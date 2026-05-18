



MONTRÉAL, 18 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la controverse entourant le projet de loi C-22 s’intensifie à l’échelle internationale, l’entrepreneur et investisseur technologique québécois Yanik Guillemette avertit que cette législation pourrait déclencher un exode technologique majeur, entraînant la fuite des infrastructures IA, des entreprises de cybersécurité, des fournisseurs de VPN et des investissements infonuagiques hors du territoire canadien et québécois.

Selon l’analyse de Yanik Guillemette, le débat autour de la loi C-22 dépasse désormais largement la simple question de la protection de la vie privée. Ce projet de loi sur la surveillance numérique est de plus en plus perçu par les marchés mondiaux comme une menace directe pour la souveraineté numérique et pour la crédibilité de la province en tant que zone sécurisée pour l’hébergement de centres de données hyperscale.

« Le projet de loi C-22 est en train de devenir un problème de réputation internationale majeur », affirme Yanik Guillemette. « Le secteur technologique mondial se demande ouvertement si le Canada et le Québec représentent toujours un environnement de confiance pour le chiffrement, la sécurité des données et le déploiement d’infrastructures IA sécurisées. »

Les géants de la tech s'opposent à la loi de surveillance et aux portes dérobées

Plusieurs multinationales et organisations de défense de la sécurité numérique partagent les vives inquiétudes exprimées par Yanik Guillemette :

Meta : A averti les législateurs que cette loi sur la surveillance numérique pourrait forcer les plateformes à intégrer des mécanismes s'apparentant à des logiciels espions dans les messageries privées.

A averti les législateurs que cette loi sur la pourrait forcer les plateformes à intégrer des mécanismes s'apparentant à des logiciels espions dans les messageries privées. Apple : A déclaré publiquement que la législation forcerait les entreprises à affaiblir le chiffrement en créant des portes dérobées (backdoors), une mesure qui détruit la sécurité fondamentale des appareils.

A déclaré publiquement que la législation forcerait les entreprises à affaiblir le en créant des portes dérobées (backdoors), une mesure qui détruit la sécurité fondamentale des appareils. Signal : La plateforme de messagerie ultra-sécurisée a réitéré qu’elle préférerait quitter définitivement le marché canadien plutôt que de compromettre son architecture de chiffrement de bout en bout.



L'industrie des VPN et le PDG de Shopify craignent un exode technologique canadien

La réaction au sein de l'industrie des réseaux privés virtuels (VPN) et de la gouvernance des données s'est radicalisée. Le fournisseur canadien Windscribe a averti que la loi C-22 forcerait la collecte de journaux d'identification des utilisateurs, brisant ainsi les politiques de confidentialité (no-logs), ce qui contraindrait l'entreprise à relocaliser son siège social hors du pays. De même, NordVPN a annoncé qu'elle retirerait sa présence opérationnelle plutôt que de compromettre ses normes de chiffrement.

« Ce ne sont pas des entreprises marginales », explique Yanik Guillemette. « Ce sont des géants de la cybersécurité qui protègent des centaines de millions d'utilisateurs. Lorsque l’industrie de la sécurité numérique et des VPN planifie un exode juridique d’un pays du G7, les décideurs doivent comprendre la gravité du signal envoyé aux marchés. »

Cette position est partagée par le PDG de Shopify, Tobi Lütke, qui a publiquement affirmé sur X que le projet de loi C-22 représentait une « énorme erreur » capable de porter un coup fatal à l'innovation et aux investissements infonuagiques au pays.

Yanik Guillemette : Quel avenir pour les centres de données et l'intelligence artificielle au Québec ?

Les répercussions géopolitiques commencent déjà à se faire sentir aux États-Unis, où les présidents du House Judiciary Committee et du House Foreign Affairs Committee examinent les impacts de C-22 sur la cybersécurité transfrontalière et le commerce numérique.

Pour Yanik Guillemette, le Québec risque de perdre son élan stratégique dans des secteurs de pointe comme les centres de données de haute densité et l'infrastructure IA.

[Capitaux Numériques Mondiaux] → Loi de Surveillance Hostile → Déviation des Investissements

(Vers des Clouds Souverains Sécurisés)

« Les infrastructures qui propulsent l'intelligence artificielle, la fintech et les investissements infonuagiques sont extrêmement mobiles », rappelle Yanik Guillemette. « Les entreprises peuvent déployer leurs serveurs et leurs grappes de serveurs n’importe où dans le monde. Si le Québec développe une réputation de vulnérabilité systémique face au chiffrement, les capitaux mondiaux iront simplement s'installer ailleurs. »

L'entrepreneur lance également une mise en garde directe concernant la stratégie économique locale :

« On ne peut pas faire la promotion de Montréal et du Québec comme un pôle mondial de l'infrastructure IA tout en normalisant une loi perçue comme hostile au chiffrement et à la confidentialité. La confiance est le premier actif économique de la nouvelle économie numérique. »

Les failles architecturales imposées par l'État

L'investisseur québécois rappelle une vérité technique incontournable en informatique : « Il n’existe pas de porte dérobée sécurisée. Chaque accès exceptionnel créé pour l'État devient instantanément une surface d'attaque pour les cybercriminels, les États hostiles et les acteurs malveillants. Ce n'est pas de la rhétorique politique, c'est de l'architecture de cybersécurité de base. »

Alors que les pays se livrent une concurrence féroce pour attirer les grappes de calcul de nouvelle génération, les analystes de l'industrie valident les avertissements de Yanik Guillemette : les juridictions qui affaiblissent le chiffrement subiront une baisse marquée de leur attractivité technologique au cours de la prochaine décennie.

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur technologique, investisseur stratégique et commentateur économique québécois spécialisé dans le déploiement d’infrastructures IA, la souveraineté numérique, la sensibilisation à la cybersécurité et la modernisation industrielle. Il est reconnu pour ses analyses sur les politiques de chiffrement, les investissements infonuagiques d'entreprise et les impacts macroéconomiques des lois sur la surveillance numérique.



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/549f9772-33ab-4441-bf42-fb6b96828d9d/fr

Une video accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab396070-51d3-4532-a9ab-d16b322b3ab8/fr