auf diese Weise entsteht eine logische Datengrundlage, die unternehmensweit den Zugriff auf Live-Daten ermöglicht – stets im geschäftlichen Kontext und unter Einhaltung der Governance-Vorgaben. Dies versetzt KI-Agenten in die Lage, zuverlässig, präzise und kontrolliert zu agieren.

Neue Integrationen:

Sicherer Datenzugriff im Unternehmensmaßstab für KI-Agenten

Denodo erweitert die Möglichkeiten agentischer KI, indem es den Live-Zugriff auf regulierte Daten mit einer zentralisierten Steuerung über Amazon Bedrock AgentCore kombiniert. Denodo schafft eine vertrauenswürdige Datengrundlage, indem es definiert, welche Daten unternehmensweit verfügbar sind, diese in der semantischen Schicht von Denodo mit geschäftlichem Kontext anreichert und – dank der Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) – einen einfachen Zugriff gewährleistet, der den etablierten Governance-Richtlinien entspricht. Amazon Bedrock AgentCore steuert zudem die Interaktion der KI-Agenten mit diesen Daten, indem es die Authentifizierung übernimmt, Anfragen weiterleitet und Zugriffsregeln durchsetzt. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, ihren KI-Agenten über verteilte Umgebungen hinweg einen sicheren, konsistenten und echtzeitfähigen Zugriff auf die jeweils relevanten Daten bereitzustellen. So können die Agenten im Rahmen der geltenden Geschäftsregeln agieren und gleichzeitig zuverlässige, hochwertige Geschäftsergebnisse im großen Maßstab liefern.

Denodo erweitert die Möglichkeiten agentischer KI, indem es den Live-Zugriff auf regulierte Daten mit einer zentralisierten Steuerung über Amazon Bedrock AgentCore kombiniert. Denodo schafft eine vertrauenswürdige Datengrundlage, indem es definiert, welche Daten unternehmensweit verfügbar sind, diese in der semantischen Schicht von Denodo mit geschäftlichem Kontext anreichert und – dank der Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) – einen einfachen Zugriff gewährleistet, der den etablierten Governance-Richtlinien entspricht. Amazon Bedrock AgentCore steuert zudem die Interaktion der KI-Agenten mit diesen Daten, indem es die Authentifizierung übernimmt, Anfragen weiterleitet und Zugriffsregeln durchsetzt. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, ihren KI-Agenten über verteilte Umgebungen hinweg einen sicheren, konsistenten und echtzeitfähigen Zugriff auf die jeweils relevanten Daten bereitzustellen. So können die Agenten im Rahmen der geltenden Geschäftsregeln agieren und gleichzeitig zuverlässige, hochwertige Geschäftsergebnisse im großen Maßstab liefern. Einheitliche Semantik, Governance und KI-fähige Daten über Hybrid- und Multi-Cloud-Systeme hinweg

Denodo ergänzt Amazon SageMaker wirkungsvoll, indem es Unternehmen einen direkten, kopierfreien Zugriff auf ihre gesamten Datenbestände – unter Wahrung einer konsistenten Semantik – ermöglicht. Diese Funktionalität erstreckt sich über On-Premises-, Multi-Cloud- und souveräne Umgebungen hinweg und wird durch mehr als 200 native Konnektoren zu Unternehmenssystemen wie SAP, Oracle und Salesforce realisiert. Denodo ist nun auch in den Amazon SageMaker-Katalog integriert, um die von KI-Agenten genutzten Daten direkt mit geschäftlichen Metadaten und Kontextinformationen anzureichern. Durch die Nutzung der Definitionen, Klassifizierungen und Governance-Kontexte, die innerhalb von Amazon SageMaker festgelegt wurden, stellt Denodo sicher, dass die Daten – unabhängig davon, ob der Zugriff über AWS-Dienste oder über Nicht-AWS-Umgebungen erfolgt – stets einheitlich interpretiert und inhaltlich korrekt auf die geschäftliche Bedeutung abgestimmt werden. Dadurch erhalten KI-Agenten den semantischen Kontext, den sie benötigen, um Daten korrekt zu interpretieren, was zu präziseren und verlässlicheren Ergebnissen führt. Die Integrationsmuster werden dabei von Denodo validiert und dokumentiert. Darüber hinaus bietet Denodo detaillierte Governance-Kontrollmechanismen für Datenquellen außerhalb von AWS – darunter Funktionen wie attributbasierte Zugriffskontrollen, dynamische Datenmaskierung und eine durchgängige Erfassung der Datenherkunft –, die ergänzend zu den nativen Amazon SageMaker-Kontrollen für AWS-Daten zum Einsatz kommen.

Denodo ergänzt Amazon SageMaker wirkungsvoll, indem es Unternehmen einen direkten, kopierfreien Zugriff auf ihre gesamten Datenbestände – unter Wahrung einer konsistenten Semantik – ermöglicht. Diese Funktionalität erstreckt sich über On-Premises-, Multi-Cloud- und souveräne Umgebungen hinweg und wird durch mehr als 200 native Konnektoren zu Unternehmenssystemen wie SAP, Oracle und Salesforce realisiert. Denodo ist nun auch in den Amazon SageMaker-Katalog integriert, um die von KI-Agenten genutzten Daten direkt mit geschäftlichen Metadaten und Kontextinformationen anzureichern. Durch die Nutzung der Definitionen, Klassifizierungen und Governance-Kontexte, die innerhalb von Amazon SageMaker festgelegt wurden, stellt Denodo sicher, dass die Daten – unabhängig davon, ob der Zugriff über AWS-Dienste oder über Nicht-AWS-Umgebungen erfolgt – stets einheitlich interpretiert und inhaltlich korrekt auf die geschäftliche Bedeutung abgestimmt werden. Dadurch erhalten KI-Agenten den semantischen Kontext, den sie benötigen, um Daten korrekt zu interpretieren, was zu präziseren und verlässlicheren Ergebnissen führt. Die Integrationsmuster werden dabei von Denodo validiert und dokumentiert. Darüber hinaus bietet Denodo detaillierte Governance-Kontrollmechanismen für Datenquellen außerhalb von AWS – darunter Funktionen wie attributbasierte Zugriffskontrollen, dynamische Datenmaskierung und eine durchgängige Erfassung der Datenherkunft –, die ergänzend zu den nativen Amazon SageMaker-Kontrollen für AWS-Daten zum Einsatz kommen. Schneller von der Erkenntnis zur Umsetzung

Denodo verbessert Analyse- und KI-Anwendungen mit Quick und ermöglicht Unternehmen so den nahtlosen Übergang von der Erkenntnis zum Handeln. Durch die Kombination von Quick mit dem Live-Zugriff ohne Datenkopien von Denodo auf Unternehmensdaten können geschäftliche Anwender in verteilten Umgebungen mit den aktuellsten und vollständigsten Informationen arbeiten. Die Integration mit Quick versetzt Nutzer in die Lage, KI-gestützte Workflows, dialogorientierte Interaktionen und automatisierte Prozesse zu erstellen, die auf vertrauenswürdigen Daten basieren – und das ohne die Verzögerungen, die durch Datenbewegungen entstehen. Infolgedessen können Unternehmen rasch neue KI-gestützte Anwendungsfälle entwickeln und validieren. Dies verkürzt die Markteinführungszeit für autonome Workflows erheblich und steigert zugleich die Entscheidungsgeschwindigkeit sowie die geschäftliche Reaktionsfähigkeit.





Die nächste Phase unternehmensweiter KI vorantreiben

Mit diesen neuen Integrationen und Funktionen bietet Denodo eine skalierbare Datengrundlage, die agentische Workflows und Automatisierung ermöglicht und Unternehmen dabei unterstützt, branchenübergreifend – von Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen bis hin zu Fertigung und Einzelhandel – messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Agentische KI erfordert mehr als nur leistungsstarke Modelle. Dafür braucht es vertrauenswürdige, echtzeitfähige und sauber governancegestützte Daten“, so Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo. „Unsere Zusammenarbeit mit AWS zielt darauf ab, eine einheitliche Datengrundlage bereitzustellen, mit der Unternehmen KI-Agenten über ihre gesamte Datenlandschaft hinweg verlässlich skalieren können.“

Durch die Kombination der Plattform für logisches Datenmanagement von Denodo mit den KI- und Datendiensten von AWS können Unternehmen die Einführung agentischer KI beschleunigen und dabei gleichzeitig Vertrauen, Governance und Kontrolle wahren. Dies versetzt Unternehmen in die Lage, über die reine Experimentierphase hinauszugehen und KI im großen Maßstab operativ einzusetzen, was zu schnelleren Entscheidungen, intelligenteren Automatisierungen und messbarem geschäftlichem Mehrwert führt.

Da Denodo nun auch über den AWS Marketplace verfügbar ist, können Unternehmen mithilfe kostenloser Testversionen, privater Angebote und weiterer Optionen schnell und unkompliziert den Einstieg finden. Kunden können jene Optionen wählen, die ihren geschäftlichen Anforderungen am besten entsprechen. Gleichzeitig optimieren sie so ihre Beschaffungsprozesse und profitieren von der Möglichkeit, Denodo-Käufe auf bestehende AWS Private Pricing Agreements (PPAs) anrechnen zu lassen.

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige, geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf denodo.com.

Medienkontakt

pr@denodo.com