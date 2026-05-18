Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 15 mai 2026

RACHAT D’ACTIONS – 18 MAI 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 11 au 15 mai 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































11/05/2026 FR0000121204











































































11 951 87,9116 XPAR 11/05/2026 9 167 87,9151 CEUX 11/05/2026 1 649 87,9447 AQEU 11/05/2026 1 152 87,9087 TQEX 12/05/2026 11 729 87,3193 XPAR 12/05/2026 8 769 87,2491 CEUX 12/05/2026 1 574 87,2673 AQEU 12/05/2026 1 097 87,2722 TQEX 13/05/2026 1 498 87,6722 AQEU 13/05/2026 8 611 87,6549 CEUX 13/05/2026 11 604 87,7105 XPAR 13/05/2026 1 080 87,6443 TQEX 14/05/2026 11 112 88,1866 XPAR 14/05/2026 1 475 88,2230 AQEU 14/05/2026 8 191 88,2080 CEUX 14/05/2026 1 042 88,2162 TQEX 15/05/2026 10 734 87,9654 XPAR 15/05/2026 8 072 87,8719 CEUX 15/05/2026 1 445 87,8722 AQEU 15/05/2026 1 072 87,8852 TQEX TOTAL 113 024 87,7953

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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