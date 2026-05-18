Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 30 04 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 30 AVRIL 2026

Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social232 848 588
Nombre de droits de vote théoriques254 660 662
Nombre de droits de vote exerçables245 472 101

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 30 APRIL 2026

Total number of shares232,848,588
Theoretical number of voting rights254,660,662
Number of exercisable voting rights245,472,101

This disclosure is on Elis web site www.elis.com

        

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

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