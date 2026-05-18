SOGECLAIR ENVISAGE UN PROJET DE CESSION

DE SES ACTIVITÉS D’INGÉNIERIE DÉDIÉES À AIRBUS

Blagnac, France, 18 mai 2026 après séance de cotation - Dans un contexte de concentration croissante du marché de l’ingénierie aéronautique, SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes pour une mobilité plus sûre et plus efficiente, annonce envisager un projet de cession de ses activités d’ingénierie dédiées à Airbus.

Cette opération envisagée s’inscrit dans l’ambition du Groupe de soutenir une croissance à long terme et une excellence opérationnelle pérenne, tout en assurant la continuité des activités concernées.

Elle s’appuierait sur l’expertise historique de SOGECLAIR et s’inscrirait dans sa stratégie visant à développer des solutions d’ingénierie à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle de vie des produits, tout en poursuivant sa diversification vers des secteurs tels que la défense et l’aviation d’affaires. En cas de transaction, Airbus demeurerait l’un des cinq principaux clients de SOGECLAIR, notamment à travers ses activités industrielles en thermoplastiques, incluant les trappes d’accès de voilure.

Tout projet de transaction resterait soumis aux autorisations réglementaires ainsi qu’aux procédures applicables d’information et de consultation des instances représentatives du personnel.

À PROPOS DE SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est côtée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

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