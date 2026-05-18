|KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 18.5.2026 KLO 15.00
|Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 20, 2026
|Helsingin Pörssi
|Päivämäärä
|Osakemäärä
|Keskihinta/ osake
|Kokonaishinta
|11.5.2026
|15 000
|40,6697
|610 045,50
|12.5.2026
|17 000
|40,6489
|691 031,30
|13.5.2026
|17 000
|39,8983
|678 271,10
|14.5.2026
|0
|0,0000
|0,00
|15.5.2026
|15 000
|39,6280
|594 420,00
|Yhteensä viikolla 20
|64 000
|40,2151
|2 573 767,90
|Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.5.2026
|tehtyjen kauppojen jälkeen: 238 610 kpl.
|Kalmar Oyj:n puolesta
|Nordea Pankki Oyj
|Sami Huttunen
|Ilari Isomäki
|Lisätietoja:
|Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557
|Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
|Kalmar lyhyesti
|Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
|maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
|laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
|käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
|teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
|maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
Liite