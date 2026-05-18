Telefónica Germany migre les services vocaux 4G/5G de ses 100 000 premiers clients vers la technologie IMS cloud-native de Mavenir

Étape importante franchie vers l’IMS sur AWS : l’opérateur transfère sa

base d’abonnés fixe et mobile vers la solution IMS web-scale de Mavenir

RICHARDSON, Texas, 18 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, l’éditeur de logiciels spécialisé dans la conception de réseaux mobiles alimentés par l’IA dès la conception, annonce aujourd’hui que Telefónica Germany a migré avec succès ses 100 000 premiers clients mobiles vers des services vocaux 4G/5G sur la solution IMS cloud-native de Mavenir, déployée sur le cloud Amazon Web Services (AWS). Telefónica Germany devient ainsi le premier opérateur mobile en Europe à déployer une telle capacité avec des abonnés réels en production sur un cloud public. Cette étape de migration a été franchie au premier trimestre 2026 dans le cadre d’un projet de transformation pluriannuel couvrant à la fois les réseaux IMS fixes et mobiles.

Dans le cadre d’une prolongation de contrat pluriannuelle annoncée avec Telefónica Germany en février 2025, Mavenir avait lancé d’importantes validations en laboratoire avant de transférer les services vocaux 4G/5G de l’opérateur allemand depuis l’IMS virtualisé de Mavenir (vIMS) vers sa plateforme IMS cloud-native. Les deux entreprises développent également un cadre complet d’automatisation destiné à simplifier les opérations et à accélérer le déploiement de nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Au cours de l’année 2026, Mavenir prévoit de migrer les premiers millions de clients mobiles vers cette nouvelle solution fonctionnant sur le cloud AWS. La migration complète est prévue pour l’année prochaine, avec un déploiement automatisé sur l’ensemble des sites.

Matthias Sauder, responsable Technologie et Connectivité unifiée chez Telefónica Germany, a déclaré : « Cette étape marque un tournant décisif dans la transition de notre cœur de réseau et de nos charges de travail télécom vers une infrastructure de cloud public. La stratégie cloud de Telefónica Germany repose sur notre conviction profonde en matière d’agilité, de transparence et d’automatisation avancée, et cette migration de nos services vocaux mobiles vers la solution IMS cloud-native de Mavenir reflète notre vision ambitieuse de dépasser les modèles de réseau traditionnels. Mavenir est un partenaire de confiance qui a fait ses preuves dans la fourniture de services de haute qualité et prêts pour l’avenir. Nous sommes impatients de mener conjointement la prochaine phase de l’évolution de notre réseau — en débloquant de nouveaux niveaux d’efficacité et d’innovation et en créant davantage de valeur pour nos clients ainsi que pour nos opérations. »

Brandon Larson, vice-président principal et directeur général de la stratégie commerciale Cloud, IA et IMS chez Mavenir, a ajouté : « Nous partageons cette réussite avec Telefónica Germany alors qu’elle fait évoluer ses 100 000 premiers clients vers des services vocaux 4G/5G reposant sur notre solution IMS fonctionnant de manière fluide sur AWS. Les opérateurs avant gardistes adoptent les technologies cloud pour se préparer à un avenir entièrement automatisé et natif de l’IA, et cette transition démontre le leadership incontestable de Telefónica Germany dans cette transformation. L’IMS cloud-native de Mavenir fournit les fondations nécessaires à la modernisation et à la pérennisation des services vocaux mobiles, en apportant davantage d’agilité tout en ouvrant la voie à l’innovation pilotée par l’IA et à de nouvelles opportunités de monétisation pour les années à venir. Cette étape importante représente un progrès majeur dans la transition stratégique de Telefónica Germany vers les technologies cloud-native et confirme la confiance continue accordée à Mavenir en tant que partenaire pour la prochaine ère de cloudification et d’automatisation des réseaux. »

La solution IMS cloud-native et web-scale de Mavenir fournit la technologie fondamentale des réseaux mobiles de nouvelle génération, prenant en charge la voix sur LTE (VoLTE), la voix sur New Radio (VoNR), la voix sur Wi-Fi (VoWi-Fi) ainsi que la voix sur réseaux non terrestres (Voice over NTN) via un cœur IMS unifié, garantissant ainsi une continuité transparente des services vocaux entre la 4G, la 5G et au-delà. Conçus pour fonctionner sur des clouds publics, privés ou hybrides, les services IMS de Mavenir sont déployés sous forme de microservices conteneurisés sans état, spécialement développés pour des environnements cloud entièrement automatisés, permettant aux opérateurs d’accélérer l’innovation et de lancer de nouveaux services à grande échelle et rapidement.

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles basées sur le cloud, conçues avec lʼIA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception, offrant aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. ​Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

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