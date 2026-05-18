Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 20, 2026

 | Source: Kalmar Oyj Kalmar Oyj

KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 18.5.2026 KLO 15.00 
    
    
Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 20, 2026 
    
Helsingin Pörssi   
    
PäivämääräOsakemääräKeskihinta/ osakeKokonaishinta
11.5.202615 00040,6697610 045,50
12.5.202617 00040,6489691 031,30
13.5.202617 00039,8983678 271,10
14.5.202600,00000,00
15.5.202615 00039,6280594 420,00
Yhteensä viikolla 2064 00040,21512 573 767,90
    
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.5.2026 
tehtyjen kauppojen jälkeen: 238 610 kpl.  
    
    
Kalmar Oyj:n puolesta   
    
Nordea Pankki Oyj   
    
Sami HuttunenIlari Isomäki  
    
Lisätietoja:   
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
    
Kalmar lyhyesti   
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
www.kalmar.fi    


Liite


Attachments

KALMAR 11.5-15.5.2026 Trades
GlobeNewswire

Recommended Reading

 