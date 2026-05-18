Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 15 mai 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 18 MAI 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 11 au 15 mai 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		11/05/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		11 95187,9116XPAR
11/05/20269 16787,9151CEUX
11/05/20261 64987,9447AQEU
11/05/20261 15287,9087TQEX
12/05/202611 72987,3193XPAR
12/05/20268 76987,2491CEUX
12/05/20261 57487,2673AQEU
12/05/20261 09787,2722TQEX
13/05/20261 49887,6722AQEU
13/05/20268 61187,6549CEUX
13/05/202611 60487,7105XPAR
13/05/20261 08087,6443TQEX
14/05/202611 11288,1866XPAR
14/05/20261 47588,2230AQEU
14/05/20268 19188,2080CEUX
14/05/20261 04288,2162TQEX
15/05/202610 73487,9654XPAR
15/05/20268 07287,8719CEUX
15/05/20261 44587,8722AQEU
15/05/20261 07287,8852TQEX
   TOTAL113 02487,7953 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026.   Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

        

Contact
Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

           

Pièce jointe


Attachments

Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 15 mai 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 