Amundi : Nominations

Amundi annonce quelques évolutions dans son organisation, afin d’amplifier sa croissance et son développement.

Ces évolutions visent à :

Simplifier son organisation

Renforcer l’accompagnement de ses clients

Soutenir le développement dans les régions et les segments de marché à forte croissance

Accentuer la transversalité et l’agilité de l’entreprise.

L’organisation est structurée autour de cinq pôles :

Le pôle Stratégie, Finance et Contrôle dirigé par Nicolas Calcoen , Directeur Général Délégué

, Directeur Général Délégué Le pôle Clients dirigé par Fannie Wurtz , Directrice Générale Adjointe, Directrice du pôle Clients

, Directrice Générale Adjointe, Directrice du pôle Clients Le pôle Investissements dirigé par Vincent Mortier , Directeur Général Adjoint, Directeur des Gestions

, Directeur Général Adjoint, Directeur des Gestions Le pôle Opérations et Technologie dirigé par Claire Cornil , Directrice des Opérations

, Directrice des Opérations Le pôle Transformation, Ressources humaines et Communication dirigé par Sarah Finkelstein, Directrice de la Transformation.





L’organisation est également structurée autour de 3 régions :

L’Europe 1 , supervisée par Olivier Mariée, Président Europe

, supervisée par Président Europe L’Asie, supervisée par Fannie Wurtz, Présidente Asie

Présidente Asie L’Amérique du Nord, supervisée par Nicolas Calcoen, Président Amérique du Nord.





Le Comité de Direction Générale d’Amundi est composé de :

Valérie Baudson, Directrice Générale

Directrice Générale Nicolas Calcoen , Directeur Général Délégué

, Directeur Général Délégué Fannie Wurtz , Directrice Générale Adjointe, Directrice du pôle Clients et Présidente Asie

, Directrice Générale Adjointe, Directrice du pôle Clients et Présidente Asie Vincent Mortier, Directeur General Adjoint, Directeur des Gestions

Directeur General Adjoint, Directeur des Gestions Claire Cornil , Directrice des Operations

, Directrice des Operations Sarah Finkelstein , Directrice de la Transformation

, Directrice de la Transformation Olivier Mariée, Président Europe, Directeur des Joint-Ventures et des Réseaux partenaires internationaux

Président Europe, Directeur des Joint-Ventures et des Réseaux partenaires internationaux Benoît Tassou, Directeur des Réseaux partenaires France, Président de CPRAM 2

Directeur des Réseaux partenaires France, Président de CPRAM Céline Boyer-Chammard, Secrétaire générale

Secrétaire générale Philippe d’Orgeval, Directeur adjoint des Gestions

Directeur adjoint des Gestions Isabelle Senéterre, Directrice des Ressources humaines

Directrice des Ressources humaines Cinzia Tagliabue, Directrice Italie

Directrice Italie Eric Vandamme, Directeur des Risques.





Sont également annoncées les nominations suivantes au sein d’Amundi :

Thierry Ancona , Vice-Président du pôle Clients

, Vice-Président du pôle Clients Gaëtan Delculée, Directeur de la Distribution & Banques Privées

Directeur de la Distribution & Banques Privées Alexandre Lefebvre, Directeur du métier Actifs Privés et Alternatifs

Directeur du métier Actifs Privés et Alternatifs Adrienne Meunier, Directrice Adjointe des Ressources Humaines.

Cette nouvelle organisation est effective à partir d’aujourd’hui.



Contacts presse Amundi :

Corentin HENRY - Corentin.henry@amundi.com / +33 1 76 32 26 96

servicepresse@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux3, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours4.

Ses six plateformes internationales de gestion5, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à une présence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Et Amérique Latine

2 Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires

3 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

4 Données Amundi au 31/03/2026

5 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe