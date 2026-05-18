Denodo renforce la fiabilité des données pour l’IA agentique grâce à de nouvelles intégrations avec Amazon Web Services (AWS)

PALO ALTO, Californie, 18 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, leader de la gestion des données, annonce de nouvelles intégrations de produits visant à faciliter la mise en place et le déploiement à grande échelle d’une IA agentique dans les environnements hybrides et multicloud. Ces intégrations s’adressent, entre autres, aux clients des secteurs de la finance, de la santé et des sciences de la vie, de l’industrie, du commerce de détail et du secteur public.

À mesure que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA à la production en privilégiant les résultats opérationnels, nombre d’entre elles rencontrent des difficultés communes : les agents d’IA ne parviennent pas à fournir des résultats fiables lorsqu’ils manquent d’informations en temps réel, fonctionnent avec des données incomplètes ou erronées, ou opèrent en dehors des cadres de gouvernance et de conformité. Il ne s’agit pas de limitations liées aux modèles, mais de problèmes liés aux données elles-mêmes.

Denodo vient combler cette lacune en s’intégrant aux services de données et d’IA d’Amazon Web Services (AWS) — notamment Amazon SageMaker, Amazon Bedrock AgentCore et Amazon Quick — afin d’étendre l’accès aux données opérationnelles et analytiques hébergées dans des environnements sur site, SaaS et multicloud. Cette approche fournit une base de données logique qui met à disposition des données en temps réel, contextualisées et gouvernées à l’échelle de l’entreprise, permettant ainsi aux agents d’IA d’opérer de manière fiable, précise et contrôlée.

Nouvelles intégrations :

Accès sécurisé aux données à l’échelle de l’entreprise pour les agents d’IA

Denodo étend les capacités de l’IA agentique en combinant un accès aux données en temps réel et gouverné avec un contrôle centralisé via Amazon Bedrock AgentCore. Denodo fournit une base de données fiable en définissant les données disponibles à l’échelle de l’entreprise, en les enrichissant de contexte métier grâce à sa couche sémantique et en garantissant leur accessibilité via la prise en charge du protocole MCP (Model Context Protocol) par Denodo, conformément aux politiques de gouvernance établies. Amazon Bedrock AgentCore gère également l’interaction des agents d’IA avec ces données en assurant l’authentification, le routage des requêtes et le contrôle d’accès. Cette intégration permet aux organisations de fournir aux agents d’IA un accès sécurisé, cohérent et en temps réel aux données pertinentes dans des environnements distribués. Ainsi, ils peuvent opérer conformément aux règles métier tout en fournissant des résultats fiables et de haute qualité à grande échelle.

Denodo étend les capacités de l’IA agentique en combinant un accès aux données en temps réel et gouverné avec un contrôle centralisé via Amazon Bedrock AgentCore. Denodo fournit une base de données fiable en définissant les données disponibles à l’échelle de l’entreprise, en les enrichissant de contexte métier grâce à sa couche sémantique et en garantissant leur accessibilité via la prise en charge du protocole MCP (Model Context Protocol) par Denodo, conformément aux politiques de gouvernance établies. Amazon Bedrock AgentCore gère également l’interaction des agents d’IA avec ces données en assurant l’authentification, le routage des requêtes et le contrôle d’accès. Cette intégration permet aux organisations de fournir aux agents d’IA un accès sécurisé, cohérent et en temps réel aux données pertinentes dans des environnements distribués. Ainsi, ils peuvent opérer conformément aux règles métier tout en fournissant des résultats fiables et de haute qualité à grande échelle. Unification de la sémantique, de la gouvernance et des données prêtes pour l’IA dans les systèmes hybrides et multicloud

En offrant aux organisations un accès en temps réel, sans duplication des données et avec une sémantique cohérente à l’ensemble de leurs données, Denodo complète efficacement Amazon SageMaker. Grâce à plus de 200 connexions natives à des systèmes d’entreprise tels que SAP, Oracle et Salesforce, cette fonctionnalité couvre les environnements sur site, multicloud et souverains. Désormais, Denodo s’intègre à Amazon SageMaker Catalog pour ajouter directement des métadonnées métier et du contexte aux données utilisées par les agents d’IA. En tirant parti des définitions, des classifications et du contexte de gouvernance établis dans Amazon SageMaker, Denodo garantit que les données accessibles depuis les services AWS et les environnements non-AWS sont comprises et alignées de manière cohérente sur les besoins métier. Les agents d’IA bénéficient ainsi du contexte sémantique nécessaire à une interprétation correcte des données, ce qui se traduit par des résultats plus précis et plus fiables, avec des modèles d’intégration validés et documentés par Denodo. Denodo offre également des contrôles de gouvernance précis sur les sources de données non-AWS, avec des fonctionnalités telles que le contrôle d’accès basé sur les attributs, le masquage dynamique des données et la capture de la lignée de bout en bout, qui fonctionnent en complément des contrôles natifs d’Amazon SageMaker pour les données AWS.

En offrant aux organisations un accès en temps réel, sans duplication des données et avec une sémantique cohérente à l’ensemble de leurs données, Denodo complète efficacement Amazon SageMaker. Grâce à plus de 200 connexions natives à des systèmes d’entreprise tels que SAP, Oracle et Salesforce, cette fonctionnalité couvre les environnements sur site, multicloud et souverains. Désormais, Denodo s’intègre à Amazon SageMaker Catalog pour ajouter directement des métadonnées métier et du contexte aux données utilisées par les agents d’IA. En tirant parti des définitions, des classifications et du contexte de gouvernance établis dans Amazon SageMaker, Denodo garantit que les données accessibles depuis les services AWS et les environnements non-AWS sont comprises et alignées de manière cohérente sur les besoins métier. Les agents d’IA bénéficient ainsi du contexte sémantique nécessaire à une interprétation correcte des données, ce qui se traduit par des résultats plus précis et plus fiables, avec des modèles d’intégration validés et documentés par Denodo. Denodo offre également des contrôles de gouvernance précis sur les sources de données non-AWS, avec des fonctionnalités telles que le contrôle d’accès basé sur les attributs, le masquage dynamique des données et la capture de la lignée de bout en bout, qui fonctionnent en complément des contrôles natifs d’Amazon SageMaker pour les données AWS. Accélération du passage de l’analyse à l’action

Avec Quick, Denodo enrichit les capacités d’analyse et d’IA en permettant aux organisations de passer en toute fluidité de l’analyse à l’action. En combinant Quick avec l’accès en temps réel et sans copie aux données d’entreprise de Denodo, les utilisateurs professionnels peuvent exploiter des informations complètes et à jour, même dans des environnements distribués. L’intégration avec Quick permet aux utilisateurs de créer des flux de travail pilotés par l’IA, des expériences conversationnelles et des processus automatisés qui s’appuient sur des bases de données fiables et sans les délais liés aux transferts de données. Par conséquent, les organisations peuvent développer et valider rapidement de nouveaux cas d’usage basés sur l’IA, ce qui leur permet d’écourter considérablement les délais de lancement des flux de travail autonomes tout en améliorant leur rapidité de décision et leur réactivité opérationnelle.





Préparer la prochaine étape de l’IA d’entreprise

Grâce à ces nouvelles intégrations et fonctionnalités, Denodo met à disposition une plateforme de données évolutive qui alimente les flux de travail et l’automatisation des agents, aidant ainsi les organisations à atteindre des résultats opérationnels mesurables dans tous les secteurs, des services financiers et de la santé en passant par l’industrie et le commerce de détail.

« L’IA agentique ne repose pas uniquement sur des modèles puissants. Elle exige des données fiables, en temps réel et bien contrôlées », a déclaré Suresh Chandrasekaran, vice-président exécutif de Denodo. « Notre collaboration avec AWS vise à fournir une infrastructure de données unifiée qui permette aux entreprises de déployer en toute confiance et à grande échelle des agents d’IA sur l’ensemble de leur environnement de données. »

En combinant la plateforme de gestion logique des données de Denodo avec les services d’IA et de données d’AWS, les organisations peuvent accélérer l’adoption de l’IA agentique tout en préservant la confiance, la gouvernance et le contrôle. Cette association permet aux entreprises de passer de l’expérimentation à l’opérationnalisation de l’IA à grande échelle et d’accélérer ainsi la prise de décision, d’obtenir une automatisation plus intelligente ainsi qu’un impact commercial mesurable.

Grâce à la disponibilité de Denodo sur AWS Marketplace, les organisations peuvent se lancer rapidement via des essais gratuits, des offres privées et d’autres options. Les clients peuvent choisir les options les mieux adaptées à leurs besoins métier tout en simplifiant leurs processus d’achat et en tirant parti de la possibilité d’imputer leurs achats Denodo sur leurs accords de tarification privés AWS (PPA).

À propos de Denodo

Denodo est un leader mondial de la gestion des données, au service d’agents et d’applications d’IA fiables. La plateforme Denodo, une solution de gestion logique des données primée, transforme les données d’entreprise en informations fiables pour l’IA, l’analyse et les initiatives en libre-service. Des organisations du monde entier utilisent Denodo pour fournir des données prêtes pour l’IA et l’entreprise en un temps record par rapport aux data lakehouses traditionnels, obtenant ainsi un temps d’accès aux informations jusqu’à 4 fois plus rapide, un retour sur investissement de 345 % et des performances 10 fois supérieures. Pour en savoir plus, consultez le site denodo.com.

Contacts médias

pr@denodo.com